谷歌删除2500多个与中国相关的YouTube频道

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谷歌删除2500多个与中国相关的YouTube频道

2020-08-06 10:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:据路透社报道，谷歌表示，已经删除了 2500 多个与中国有关的YouTube频道，这是其清除视频分享平台上虚假信息的努力的一部分。

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谷歌方面表示，这些频道于今年 4 月至 6 月之间被删除的。另外，该公司在一份关于虚假信息运营的季度公告中称，这些YouTube频道通常发布“垃圾信息、非政治内容”。

不过，谷歌没有指明具体删除了哪些频道，也没有提供其他细节。

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