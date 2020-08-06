谷歌删除2500多个与中国相关的YouTube频道

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:据路透社报道，谷歌表示，已经删除了 2500 多个与中国有关的YouTube频道，这是其清除视频分享平台上虚假信息的努力的一部分。
谷歌方面表示，这些频道于今年 4 月至 6 月之间被删除的。另外，该公司在一份关于虚假信息运营的季度公告中称，这些YouTube频道通常发布“垃圾信息、非政治内容”。
不过，谷歌没有指明具体删除了哪些频道，也没有提供其他细节。
站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:据路透社报道，谷歌表示，已经删除了 2500 多个与中国有关的YouTube频道，这是其清除视频分享平台上虚假信息的努力的一部分。
谷歌方面表示，这些频道于今年 4 月至 6 月之间被删除的。另外，该公司在一份关于虚假信息运营的季度公告中称，这些YouTube频道通常发布“垃圾信息、非政治内容”。
不过，谷歌没有指明具体删除了哪些频道，也没有提供其他细节。
63岁中国爷爷成油管网红。据媒体报道，最近一位名叫阿木爷爷的「新晋网红」让外国网友也了解到了中国传统榫卯技艺的精妙绝伦，爷爷凭借 50 多年的硬核实力，把一块块平平无奇的木头变成了各式各样的木质玩具、家具、装饰品，网友们纷纷赞叹阿木爷爷是「当代鲁班」。
#李子柒被写入小学语文考卷#、#李子柒 童年小零食#、#李子柒笋壳粽#、#李子柒海外粉丝破千万#......最近一段时间，关于李子柒的话题频频登上微博热搜，浏览量个个破亿。
据外媒报道，Facebook今日(当地时间 7 月 31 日)宣布，在跟索尼音乐、环球音乐集团和华纳音乐集团等大型音乐公司合作后，Facebook将在其美国服务中添加官方音乐视频。这些视频可以通过Facebook Watch和音乐人个人主页找到。它们可以像Facebook上的其他视频一样被分享、回应或评论。
据The Verge报道，苹果创始人沃兹尼亚克等 17 人正在起诉YouTube，因为它允许诈骗者利用苹果联合创始人的图像和视频来诱骗人们汇款。他们希望YouTube立即采取行动并删除该骗局的视频。
如果把他放在人群中，这个皮肤晒得有些黝黑，鬓角已经花白的老人和其他在乡间日出而作，日落而息的农民并无两样，但是，在Youtube，他却是让几千万老外顶礼膜拜的超级网红!
新一轮围绕“中国YouTube”的争夺战，刚刚开始就已“白热化”。不论是短视频还是长视频行业，战争都从未真正停止过。在行业关注抖音快手的短视频大战时，前段时间坊间曾有腾讯接洽投资爱奇艺欲成其最大股东的传言，
据外媒报道，欧洲最高法院“欧盟法院”(Court of Justice of the European Union)今日裁定，谷歌旗下视频网站YouTube无需交出，向其视频平台非法上传电影的用户的电子邮件或IP地址，因为要在保护个人数据和版权之间取得平衡。
日前油管网红阿木爷爷在网络爆火，他的作品不仅在国内获赞无数，在国外「阿木爷爷」也收获了大批粉丝，YouTube 上拥有 118 万粉丝，视频播放量上亿次。据媒体报道，最近一位名叫阿木爷爷的「新晋网红」让外国网友也了解到了中国传统榫卯技艺的精妙绝伦，爷爷凭借 50 多年的硬核实力，把一块块平平无奇的木头变成了各式各样的木质玩具、家具、装饰品，网友们纷纷赞叹阿木爷爷是「当代鲁班」。
前不久，知名游戏UP主敖厂长宣布回归B站，此前他已经在头条系的西瓜视频上首发作品，这次回归B站据悉是被重金挖回来的，获得了4000万元的保底收入。不过日前他被人扒出抄袭，号称原创的游戏作品
近日，FBIF2020食品饮料创新论坛在杭州召开。本届FBIF食品饮料创新论坛以“科技·颠覆”为主题，聚焦食品行业的创新趋势。大会共包含全体大会及5个分论坛，呈现近90场演讲与互动及4大赛事颁奖礼，同期9700平方米的Food Show展区将展示8大主题活动及200+展商，带来沉浸式观展体验。健合集团旗下法国有机儿童食品品牌GOOD GOUT咕咕好味应邀参会，首度亮相FBIF，与来自全球700余家企业共话最前沿的儿童零食市场格局，还用敏锐的品牌洞
绝地求生此前在27号的时候在间歇性进行竞技比赛时会出现<BattleEye query time out>的提示信息，很多玩家还不清楚怎么办，下面就来为大家分享一下解决办法。
前不久，蓝鲸浑水在《 8 岁YouTuber年收入近 2 亿元，Youtube的财富密码是什么?》一文中，揭秘了YouTube创作者的收益方式。在这个过程中，一位名为Simply Luke表示愿意详细聊聊在海外成为一名YouTuber是什么体验，以及在YouTube上具体的收益分成机制。
据 36 氪报道，淘宝特价版即将在近期正式推出短视频频道，这将是全球首个为工厂货打造的可视化频道级专区。
近日，腾讯安全威胁情报中心检测到国内大量企业遭遇亡命徒（Outlaw）僵尸网络攻击。攻击者通过暴力破解使用SSH服务的机器来扩大僵尸网络的规模，最后通过加密货币挖矿来盈利。值得注意的是，遭爆破攻击后，攻击者将获得对目标服务器的完全控制权，危害极大。根据腾讯安全威胁情报中心数据显示，该僵尸网络已造成国内约 2 万台Linux服务器感染，影响上万家企业。腾讯安全专家建议政企用户提高警惕，以防中招。事实上，这已经不是亡?
今日，阿里巴巴宣布，将于近期上线首个工厂货可视化频道级专区淘宝特价版“看看”频道，主推外贸转内销商品。据悉，淘宝特价版“看看”频道，是淘宝C2M战略中打造内容电商生态的重要组成部分，通过发挥平台内 120 万产业带工厂提供的优质供给，从而在端内形成“社交×直播×电商”的商业生态闭环。
8月5日消息，阿里巴巴将于近期正式上线首个工厂货可视化频道级专区——淘宝特价版“看看”频道，主推外贸转内销商品。淘宝特价版业务负责人介绍，这是淘宝特价版首次杀入短视频赛道，助力外贸工厂转内销的最新升级版举措。公开报道显示，淘宝特价版在上线100天内，就已聚集了全中国145个产业带、120万产业带商家、50万外贸商家、超过30万外贸工厂。一位接近淘宝特价版的消息人士称，淘宝特价版“看看”频道，是淘宝C2M
近日，国美APP新上线“门店”频道，可提供专业导购在线即时服务。国美相关负责人表示，国美APP的“门店”是把线下门店搬到了线上，即每个门店服务周边3- 5 公里的社群用户，以“真人即时在线解答+商品快速送达+到店、到家服务”的全链条经营模式，与用户形成深度链接。
从淘宝官方获悉，阿里巴巴将于近期正式上线首个工厂货可视化频道级专区——淘宝特价版“看看”频道，主推外贸转内销商品。淘宝特价版业务负责人介绍，这是淘宝特价版首次
微信视频号只能看视频不能发布视频是怎么回事？微信是目前国民级的 app，几乎是每台智能手机的必备软件，也成为是事实上的「基础设施」。日前微信的新功能微信视频号日前全面开放了视频号功能，那么微信视频号只能看视频不能发布视频是怎么回事？微信视频号是每个人都有吗？以下是微信视频号的详细介绍。
微信视频号功能在正式上线后，有不少用户想要了解这个视频号是如何运营，尤其是视频的来源是哪里的，对于想要加入视频号创作的用户来说，可以来一起看下。
近日，先临三维下属子公司易加三维的EP-M650四激光设备成功通过IN718材质某高温零部件的成型测试，该金属零件外形尺寸为620x620x150mm3；打印过程..
比特币就是所谓的“加密货币”，这是一种完全以数据形式存在的数字资产。比特币的价值完全由市场决定，而这个市场当前热度极高。尽管遭遇各种问题..
近日，BTC价格突破1.2万美元，ETH突破415美元，带动了主流平台币市场涨幅和热度表现。以OKB为例，据非小号行情数据显示，近一个月来OKB涨幅24.32%..
生儿育女是每个父母最难的一重关，父母都希望自己的孩子能站在最好的起跑线上，但每年动辄上万少则几千元的英语启蒙培训机构费用，对于三四线的普..
过去五年，自动驾驶从实验室走出，无人车上路已经不是新闻。这段时间里，中美各地针对自动驾驶都发布了众多管理规范和牌照，用于管理自动驾驶企业..
随着互联网和物联网技术的不断迭代发展，智能家居已经开始深入人们的生活，并带来诸多便利。5G的到来，更是给智能家居的发展提供强有力的支撑和动..
对于充电宝的选择上，只要是不虚标容量的充电宝，同样1万毫安充电差距都不大。只要是知名品牌的充电宝厂家，质量差距都微乎其微。总之相比看品牌，..
无线蓝牙耳机近来已经成为各路潮人、健身达人、数码发烧友的标配，没有束缚的音频体验是有线耳机无法提供的。看着他们耳朵上形形色色的耳机，你知..
7月1日，拼多多创始人黄峥通过致全员信的方式宣布，正式卸任拼多多CEO，由公司原CTO陈磊接任，但他将继续担任董事长一职。此外，黄峥控制的拼多多..
近日，金山云魔镜平台手机端正式发布，这是继 5 月金山云魔镜平台web端后，金山云视频云团队专门针对手机端应用场景推出的主观画质评测平台。 5G移..
原标题：挂脖式蓝牙耳机什么好？2020十大挂脖式蓝牙耳机排行榜挂脖式蓝牙耳机什么好？2020十大挂脖式蓝牙耳机排行榜对于酷爱音乐的我来说，耳机从..
最近，说到行业的热门明星项目非以太坊莫属。 8 月 4 日以太坊2. 0 测试网正式上线，鼓舞了行业从业者的信心。而从 7 月 20 日至今，短短 2 周时间..
区块链不仅仅是场技术、金融、社会方面的革命，还是资本和财富的狂欢！数字货币作为区块链技术的产物，价值自然不用说。精明的投资者不会把所有的..
皓丽荣获 2019 年度广东省守合同重信用企业荣誉称号，《广东省守合同重信用企业》是指在广东省内注册经营两年以上，从未出现违规经营、合同诈骗、..
微软SQL Server数据库服务器MSSQL，提供从服务器到终端的完整解决方案，颇受大众喜爱。但数据库服务器一般部署在内网，只有本地局域网的设备才能访..
今天上午，苏宁 30 周年 818 超级秀对外发布了参演明星的“购物车”视频，开启粉丝“盲猜”模式。 8 月 5 日晚，苏宁易购官微宣布 818 超级秀将于..
8月6日消息，当当网创始人李国庆微博分享了“离婚案件判决标准”。该文章分享了离婚与否、子女抚养、财产分割等离婚案件常见的问题及判..
不知道从什么时候起，大家谈糖色变，认为这是让你肥胖的主因，在这样的大环境下，无糖饮料开始走红，由于是代糖，所以我们真的就能放肆的畅饮吗？..
固定资产管理是一项复杂且重要的工作，其涉及的层面之广、人员之多、资产之杂都容易让资产管理员在忙碌中陷入迷茫——自己所做的一切工作都是基于..
深圳是一座年轻人追梦的城市。在宝安区沙井电子城的对面，有一家招牌显眼的五金建材店铺，这是 90 后李老板追梦的地方。不到 100 平的店铺，堆满了..