谷歌删除2500多个与中国相关的YouTube频道

据外媒报道,欧洲最高法院“欧盟法院”(Court of Justice of the European Union)今日裁定,谷歌旗下视频网站YouTube无需交出,向其视频平台非法上传电影的用户的电子邮件或IP地址,因为要在保护个人数据和版权之间取得平衡。