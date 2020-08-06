谷歌删除2500多个与中国相关的YouTube频道

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:据路透社报道，谷歌表示，已经删除了 2500 多个与中国有关的YouTube频道，这是其清除视频分享平台上虚假信息的努力的一部分。

谷歌方面表示，这些频道于今年 4 月至 6 月之间被删除的。另外，该公司在一份关于虚假信息运营的季度公告中称，这些YouTube频道通常发布“垃圾信息、非政治内容”。

不过，谷歌没有指明具体删除了哪些频道，也没有提供其他细节。