腾讯黑鲨游戏手机3S正式发布 售价3999元起

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腾讯黑鲨游戏手机3S正式发布 售价3999元起

2020-07-31 16:49 · 稿源：站长之家

今日，黑鲨科技正式发布腾讯黑鲨游戏手机3S，该手机正面搭载了一张6. 67 英寸的三星AMOLED屏幕，支持全局120Hz屏幕刷新率以及270Hz触控采样率，搭载了高通骁龙 865 处理器，闪存方面，全系标配 UFS3.1 高速闪存，电池容量为4720mAh，并支持65W快充。价格方面，腾讯黑鲨游戏手3S 12GB+128GB版本售价 3999 元，12GB+256GB版本售价 4299 元，12GB+512GB版本售价 4799 元。

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