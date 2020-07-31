腾讯黑鲨游戏手机3S正式发布 售价3999元起

今日，黑鲨科技正式发布腾讯黑鲨游戏手机3S，该手机正面搭载了一张6. 67 英寸的三星AMOLED屏幕，支持全局120Hz屏幕刷新率以及270Hz触控采样率，搭载了高通骁龙 865 处理器，闪存方面，全系标配 UFS3.1 高速闪存，电池容量为4720mAh，并支持65W快充。价格方面，腾讯黑鲨游戏手3S 12GB+128GB版本售价 3999 元，12GB+256GB版本售价 4299 元，12GB+512GB版本售价 4799 元。
今日，黑鲨科技正式发布腾讯黑鲨游戏手机3S，该手机正面搭载了一张6. 67 英寸的三星AMOLED屏幕，支持全局120Hz屏幕刷新率以及270Hz触控采样率，搭载了高通骁龙 865 处理器，闪存方面，全系标配 UFS3.1 高速闪存，电池容量为4720mAh，并支持65W快充。价格方面，腾讯黑鲨游戏手3S 12GB+128GB版本售价 3999 元，12GB+256GB版本售价 4299 元，12GB+512GB版本售价 4799 元。
随着手机市场红海化日趋加深，向细分领域开拓成为了业界共识，在智能机的应用场景中，手游这个拥有庞大用户群与市场规模的领域，无疑是绝佳选择，手机行业逐渐兴起一股布局游戏手机市场是否必要的大讨论，“游戏手机”的概念应运而生。从被誉为游戏手机行业元年的 2017 年开始，传统智能机品牌、游戏硬件厂商、游戏巨头以及新兴科技公司纷纷入局，让游戏手机行业风起云涌，黑鲨游戏手机就是其中的佼佼者之一。游戏手机行业的“硬件
近日，黑鲨游戏手机官方微博官宣消息，将于7月31日举办以“超速度”为主题的新品发布会。即将推出的腾讯黑鲨游戏手机3S会采用一块“120Hz刷新率+270Hz触控采样率”的三星AMOLED超速度流畅屏，不仅让玩家畅享高清画面所带来的沉浸感，更能感受“超速度”的流畅操控体验。与此同时，最受玩家期待的JOYUI 12也会随新品一同发布，这次系统升级将会为玩家带来“畅玩投屏”这一全新玩法。首先，基于MIUI 12升级后的JOYUI 12系统将带给玩?
7 月 27 日，黑鲨官微的一条消息引起了业界广泛关注。黑鲨游戏手机将于 7 月 31 日召开以“超速度”为主题的线上新品发布会，备受期待的腾讯黑鲨游戏手机3S即将正式发布。作为黑鲨科技的又一全新产品，焕新升级的黑鲨3S凭借优秀的游戏性能赢得了黑鲨代言人张含韵的公开“点赞”。据悉，这也是张含韵首度为游戏手机品牌代言，此次黑鲨选择张含韵担任代言人，折射出黑鲨游戏手机对于目标用户和市场需求的洞察力，希望借助自身优秀的?
近段时间以来，游戏手机迎来了专属的高光时刻，数款主流游戏手机集中官宣，并且昨日首发搭载高通骁龙865+的联想拯救者电竞手机Pro抢先亮相，一起出众的综合体验为这轮大战奠定了较高的标准。现在有最新消息，除了此前不断曝光的华硕ROG 3游戏手机和努比亚红魔5S游戏手机外，近日另一国产游戏手机知名品牌黑鲨旗下的全新机型腾讯黑鲨3S也开始为发布做准备。根据黑鲨科技有限公司CEO罗语周最新发布的微博称：“感觉最新有
7 月 27 日消息，黑鲨游戏手机官方微博正式发出新品发布会官宣海报，全新的黑鲨3S将于 7 月 31 日正式发布。作为游戏手机行业的风向标，以“超速度”为主题的发布会邀请函一经公布，立即成为业界热门话题，作为目前少数几个专业研发游戏手机的品牌，黑鲨科技在游戏手机体验方面的前瞻性和引领性毋庸置疑，其黑鲨科技CEO罗语周在专访中透露，腾讯黑鲨游戏手机3S将采用一块120Hz的三星AMOLED屏幕，让游戏手机进入“超速度”的新时代?
今年 3 月，黑鲨携手腾讯游戏推出全球首款5G游戏手机黑鲨游戏手机 3 和黑鲨游戏手机3 Pro，游戏手机正式进入了5G时代。突发的疫情让人们的工作节奏和行为发生了变化，更多的居家时间，反而带来了游戏时长的暴涨。游戏手机早已跳过了“真伪需求之争”，进入了市场份额争夺战。游戏手机市场从蓝海走向红海一时间，黑鲨游戏手机的销量也同样迅速增加，据黑鲨CEO罗语周介绍，相比去年同期，黑鲨游戏手机 3 的系列销量有了30%以上的增长
7月28日晚，努比亚红魔如约推出了全新的红魔5S游戏手机，该机配备了144Hz超竞屏，内置风冷+液冷散热，值得注意的是，与此前不久推出的搭载了最新的骁龙865plus移动平台的另外两款游戏手机不同，该机仍是基于骁龙865打造。现在有最新消息，该机目前已经开启预约，并将于8月1日开启首销，售价3799元起。外观方面，与其他游戏手机的硬朗直男外观不同，全新的红魔5S游戏手机号称“可能是最美的游戏手机”，后壳采用了AG玻璃
2020 年最强配置的ROG游戏手机 3 一经发布便吸引了手游玩家的热切关注。依托骁龙865 Plus 5G移动平台的顶级性能，ROG团队为其搭载了业界顶级规格的UFS3. 1 闪存、LPDDR5 内存与滑动触控响应时间仅为18ms的世界第一闪速触控屏，以全面无短板的硬核配置调校出目前手机上最强悍的游戏性能，成为 2020 年现象级电竞游戏手机。 操控为王 贴近玩家需求 ROG游戏手机 3 能够在最高分辨率下开启最高画质流畅运行大型3D游戏，凭借6. 59 英寸
7月27日消息，黑鲨科技宣布黑鲨3S将于7月31日正式发布。本次发布会的slogan是“超速度”，暗示黑鲨3S拥有更快的体验。此前博主@数码闲聊站暗示，黑鲨3S的屏幕刷新率升级为120Hz（
虽然要到28日才会正式发布，但是红魔5S游戏手机已经在努比亚官网京东商城自营旗舰店开启预约，冰封散热魔盒则将23日上午10点提前开启预售。不过本次预约非常简单，只需收入个人手机号，倒是就
【TechWeb】根据此前官方宣布的消息，继去年7月推出ROG游戏手机2之后，华硕和腾讯游戏将仍旧选择在今年7月22日发布全新一代的ROG游戏手机3，并将首批搭载刚刚发布的高通骁龙865+移动平台。现在有最新消息，继此前该机在工信部入网后，近日有媒体发现该机已通过了中国台湾NCC认证，其部分配置信息也得到进一步确认。根据中国台湾NCC认证显示的信息来看，与此前曝光的消息基本一致，全新的ROG游戏手机3的电池典型容量为6000mAh、标称
7月8日晚间，高通骁龙865+ 5G移动平台正式发布，CPU、GPU频率全面提速，其中CPU频率在手机史上第一次突破3GHz而来到了3.1GHz，预计性能可提升大约10％。ROG同时宣布，ROG游戏手机3将成为首批搭
7月28日消息，黑鲨科技为黑鲨3S预热。它将搭载全新的JOYUI 12系统，官方称JOYUI 12基于MIUI 12打造，基础体验和游戏体验双升级，包括超级壁纸、万象息屏以及畅玩投屏、游戏弹幕等等。其中投
7 月 23 日，ROG游戏手机 3 在ROG2020 新品发布会上正式公布。新一代电竞手机标杆之作高能亮相，以极致性能充值电竞信仰，致力于探索更优质的游戏体验，点燃了手机电竞玩家圈!随着硬件的迅猛发展，如今手机游戏早已今非夕比，恢宏的游戏场景、复杂的游戏技能、丰富的游戏内容带来更多的竞技元素，反过来又对游戏硬件提出了新的需求。因此，游戏手机不能只是高端硬件的堆叠，对视觉&操控体验也有极高的要求，本文将详细解读ROG游戏
作为近期最值得期待的游戏手机，ROG游戏手机 3 在 7 月 8 日官宣率先搭载高通骁龙865 Plus 5G移动平台之后。 7 月 13 日，ROG游戏手机官方微博正式官宣了“天生高能ROG2020 新品发布会”相关信息，ROG游戏手机 3 确定于 7 月 23 日晚19： 00 正式发布。全新的高能硬件将引领移动电竞的发展，带来游戏手机体验的新高度。 首发高通骁龙865 Plus 5G移动平台，最强性能超越自我 7 月 8 日，高通公布了骁龙865 Plus 5G移动平台，主频高
7月9日消息，ROG游戏手机官方微博与网友互动时表示，ROG游戏手机3的价格必须会很香，值得期待。上一代ROG游戏手机2的起售价为3499元，考虑到5G手机价格普遍上涨，ROG游戏手机3起售价可能在350
今日，ROG 2020新品发布会发布了ROG游戏手机3，ROG游戏手机3同样由腾讯游戏深度定制，为ROG玩家提供专属的沉浸式游戏体验。ROG游戏手机3率先使用的高通骁龙865 Plus 5G移动平台，基于7nm制程工艺，主频高达3.1GHz，支持全球5G制式与虚幻引擎4。凭借目前高通旗舰SOC的强悍性能优势，ROG游戏手机3在Geekbench测试中得分高达3473分。高通总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙在发布会上强调：ROG 游戏手机3充分体现
7月21日消息，DxOMark预告即将公布ROG游戏手机3的音频得分。当前在DxOMark排行榜上，小米10 Pro以76分的好成绩霸居榜首位置。上一代ROG游戏手机2的音频得分是69分，与三星Galaxy S20 Ultra得
【TechWeb】根据此前官方宣布的消息，继去年7月推出ROG游戏手机2之后，华硕和腾讯游戏将仍旧选择在今年7月22日发布全新一代的ROG游戏手机3，而且此前更有消息称该机还将继续首发骁龙865旗舰平台的升级版——骁龙855+。不过戏剧性的是，这一计划被联想拯救者电竞手机“截胡”了。只差了那么一点点，华硕ROG游戏手机3就由“首发”沦为了“首批。”据华硕ROG游戏手机官方最新发布的预热视频显示，全新的华硕ROG游戏手机3将首批搭载最?
【TechWeb】继联想拯救者电竞手机和华硕ROG游戏手机3之后，近日努比亚联合创始人、努比亚总裁倪飞也正式宣布，将在近期推出全新的红魔5S游戏手机，这也就是说，短期内将有至少三款定位相同、配置相近的游戏手机密集面世，这对于各家厂商来说无疑意味着需要更大的独特卖点才能获得更大的竞争力。现在有最新消息，近日倪飞再度透露，全新的红魔5S将全系标配LPDDR5+UFS 3.1内存组合。根据倪飞最新发布的微博显示，全新的红魔5S游戏手?
据约旦国王官方网站公告，为表彰马云捐赠医疗器材和物资，对约旦及全球抗疫做出的重大贡献，今天，约旦国王宣布授予马云阿卜杜拉二世·本·侯赛因..
西北玄天一朵云，乌鸦落进了凤凰群，满朝皆是英雄汉，谁是君来谁是臣。看过《智取威虎山》的朋友们都知道这是杨子荣假冒土匪初进山头与座山雕的八..
直播带货这么受欢迎，你真的了解吗？想要从中分得一杯羹，可千万别乱出手。聚焦咨询带你来了解直播带货五大门派，搞清楚当今比较火的直播带货主播..
2020 年 7 月，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在北京调研灵活就业工作时强调，要把稳就业放在做好“六稳”工作、落实“六保”任务的首要..
“老乡别怕天气热，来首说唱听着乐。”当这句标语刷爆社交网络，硬糖君真觉得嚷嚷几年的说唱破圈，终于有点盼头了。..
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7月31日消息，日前，英雄联盟官方发布防沉迷规则更新公告，对游戏时长、消费等作出限制。在游戏时长方面，未成年用户每日22时至次日8时禁玩，法定..
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7月31日，据媒体报道，近日台湾省云林县一女子买了一盒鹌鹑蛋，由于放在厨房忘记吃了，十天后结果孵出了一窝鹌鹑。报道称，该女子一天晚上突然听到..
从财政部官网获悉，依据《中华人民共和国会计法》，财政部组织力量，自5月6日起对瑞幸咖啡公司（Luckin Coffee Inc.）境内2家主要运营主体瑞幸咖啡..
为了引导青少年合理健康的游戏娱乐，近日，《英雄联盟》官方近日发布公告，公布了“每日游戏时间1.5小时”的未成年用户防沉迷新规。即便..
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