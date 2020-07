腾讯黑鲨游戏手机3S正式发布 售价3999元起

作为近期最值得期待的游戏手机,ROG游戏手机 3 在 7 月 8 日官宣率先搭载高通骁龙865 Plus 5G移动平台之后。 7 月 13 日,ROG游戏手机官方微博正式官宣了“天生高能ROG2020 新品发布会”相关信息,ROG游戏手机 3 确定于 7 月 23 日晚19: 00 正式发布。全新的高能硬件将引领移动电竞的发展,带来游戏手机体验的新高度。 首发高通骁龙865 Plus 5G移动平台,最强性能超越自我 7 月 8 日,高通公布了骁龙865 Plus 5G移动平台,主频高