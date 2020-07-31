腾讯黑鲨游戏手机3S正式发布 售价3999元起

7 月 27 日，黑鲨官微的一条消息引起了业界广泛关注。黑鲨游戏手机将于 7 月 31 日召开以“超速度”为主题的线上新品发布会，备受期待的腾讯黑鲨游戏手机3S即将正式发布。作为黑鲨科技的又一全新产品，焕新升级的黑鲨3S凭借优秀的游戏性能赢得了黑鲨代言人张含韵的公开“点赞”。据悉，这也是张含韵首度为游戏手机品牌代言，此次黑鲨选择张含韵担任代言人，折射出黑鲨游戏手机对于目标用户和市场需求的洞察力，希望借助自身优秀的?