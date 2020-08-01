我想用智能写作工具实现10W+爆文，结果懵了……

大部分草根站长朋友和自媒体人都知道，每天维持原创内容输出是一件劳心劳力，甚至“费力不讨好”的事情。如果还要持续输出内容，伪原创就免不了成为一些人的“捷径”。

从一些数据就可以看出这方面的需求还是不少的，根据微信指数的数据显示，“伪原创”、“洗稿”关键词的日均指数都超过 1 万，也可以间接说明内容运营者对此类服务的需求。

站长之家上一篇文章《老产品也有新机会，加个 AI 就行》也提到了这几年AI写作、智能写作工具都引来了“再诞生”，此类工具、服务的现实情况又是怎么样的呢?能否有效的满足自媒体时代内容运营者的需求，解决内容产出问题呢?

百度搜索“AI伪原创”、“智能写作”关键词，就会出现很多AI伪原创工具类的产品，看下图自己感受下：

注：百度搜索“AI伪原创”结果

注：百度搜索“智能写作”结果

挂羊头卖狗肉的“AI伪原创工具”

小编随机选择了几个排名靠前的AI伪原创服务站点，大部分对伪原创工具的描述都是类似这样的：

通过自主研发的中文分词、句法分析、语义联想和实体识别技术，结合海量行业语料的不断积累，为企业和广大开发者提供简单、强大、可靠的中文语义分析云端API。

集人工智能+自然语言分析+大数据技术应用的智能伪原创。

通过全网数据挖掘和机器学习内容分析，提供海量内容处理词库，绝非简单AI伪原创。

采用TensorFlow深度学习架构+百度大脑自然语言分析+大数据算法等技术自研发的文章写作平台。

总结一下就是：人工智能的语义分析 + 深度学习框架 + 大数据词库应用 = AI伪原创。

市面上AI伪原创生成的质量文章是否能满足伪原创需求呢?我们可以实际体验几个工具来了解。以“XX智能AI文章伪原创”工具为例，输入下面一段内容后伪原创结果如下：

从伪原创效果来看，原文中的部分语序被打乱重组了，貌似有几分AI效果，不像几年前的单纯的同义词替换工具，虽然部分中文文字被切换成英文，但是整体通读写还算可以，可以给个 80 分。

通过对多个工具的体验，发现不仅在描述上有相似性、工具原型上也有很大的相似性，更意外的是伪原创的结果也高度相似。基本上可以猜测部分网站都是用一套程序或者一个框架搭建出来的。

仔细对比伪原创文章细节，发现文中还有英文单词出现，顿时感觉生成文章的语感让人如此熟悉。没错，特别像看我们看英文时，借助谷歌翻译出来的效果。

在好奇心的驱使下，小编把上面的那段中文文字用谷歌翻译将中文翻译成英文：

接着将英文再翻译成中文：

结果让人惊呆了，谷歌翻译的结果竟然跟上面测试AI伪原创工具生成的文章一模一样。

也就是说，上面测试的AI伪原创工具采用原理实际上用谷歌翻译成英文，再将英文翻译成中文。和所谓的人工智能的语义分析 + 深度学习框架 + 大数据词库应用一点关系都没有，却给产品加了个人工智能的头衔，显得特别高端，有点“挂羊头卖狗肉”的味道!

总而言之，这些“AI伪原创工具”的套路就是利用翻译工具把中文翻译成英文，然后利用翻译工具，再把英文翻译回中文。

它们的目的无非就是，把自己包装成看似有技术支撑高大上的人工智能平台，以此为噱头而吸引用户使用。

后经小编了解，Github也有程序员分享了相关源码，估计很多工具都是用类似的程序搭建的吧，感兴趣的朋友们也可以去搜索看。

智能写作工具未来可期

当然，虽然这类伪“AI伪原创工具”有不少，市面上还是有些比较正经的智能写作工具，它们的表现又是如何呢?

首先我们需要了解，智能写作可分为“自动写作”和“辅助写作”两类应用形态。前者由人工智能算法自主完成写作任务，无需人工干预;后者则为人工干预协作完成写作任务。

下图可以帮助大家更好的理解两者的区别：

目前，国内实际应用上更重视辅助写作，主要从四个角度提供帮助：写什么、如何写、如何写好、如何更好地分发。

那么市面上智能辅助写作工具能做到什么程度呢?我们继续通过测试几款同类型的工具来验证，下面以市面上某款智能写作工具测试效果为例，来看看具体表现：

在“写什么”的问题上，该工具通过分析当前热点事件和话题，推荐适合创作的热门话题，比如提供了百度、微博、 360 等不同平台的热点话题。

比如，输入了最近备受关注的娱乐话题“潘玮柏工作室律师声明”，该写作工具就自动生成了一整篇文章，文章描述多处还是有问题的。

写作过程中，该工具可以提供素材、内容建议等多方面的辅助。写完后，可以从稿件查重、纠错、改写等完善写作结果。

整体来看，该款智能写作工具的功能表现还不错，仅仅输入关键词就能生成大篇幅的文章，虽然有部分地方不通顺，但并不影响整体的阅读，加上一些稿件纠错、查重等功能可以给个 90 分了。

经过整体的测试，可以发现大部分智能写作辅助工具基本上功能和效果都差不多。主要就是提供：热点追踪，素材推荐，模板写作，关键主题词推荐，爆文标题，一键初稿，AI改/扩写等，这些其实都是为了提高写作效率而存在的功能。

总结一下这些工具的运作流程主要为：

抓取大量的文章数据——提供素材——从海量的数据中挑选内容拼凑出文章——生成文章，用户只需要对文章进行部分的改写和润色。

简单的说，比较像基于素材改写 + 人工润色。

目前大部分的此类服务工具都是对接百度AI开发平台接口服务(ai.baidu.com)，后者提供一些自然语言处理智能服务，例如：词法分析、文章标签、文章分类、语能摘要，错别字纠正等。比如百家号内容写作平台上内嵌了纠错模块，可在作者写作时自动检查并提示错别字情况。

不可否认的是，有一两家智能写作工具做得还不错，但是效果还不是很理想，整体情况仍旧偏向词义替换。当然，随着AI技术的发展，智能写作工具走向全面智能化还是可以期待的。

总结

最后，为了让大家更好地了解AI伪原创，我们将一些站长比较关注问题汇总起来，帮助大家答疑解惑。

智能伪原创工具通读性和原创度怎么样?

答：如果是希望相对优质内容产出的话，建议使用类似智能写作服务的工具。如果是使用类似借助谷歌翻译工具实现伪原创的服务，通读性还算有一定保障，不足之处就是原创度较低，容易搜索到相似文本内容，百度收录上无法得到有效保障。

而如果使用词义替换为主的工具，虽然原创度可以实现较高的程度，但是需要较长时间的人工润色。当前情况，可能是两种结合才有可能实现最佳效果。

智能伪原创工具能否实现高质量文章?

答：目前单纯的依靠伪原创工具，无法实现高质量文章，不过可以借助智能写作工具，获取文案素材、人工改写或者修饰润色，实现一定程度上的优质内容。间接缓解部分内容运营者无法产出内容问题。

另据小编了解，目前也有很多自媒体作者就是此方法洗稿部分自媒体平台最新爆文，实现跨平台爆文的情况。

智能伪原创工具是是否可以实现爆文?

答：目前智能写作工具，主要还是实现提高作者写作效率，不论是一键生成初稿，还是改写，都旨在为写作者提供思路、海量关联素材，利用AI辅助写作，而不是替代人工思维、架构。因此10W+的爆文是不太可能通过此类服务轻轻松松的实现。

智能 伪原创工具是否值得购买?

答：如果是有批量需求，或者有条件通过接口方式实现批量生产内容，对于部分网站填充数据还是有很大帮助，可以考虑适当的付费使用。

大部分自媒体运营人员更适合使用的服务应该是智能写作工具，通过大数据提供的素材和热点，辅助写稿、改写素材，实现产出优质内容的情况下，还是值得付费来解决内容产出问题。

智能伪原创工具的一键智能写作效果怎么样?

答：智能写作在当前的情况，即使是百度、腾讯这样深挖智能服务的大厂，都无法做到高质量的“一键智能写作”。希望通过一键智能写作来实现优质内容产出注定短时间是不太可能了。

当然，如果对内容质量要求不高的话，市场上此类功能还是能服务一些站点的数据填充。

智能伪原创工具哪家强?

答：建议大家还是实际体验，根据需求决定，如果是希望非工人干预的话，大部分AI伪原创工具都可以帮助你实现。

不知站长们是否用过智能伪原创工具，对这类产品有什么看法?又或者有哪些优秀的伪原创产品想向大家推荐的?欢迎在评论区分享和补充。