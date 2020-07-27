迅雷直播App遭通报 私自收集个人信息共享给第三方

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息：据工信部网站近日公布的《关于侵害用户权益行为的App通报( 2020 年第三批)》显示，深圳市迅雷网络技术有限公司旗下App迅雷直播因存在私自收集个人信息、私自共享给第三方、不给权限不让用的问题被通报批评整改。
天眼查信息显示，深圳市迅雷网络技术有限公司成立于 2002 年，创始人为邹胜龙及程浩。 2014 年，迅雷在纳斯达克挂牌上市，股票交易代码为“XNET”。 2015 年，迅雷宣布出售迅雷看看的全部股权。
站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息：据工信部网站近日公布的《关于侵害用户权益行为的App通报( 2020 年第三批)》显示，深圳市迅雷网络技术有限公司旗下App迅雷直播因存在私自收集个人信息、私自共享给第三方、不给权限不让用的问题被通报批评整改。
天眼查信息显示，深圳市迅雷网络技术有限公司成立于 2002 年，创始人为邹胜龙及程浩。 2014 年，迅雷在纳斯达克挂牌上市，股票交易代码为“XNET”。 2015 年，迅雷宣布出售迅雷看看的全部股权。
国内的手机APP应用在滥用权限、收集用户隐私方面太过随意，为此工信部也不得不定期通报这些流氓应用。今天下午，工信部通报了侵害用户权益行为的APP(2020年第三批)，总计58款APP入围，包括去哪儿
从工信部官微获悉，中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局四部门7月22日在京召开会议，启动2020年App违法违规收集使用个人信息治理工作。会议指出，当前App数量已超500万款，
7月27日消息，工业和信息化部日前印发通知，部署开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动。专项整治将依规加强监督检查，督促相关企业强化APP个人信息保护，及时整改消除违规收集、使用用户个人信息和骚扰用户、欺骗误导用户、应用分发平台管理责任落实不到位等突出问题，净化APP应用空间。2020年8月底前上线运行全国APP技术检测平台管理系统，12月10日前完成覆盖40万款主流APP检测工作。整治对象包括：APP服务提供者
DoNews7月24日消息（记者 程梦玲）工信部通报侵害用户权益行为的APP(2020年第三批)，狐友、天弘基金、小鹅花钱、讯飞有声、去哪儿网、、多闪、玩吧、快狗打车、迅雷直播等58款APP在列。工信部表示，被点名APP应在7月30日前完成整改落实工作，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
今日，工信部发文宣布开展APP侵害用户权益专项整治行动。专项整治时间为通知印发之日至2020年12月10日。具体整治目标包括了：督促相关企业强化APP个人信息保护，及时整改消除违规收集、使用用户个人信息和骚扰用户、欺骗误导用户、应用分发平台管理责任落实不到位等突出问题，净化APP应用空间。
今日，工信部通报了 2020 年第二批侵害用户权益行为的APP。工信部称，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工业和信息化部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，对发现存在问题的企业进行督促整改。
工信部信息通信管理局今天发布“关于侵害用户权益行为的App通报(2020年第二批)”，通报了16款侵害用户权益但仍未完成整改的App。通报表示，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和
今日，工信部通报了关于侵害用户权益行为的APP通报（2020年第三批），共计58款，一起来看有哪些违规应用。工信部表示，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等
7 月 22 日，中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局四部门在京召开会议，启动 2020 年App违法违规收集使用个人信息治理工作。会议总结了 2019 年中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局联合开展App违法违规收集使用个人信息专项治理工作取得的积极进展
APP乱象早已有之，今年央视315晚会也特意曝光了手机APP内的“窃贼”。7月24日，工信部发布“关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知”，宣布对40万个主流APP进
在国内的豪华车市场中，由于BBA的存在，像凯迪拉克、捷豹路虎、英菲尼迪这种二线豪华车，生存空间被大大压缩，只能靠降价才能维持得了生活的样子。并且捷豹路虎因常年打折，还被网友戏称为&ld
工信部日前发布“工业和信息化部关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知”，通知显示，工业和信息化部决定开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动。将 2020 年 8 月底前上线运行全国APP技术检测平台管理系统， 12 月 10 日前完成覆盖 40 万款主流APP检测工作。
今日，工信部发布了《关于侵害用户权益行为的APP通报( 2020 年第三批)》。工信部称，截至目前，尚有 58 款APP未完成整改，上述APP应在 7 月 30 日前完成整改落实工作，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
今日，触手APP及网站已无法打开，此前界面新闻曾报道称，触手直播已陷入经营困难，触手直播已经向签约主播发布通知称，根据合同约定，经纪公司将指定的独家直播平台更改为快手直播平台
根据中国工信部官网信息显示，顶级域名.CC、.TV已经于 近日正式通过工信部关于域名注册管理机构的审批。这意味着，从消息公布即日起，国内网站和站长们可以在中国无阻注册使用.CC域名，进行网站备案和实名认证。
今日，触手直播APP及官网已无法打开，APP页面显示“哎呀~失败了，点击刷新”。据悉，在今年6月底有媒体报道称，触手直播出现了经营困难资金链断裂的情况。同时，触手直播还向主播发送消息称：“根据合同约定，经纪公司将指定的独家直播平台更改为快手直播平台，请您自 2020 年 6 月 26 日起按原合同约定继续继续履行独家直播义务。”
DoNews 7月11日消息（记者 丁凡）近日，一款型号为M2007J1SC的小米智能手机出现在工信部网站上，已经获得认证，具体型号未知。但根据外媒的爆料称，这款小米智能手机将会是一款旗舰产品，可能最早在8月推出。极有可能是小米 CC10或传闻已久的小米 MIX 4智能手机。据悉， 这款MIX 4将配备具有120Hz刷新率的Quad HD +显示屏，或将搭载最新Snapdragon 865或Snapdragon 865+ SoC处理器。另外一款小米 CC10将配备108MP主摄像头，可支持?
触手直播是不是要倒闭了？据媒体报道， 7 月 3 日上午触手直播疑似已停服，目前官网已经无法打开，触手App内已无内容显示。昨日晚间，就有多名触手主播爆料称，触手直播疑似已停服：用户账号无法登录，PC端和App均无法正常打开，内容无法查看。
据界面新闻报道，今日，据唯品会App更新内容显示，唯品会App“直播频道上线”，目前唯品会App首页已显示直播入口。对此，唯品会回应称：目前在小范围内进行直播尝试，会对这个领域保持关注。
今日，工信部发文称，近年来，部分企业不遵守工业和信息化部相关管理规定，顶风作案，利用95、 106 号段从事网络诈骗等犯罪活动。前期，工业和信息化部积极配合公安部门开展打击网络贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役，指导组织北京、河北、上海、江苏、河南、陕西等地通信管理局联合出击
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