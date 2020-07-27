迅雷直播App遭通报 私自收集个人信息共享给第三方

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迅雷直播App遭通报 私自收集个人信息共享给第三方

2020-07-27 14:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息：工信部网站近日公布的《关于侵害用户权益行为的App通报( 2020 年第三批)》显示，深圳市迅雷网络技术有限公司旗下App迅雷直播因存在私自收集个人信息、私自共享给第三方、不给权限不让用的问题被通报批评整改。

天眼查信息显示，深圳市迅雷网络技术有限公司成立于 2002 年，创始人为邹胜龙及程浩。 2014 年，迅雷在纳斯达克挂牌上市，股票交易代码为“XNET”。 2015 年，迅雷宣布出售迅雷看看的全部股权。

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