宁德时代首次实现储能产品规模量产 年产值550亿元

据财联社报道，宁德时代位于衢宁铁路南侧地块主厂房已完成，开始设备安装，计划于 9 月开始投产。该项目主要生产储能电池、锂离子动力电池、极片产品等 ，年产值达 550 亿元，是宁德时代首次实现储能产品规模量产。
宁德时代成立于 2011 年，是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一。此前，宁德时代方面称将为特斯拉上海超级工厂提供动力电池，其股价也曾因此直线拉升，封死涨停，总市值一度逼近 5000 亿元。
据财联社报道，宁德时代位于衢宁铁路南侧地块主厂房已完成，开始设备安装，计划于 9 月开始投产。该项目主要生产储能电池、锂离子动力电池、极片产品等 ，年产值达 550 亿元，是宁德时代首次实现储能产品规模量产。
宁德时代成立于 2011 年，是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一。此前，宁德时代方面称将为特斯拉上海超级工厂提供动力电池，其股价也曾因此直线拉升，封死涨停，总市值一度逼近 5000 亿元。
【TechWeb】6月29日消息，据国外媒体报道，日前，深交所上市公司、锂离子电池制造商宁德时代（CATL）位于福建宁德的锂离子电池实验室——21C实验室正式破土动工。该实验室占地约18公顷（270亩），总投资为33亿元，建设周期为五年（2019年至2023年），预计于2021年年底投入使用，5年内将吸引数千名专家和人才，重点研究下一代电池和新能源转换系统。21C实验室不仅研发先进的金属锂电池、全固态电池和钠离子电池，还致力于其技术的?
继大众、奔驰入股后，日企本田也想入股中国电池企业。7月11日消息，昨日晚间，宁德时代发布公告称，公司与本田技研工业株式会社（以下简称“本田”）签署战略合作协议，双方拟围绕动
今日午后宁德时代股价涨停，报224. 29 元，再创历史新高。截至发稿，宁德时代股价报224. 11 元，成交额66. 1 亿元，当前总市值逼近 5000 亿元。摩根大通将宁德时代评级上调至超配，目标价 250 元。
7月13日消息，据媒体报道，从本月起，动力电池巨头宁德时代将为特斯拉上海超级工厂提供电力电池。受此影响，宁德时代股价午后直线涨停，报224.29元，公司总市值达4950亿元。据悉，今年2月宁
据官方消息，7月3日，梅赛德斯-奔驰宣布与中国动力电池电芯制造商孚能科技（赣州）有限公司展开深化战略合作，奔驰将入股孚能科技，持股约3%。未来，双方将共同研发高新电芯技术，进一步提升电
7月23日消息，据国外媒体报道，知情人士称，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）正计划成立一家电池资产管理公司，后者有望获得宁德时代投资。据悉，这家电池资产管理公司将于今年8月成立，成立的目的是管理蔚来汽车的电池资产，并帮助蔚来汽车将整车和电池资产的归属权剥离开来。目前，该公司正在寻求融资，而锂离子电池制造商宁德时代（CATL）已经明确表达了投资意向。作为造车新势力之一，蔚来汽车很注重车辆的技术投入?
继大众控股国轩高科、戴姆勒抢占孚能科技之后，本田正式入股宁德时代。7月18日消息，昨日晚间，宁德时代发布公告，公布非公开发行股票发行结果，此次募集资金总额197亿元。其中高瓴资本认购10
【TechWeb】7月1日消息，宁德时代对外发布公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过2.21亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公告称，本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。本批复自核准发行之日起12个月内有效。此外，自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重
天眼查数据显示，6月28日，河南跃薪时代新能源科技有限公司成立，注册资本6500万，法定代表人为杨辉，公司经营范围包括电动化无人矿卡和无人矿山技术研发；提供电动化无人矿卡和无人矿山技术解决方案；信息技术服务。公司大股东为河南跃薪智能机械有限公司，持股比例69.23%，第二大股东为宁德时代新能源科技股份有限公司，持股比例为30.77%。河南跃薪智能机械有限公司的官网介绍称，该公司是专业
【TechWeb】7月9日消息，宁德时代与河南跃薪智能机械有限公司成立合资公司——河南跃薪时代新能源科技有限公司，开发电动智慧无人矿山整体解决方案（Ener-magic系统），以锂离子电池纯电驱动技术为基础，融合5G技术的高效传输和智能互联，通过大数据算法实现无人驾驶、智能管控，降低运营成本，提升生产效率。据悉，一台电动矿卡每年可节省能源费用近30万元。若电动智慧无人矿山解决方案在全国推广应用，每年可减少原油消耗2000万
【TechWeb】7月17日消息，宁德市代发布公告，公布非公开发行股票发行结果，其中高瓴资本认购100亿元，本田认购37亿元。根据公告，宁德市代本次发行股份数量122,360,248股，发行价格为161.00元/股，募集资金总额19,699,999,928元。本次发行最终配售情况如下：
当前绝大部分电动汽车都是用锂离子电池作为储能装置，但是由于锂离子电池中，含有钴这种稀有金属，这也使得电池制造成本居高不下，间接带动电动汽车整车成本上涨，不利于电动车的推广与普及。
夏普一直关注用户的生活品质，致力提升产品质量和用户使用体验。在净化空气、清新护理和食品保鲜方面，夏普特别研发出独有的PCI净离子群技术，实行与自然界相同的空气净化机制，搭配不同的家电产品，让消费者全方位“净”享品质生活空间。作为夏普独有的除菌技术，PCI净离子群技术目前已获得中国、日本、美国、英国、德国等国家共计33家第三方机构和高端学术研究机构共同认证。各项高可靠性的安全?
7月7日，据外媒报道，德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员表示，他们发明了一种兼具液态电池和固态电池优点的新型电池，这是首个能够在室温下工作的液态金属电池，其性能远超锂离子电池。普通的
7月13日，据数码博主@数码疯报 爆料，三款新iPhone电池通过认证，容量分别为2227mAh、2775mAh、3687mAh。从该博主爆料的内容来看，三款新iPhone电池分别为 A2471：2227mAh、A2431：2775mAh、
2020 年 7 月 2 日，iQOO 品牌官方微博公布了新品 iQOO Z1x 将配置 5000mAh 大容量电池与 33W 闪充的信息，从宣传海报中可以看到，Z1x的续航时间将会非常的持久。在当前 5G 与高刷屏逐渐成为手机市场的主流配置的同时，也带来了功耗大幅增加问题。之前发布的一些搭载高刷屏幕的 5G 手机多多少少都存在续航不足的情况，让一些消费者在选择 5G 手机时陷入了比较两难的境地，究竟是要选高刷屏带来的流畅使用体验，还是选长续航带来的?
【TechWeb】根据此前多方透露的消息，即将在下半年亮相的全新iPhone 12年度旗舰依旧会提供iPhone 12、iPhone 12Max和iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两个版本共四款机型。随着发布时间的日益临近，关于该机的外观和配置细节都得到了非常丰富的爆料。现在有最新消息，近日有外媒晒出了各自的电池信息。根据此前曝光的消息，全新的四款iPhone 12系列机型共有三个尺寸，分别是5.4英寸的iPhone 12，6.1英寸的iPhone 12 Max和iPhone 1
导语：买比特币和其他数字货币的市场前景是迈向流行，并在实质上造就一种跨越国界、彻底民主化的新买卖媒体，但仍遭遇一些不懂如何买比特币的阻碍。依据以前有关这一主题风格的探讨，这次尝试出示一些可实际操作的提议。也就是说，比特币的引进是以便完成金融体制的民主建设，但以便让这变成实际，也有好多个关键难题必须处理。近期来源于贝宝的信息应该是催人奋进的，但当地数据加密解决方法仍有改善的室内空间，便于更普遍的选用
7月19日消息，据9to5Google报道，用户反映谷歌Pixel 4 XL玻璃后盖翘起。部分用户在Reddit和谷歌论坛发帖称自己的Pixel 4 XL玻璃后盖翘起，从网友晒出的图片来看，玻璃后盖的粘合剂已经失效，后
2020 年 6 月 28 日， DAMA （国际数据管理协会）China发布数据治理首批授权培训服务机构。并表示，经过DAMA专家团队的认真评估，派客动力?有幸成为（第一批）被授权的培训服务机构。派客动力CEO杜绍森表示非常感谢DAMA专家团队对派客动力在数据治理专业领域的认可。派客动力不仅有优秀的产品，在业界更有令人骄傲的声誉。我们非常有幸能承担向社会、大众传播更好的管理数据，更好的数字化转型的专业方法、最佳实践，并将最好的人?
你知道什么是最真实的演绎吗?有剧本胜似无剧本的“假vlog”了解一下!本周，短视频工场“达人涨粉案例”专栏为大家带来的是凭借和闺蜜“相爱相杀”..
据The Verge报道报道，在法庭和债权人批准法拉第未来公司创始人贾跃亭的个人破产计划后，有关其破产内幕的更多细节开始被曝光，其中包括该公司开始..
据财联社报道，宁德时代位于衢宁铁路南侧地块主厂房已完成，开始设备安装，计划于 9 月开始投产。该项目主要生产储能电池、锂离子动力电池、极片产..
有些运营者最近问了我两个问题：现在想做企业管理类的公众号，不知道可不可行?准备做一个公众号，已经掌握一些基础，做什么题材比较好?我将不会..
7月24日，中国长城天津基地第一台自主安全电脑下线，京津冀首台自主安全电脑诞生。今年6月，中国长城天津基地签约落户天津滨海高新区海洋科技园，..
据国外媒体报道，马斯克的太空探索公司SpaceX正在与投资方洽谈，拟以每股 270 美元的价格筹集约 10 亿美元的资金，此轮融资将让SpaceX估值达到 44..
早在今年3月份发布的红魔5G，就已搭载近乎0延迟的无线投屏功能，轻松就能拥有主机游戏般的大屏视觉体验。红魔5S将于7月28日发布，今天努比亚总裁倪..
今天，全球首款同时支持5G及Wi-Fi 6 +的平板正式开启预售，它就是荣耀平板V6钛空银5G版本，麒麟985+2K全面屏，6+128GB版售价3199元，付订金享100元..
微信正在加速探索视频功能。前几天，有用户发现视频号分享到朋友圈的形式出现调整，从之前的链接形式变成了朋友圈视频样式，点击视频便可直接跳转..
【中国资源三号03星发射成功】据央视新闻报道， 2020 年 7 月 25 日 11 时 13 分，我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，成功将资源三号 ..
7月25日消息，App Store免费应用下载排行显示，阿里巴巴旗下智能搜索App——夸克搜索登顶下载排行榜榜首，展现出一款现象级新产品的潜质..
7月25日中午，腾讯手游《和平精英》突然出现大范围故障，部分用户无法登录游戏。对此，官方回应称：目前问题已经定位，已在紧急修复中。官方公告写..
毫无疑问，国内的5G建设已经驶入了快车道，而相应的配套应用也应该加速前进。据最新消息显示，三大运营商都已经开始启动首批5G消息应用动，而随着..
知情人士透露，在 9 月 8 日(周二)的 iPhone 12 线上发布会之后，苹果还会在 10 月 27 日揭晓 Apple Glass 与 ARM Mac 新品。@ihacktu 声称，与 i..
【内蒙古666分文科学霸对钱没兴趣】据媒体报道， 7 月 23 日，内蒙古呼和浩特，文科考生宋家福考了 666 分。他说查分的时候很紧张，但是感觉发挥正..
近年来，摩尔定律对芯片行业的发展预测似乎有些偏离轨道。比如英特尔一直在不停打磨 14nm 工艺，10nm 转型缓慢，7nm 计划也较此前预计的晚了至少半..
7 月 24 日，realme官宣了新机真我V5的发布时间——定档 7 月 27 日发布。现在距离这款手机正式亮相的时间已经没有几天了。目前，疑似这款手机已经..
7 月 24 日下午，@华为终端官方微博 正式官宣，华为麦芒 9 新品线上发布会定档 7 月 27 日，进入 3 天倒计时。据介绍，这款手机是一款5G手机，而其..
北京时间 7 月 24 日上午，孟晚舟案证据公开。美国指控华为在伊朗从事违反美国制裁的业务。然而， 2018 年 6 月美国商务部部长罗斯曾郑重表示没有..
高考分数超预期30分兴奋到脑出血是怎么回事？ 7 月 23 日，江西南昌，因高考分数超预期三十分，一名 18 岁女生兴奋过头突发脑出血。医生介绍，经紧..