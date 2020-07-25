美国联邦法院将比特币定义为货币

美国联邦法院表示，根据华盛顿特区《货币传输者法》，比特币是其中所涵盖的一种“货币”，将比特币定义为货币，再次承认了比特币的价值。
华盛顿特区首席法官Beryl A.Howell表示，“金钱通常是一种交换手段、付款方式或价值储存方式。比特币就是这些东西。
法院说称，即使没有严格定义“货币”，华盛顿特区法律采用了这种含义。消息传出后，比特币波动不大，目前约 9570 美元。
美国联邦法院表示，根据华盛顿特区《货币传输者法》，比特币是其中所涵盖的一种“货币”，将比特币定义为货币，再次承认了比特币的价值。
华盛顿特区首席法官Beryl A.Howell表示，“金钱通常是一种交换手段、付款方式或价值储存方式。比特币就是这些东西。
法院说称，即使没有严格定义“货币”，华盛顿特区法律采用了这种含义。消息传出后，比特币波动不大，目前约 9570 美元。
数据显示，比特币期货日成交量达到 3 个月以来新低1. 03 亿美元，此前低点是 6 月 14 日的约1. 044 亿美元。交易所里的比特币数量在减半后出现激增，现在又回到了下降趋势，长远来看，这是要长期拉盘用途，特别是灰度这段时间一直增持BTC，且目前投资界全部都在对比特币看好。目前机构投资者纷纷跑步进场，许多投资届大佬对于比特币的态度是“数字黄金”，他们把比特币用于资产配置中的一种，或者成为可以替代黄金的数字黄金，这对
从 7 月 1 日开始，库存到流量模型创建者PlanB对他的模型进行了新的更新，显示比特币的行为完全符合其看涨历史的要求。在该模型中反映出来，下一个数量级的转变迫在眉睫-它应该在 2020 年底之前开始。从那时到 2024 年下一个减半之间，该模型的重点是BTC / USD的价格为288. 000 美元，具有很大的潜力高峰。PlanB坚持认为，那些批评家们还没有找到替代其模型的可行选择，该模型传统上一直非常准确地跟踪价格行为[晓伟1]。今年是入行
比特币，英文名Bitcoin，它的概念起源于一个叫中本聪的网络极客。 2008 年 11 月 1 日，一位如此神秘之人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。 2009 年 1 月 3 日，比特币创世区块诞生。这一提出不要紧，打开了虚拟货币世界的大门。比特币的本质是什么？它是一种P2P（点对点）形式的虚拟的加密数字货币，而这些货币是通过打包区块中账?
Galaxy Digital首席执行官迈克·诺沃格拉茨（Mike Novogratz）在接受金融类刊物Barrons的Carleton English采访时表示，比特币在价格方面表现不错。在经历了3月份的暴跌之后，比特币在接下来的两个月里反弹了160%以上。但他表示，1万美元仍是一个关键的心理水平，"一旦超过这个水平，就会很快升至1.4万美元。"迈克·诺沃格拉茨分享说比特币很难买到。他解释说，亿万富翁投资者保罗.都铎.琼斯(Paul Tudor Jones)买下它时，人们非常兴
Galaxy Digital首席执行官迈克·诺沃格拉茨（Mike Novogratz）在接受金融类刊物Barrons的Carleton English采访时表示，比特币在价格方面表现不错。在经历了3月份的暴跌之后，比特币在接下来的两个月里反弹了160%以上。但他表示，1万美元仍是一个关键的心理水平，"一旦超过这个水平，就会很快升至1.4万美元。"迈克·诺沃格拉茨分享说比特币很难买到。他解释说，亿万富翁投资者保罗.都铎.琼斯(Paul Tudor Jones)买下它时，人们非常兴
链上数据表明，比特币正处于在另一个牛市的开端。 2011 年诺贝尔经济学奖获得者、北京大学汇丰商学院教授托马斯·萨金特表示，每个月，他交易的数字资产占其投资组合的5%到10%，其中比特币是他交易最多的加密货币。Jon Najarian表示，华尔街投资者的进入只对加密货币领域有利，比特币允许大量资金在世界各地轻松移动，现金和黄金并非那么容易运输。来自华尔街的投资者正在悄悄地积累比特币，而没有透露这个事实，以防止价格上涨，?
有分析者对比比特币和苹果的分型图表，数据显示，按照当前比特币的曲线图，如果历史重演，比特币将突破高点，突破 1 万美元，然后随着牛市行情恢复，突破1. 05 万美元。历史分形表明，仅仅因为比特币在 10500 美元的价格被拒绝，并不意味着它是熊市。分析师Giraffingaround在 7 月 3 日分享了图表，并将其与比特币最近的价格走势联系起来，可以看出，苹果在这个历史时期和比特币现在看起来非常相似。两者都有进入区间的强劲反弹，?
ZUBR衍生品交易所于 6 月 29 日发表的最新研究发现散户投资者的参与度正在增加，少于 1 个BTC的钱包地址数量创历史新高。BTC看涨因素许多，BTC鲸鱼数量的创纪录增长、少于 1 个BTC的钱包地址数量创历史新高、交易所创记录的BTC流出量以及第二季度的BTC价格实现了有史以来第三次最好的季度表现，这些都表明投资者对这个顶级数字资产的参与度显着增长。从Chainalysis获取的数据来看，ZUBR观察到，到 2020 年 4 月，包含 1 到 10 个BT
比特币好比是一张票据，你把钱存在一个存款机构，等你想拿钱的时候，用票据去取，只不过能取出来多少钱，就看群众一起的意识了。从 2009 年比特币 1 美分的价格到今日 9500 美元的价格，值不值得买比特币，不必多说。2020 年一场疫情、美国骚动、全球范围内对美元失去信赖。在美国，银行现已将现金提取额限制为 3000 美元，比特币最大的优势是不受国家或许组织管控，所以挑选比特币作为避险东西，是十分适宜的。比特币减半，产量减
据央广网报道，近日，黑龙江省牡丹江市公安局反诈中心与海林市公安局经过两个多月缜密侦查，成功侦破涉案金额 100 余万元的特大虚拟货币电信诈骗案，跨省抓获 7 名犯罪嫌疑人。今年 3 月，海林市居民程某通过微信添加了一位好友，在浏览朋友圈时看到对方频繁购买、抛售“比特币”进而盈利。经过频繁聊天，很快，程某对该好友深信不疑。根据对方“指令”，程某下载了某款APP小程序，添加了“程序员”的QQ号，根据每天收到的涨跌信息
据央广网报道，近日，黑龙江省牡丹江市公安局反诈中心与海林市公安局经过两个多月缜密侦查，成功侦破涉案金额100余万元的特大虚拟货币电信诈骗案，跨省抓获7名犯罪嫌疑人。今年3月，海林市居民程某通过微信添加了一位好友，在浏览朋友圈时看到对方频繁购买、抛售“比特币”进而盈利。经过频繁聊天，很快，程某对该好友深信不疑。根据对方“指令”，程某下载了某款APP小程序，添加了“程序员”的QQ号，根据每天收到的涨跌信息，在网
比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在 2008 年 11 月 1 日提出，并于 2009 年 1 月 3 日正式诞生[1]。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与所有的货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为
据Bitcoinist消息，在 6 月 2 日跌至 8600 美元后，比特币已经反弹到 9700 美元，收复了一个又一个支撑位。这一走势让分析师确信，比特币未来还会有更多的上行空间。一名交易员表示，只要比特币保持在 9600 美元，就有望继续上涨至 11000 美元。他认为 9600 美元在短期内是一个值得注意的水平，Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz也持同样的乐观态度。他在推特上回复BitMEX首席执行长Arthur Hayes时表示，如果比特币价格没有?
7月13日，比特币挖矿难度预计再次迎来上调，根据数据显示，目前预估会上调8%左右，如果在难度调整前网络接入更多的算力，目测会有更多。上次6月17日的难度调整，难度上调近15%，是位数不多的难度变化较大的时刻，不少人感叹比特币挖矿越来越难。随着三次减半以后，新手想要持有比特币，越来越不推荐去挖矿。新手入行不深，对圈内的情况也不是很了解，想要持有比特币，去交易平台购买是最好的选择。新手该如何挑选交易平台？在进行?
比特币好比是一张票据，你把钱存在一个存款机构，等你想拿钱的时候，用票据去取，只不过能取出来多少钱，就看群众一起的意识了。从 2009 年比特币 1 美分的价格到今日 9500 美元的价格，值不值得买比特币，不必多说。2020 年一场疫情、美国骚动、全球范围内对美元失去信赖。在美国，银行现已将现金提取额限制为 3000 美元，比特币最大的优势是不受国家或许组织管控，所以挑选比特币作为避险东西，是十分适宜的。比特币减半，产量减
比特币，它代表着在全球货币竞争中的技术进步。它是黄金以及利用黄金货币属性的法币体系的优秀后继者。自诞生之日起，比特币便遭到了诸多的非议，但是，其却凭借着巨大的诱惑力，使得众多投资者趋之若鹜。比特币在 2008 年时，其价格十分低廉， 1300 枚比特币仅需要 1 美元。此后，比特币价格一路猛升，最高时一枚比特币的价格就要 13 万元，涨幅高达 2600 百万倍，堪称惊人。比特币的数量永远都只有 2100 万个，挖完就再也产生不?
最近，很多分析师都开始分析比特币的行情，并且对其历史走势进行了一些判断，有分析师表示，在 2016 年到 2017 年的时候，比特币处于牛市，单个币的价格从 1000 美元直接反弹到了 20000 美元，并且在这个区间进行了徘徊，整体来说上涨了不少。在 2019 年比特币价格开始反弹的时候，比特币价值反弹到了 14000 美元，和上一次牛市启动的过程很像，所以分析师觉得这很可能是牛市来临的信号。不过，这是这位分析师的个人判断，我们在选
比特币价格的大幅上涨通常发生在比特币保持平静的时候，专家分析比特币准备再次突破1万美元。比特币价格的大幅上涨通常发生在比特币保持平静的时候，这就是我们在前两个月看到的情况。问题是，这种情况会持续多久?作为市值最高的加密货币，它是否准备好迎接1万美元阻力位的新一轮考验?市场正在显示哪些信号?第一个是至关重要的上升趋势。这一趋势仍然活跃，只要市场继续创造更高的低点。在更高的时间框架内，比特币保持8500-8800美
根据CoinMarketCap显示，比特币自2015年至今，投资回报率一度达到4200%，而同期传统资本市场投资人最为青睐也是资金体量最大的美股及A股的投资回报率分别仅达到接近60%以及38%。作为新兴市场的新贵，比特币在近5年来的收益率是传统资本市场的70倍，这样耀眼的回报率也让包括华尔街各大知名投行纷纷建议自己的客户布局比特币，同样，由于股市与国家经济保持着过高的正相关性，造成投资人以及散户始终需要耗费极高的成本并打起十二分
在市场横盘了两个多月后，随着股市的阶段复苏，似乎加密市场也有了一丝牛市苗头渐起的感觉。数字资产经理查尔斯·爱德华兹（Charles Edwards）称，比特币最近几个月的行情走势与前两次牛市之前的样子极为相似。难道比特币将重燃2017年的巅峰时刻？根据分析公司Glassnode最新发布的数据显示，BTC链上活跃度和算力持续增长等现象表明比特币可能会出现突破。2017年12月17日，比特币价格突破2万美元，刷新历史最高纪录，涨幅直逼3000%?
美国证券交易委员会文件显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦在 7 月 20 日至 22 日以平均每股 24 美元的价格买入 3390 万股美国银行股票，价..
由担任过CFO的CEO带队，Intel再次交出了亮眼的财报成绩单，营收、净利润均实现增长，旗下所有业务模块飘红。然而，Intel盘后股价却经历震荡，甚至..
昨日晚间，贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件，股票代码为BEKE，计划募集 10 亿美元。而上一家在美国上市筹集超 10 亿美元的中国公司是腾讯音乐..
美国联邦法院表示，根据华盛顿特区《货币传输者法》，比特币是其中所涵盖的一种“货币”，将比特币定义为货币，再次承认了比特币的价值。..
据外媒报道，谷歌被曝在Android系统中私藏程序，以收集用户的敏感信息。该程序名为Android Lockbox，它可以让谷歌了解到用户是如何与非谷歌程序进..
近日，阿里在内部论坛宣布，不再强制员工上交周报，只需要团队的一把手发月报，且不超过 1000 字就行。此外，阿里不仅取消了周报，还要杜绝形式大..
今天上午（7月25日），小米商城宣布，“空调买一送一” 福利活动时间延长7天。即原定于24日结束，现在拉长到31日，也就是7月底。所谓&l..
据澎湃新闻报道，本周五，英特尔在其第二季度的财报中透露，因7nm制程工艺遇到了一些问题，其采用 7 纳米工艺的CPU将推迟 6 个月发布。受该消息影..
“小国寡民固然好，但一定抵挡不了坚船利炮。世外桃源是美好的愿望，但是很快都会消亡。”B站CEO陈睿在央视新闻的直播中，谈起B站破圈的初衷。..
豆瓣鹅组就像一个酒馆，上演了一出互联网角落边上的群像戏——消息灵通的八卦人士，静静聆听的沉默者，大发厥词的鼓动者，站在桌子上讲着疯话的演..
通过昨日的Xbox Game Showcase活动，微软展示了一批一方游戏，同时也宣告食言，因为至少有5款以上的大作并不会登陆Xbox One……索尼这..
7月25日消息，近日，北京移动联合中兴通讯完成了创新人工智能SON（Self-Organized Networks）自组织网络功能规模化部署，首次实现4/5G网络所有制式..
7月25日消息，昨日晚间，海康威视发布半年报告，报告期内，公司实现营业收入242.71亿元，比上年同期增长1.45%；实现归属于上市公司股东的净利润46..
还记得两个月前整个抖音都在看的土味三人组“三支花”吗?三位大妈尴尬地比划表演流行梗，直播不是凶人就是睡觉，让别人挑战逗笑她们，一个月涨粉..
最近，有 6 位北京大妈在直播间火了!她们是一批平均年龄在 50 岁左右的妈妈主播，在开播前，她们会认真穿搭，画个基础的妆。对着镜头时，她们会把..
截至今年第一季度已实现年成交额为1. 16 万亿元，保持着100%以上的同比增长。年活跃买家数6. 28 亿，在过去的一年里净增超过 2 亿。截至 2019 年底..
GhostwriterAI是一个基于人工智能的内容营销平台，主要帮助营销专家和品牌提供内容营销服务，帮助客户将数据转换为可行的策略，以实现业务增长。 ..
继外观、配置信息后，爆料大神@rquandt 第三天继续解开围绕在三星Note20系列新机上的更多谜团。先看相机方面，Note20 Ultra的主摄是S20U同款108MP..
对于那些想要体验新开始菜单的用户来说，微软已经明确给出了时间。按照微软的说法，Windows 10新开始菜单将在今年下半年向公众发布，其推送时间可..
7 月 22 日那天，上海天气特别闷热。今日广告的唐先生一早从公司所在的大宁国际广场出发，赶往外滩w酒店。在那里，有一场小红书的wii未来品牌大会..