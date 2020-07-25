美国联邦法院将比特币定义为货币

从 7 月 1 日开始，库存到流量模型创建者PlanB对他的模型进行了新的更新，显示比特币的行为完全符合其看涨历史的要求。在该模型中反映出来，下一个数量级的转变迫在眉睫-它应该在 2020 年底之前开始。从那时到 2024 年下一个减半之间，该模型的重点是BTC / USD的价格为288. 000 美元，具有很大的潜力高峰。PlanB坚持认为，那些批评家们还没有找到替代其模型的可行选择，该模型传统上一直非常准确地跟踪价格行为[晓伟1]。今年是入行