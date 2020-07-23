华为HMS生态全球开发者数量增至160万

DoNews 7月9日消息（记者 刘文轩）据GameLook消息，有开发者表示，今天苹果向开发者发送邮件，通知他们任何在中国App Store上架，含有付费、应用内购买的手机游戏必须在7月31日前将版号信息补充完整，否则将被下架。在这之前就有消息称，苹果将从7月开始严格要求中国区App Store上架游戏必须获得版号，光是7月1日当天就已经有超过1500款游戏遭下架，7月1日到7月8日，已经有超过7000款游戏从App Store下架，这段时间上架的游戏数量?