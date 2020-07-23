华为HMS生态全球开发者数量增至160万

华为公布HMS生态最新进展，目前华为终端全球月活用户达到 7 亿，华为全球注册开发者达到 160 万，全球集成HMS Core的应用数量超过8. 1 万。
华为公布HMS生态最新进展，目前华为终端全球月活用户达到 7 亿，华为全球注册开发者达到 160 万，全球集成HMS Core的应用数量超过8. 1 万。
日前，华为官方宣布，HMS Core 5.0在华为开发者联盟官网，面向全球开发者正式上线。据介绍，HMS Core 5.0能力开放覆盖七大领域的服务，包括：应用服务（App Services）、图形（Graphics）、媒
6 月 30 日，华为HMS全球应用创新大赛正式启动，邀请全球开发者集成HMS Core，通过华为独特的“芯-端-云”能力为用户提供创新应用体验。华为为本次大赛特设 100 万美元创新激励奖金，激发全球应用开发者创新动力。优胜参赛者还有机会获得华为应用市场推广资源、华为云资源，以及优先参与华为开发者联盟各类活动等奖励。HMS Core作为华为“芯-端-云”开放能力合集，面向开发者提供核心服务能力，比如机器学习、HiAI、AR引擎等领先能
6 月 30 日，华为HMS全球应用创新大赛正式启动，华为宣布耀星计划为本次大赛特设 100 万创新激励奖金，鼓励更多开发者集成HMS Core，创新应用体验。目前，HMS全球生态步伐持续加速，全球集成HMS Core的应用数量超过 6 万，越来越多的开发者正在与华为一起为全球消费者带来全场景智慧生活体验，通过应用创造更多社会价值和创新体验。 大赛线上启动仪式上，华为分享了来自全球开发者的创新应用案例：小艾助视器助力视障人群更好地认?
2020 年 6 月 30 日，专注于为开发者服务的年满 40 的葡萄城举办了一场线上发布会。这场主题为“赋能·智变”的葡萄城“赋能开发者”品牌战略发布会，在国内的低代码开发平台市场刮起了一股“葡萄城”风。从 1946 年世界上第一台通用电子数字计算机ENIAC诞生以来，软件开发行业便开启了飞速发展之路，前后经历了机器语言、汇编语言、高级语言以及低代码开发这四次技术革新。1980 年，52 岁的 Paul Harold Broman为解决学校会计处理
PWABuilder 是微软旗下的一款开发人员工具，可帮助开发者构建渐进式 Web 应用(简称 PWA)并发布到应用商店中。与此同时，Bubblewrap 也是谷歌旗下的一款命令行实用工具和库，旨在为将要登陆 Play 商店的高质量 PWA 应用生成和提供签名。随着今日宣布的最新合作，两家公司还将为 PWA 应用开发者带来增强的体验。
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）华为发布的HMS Core 5.0，现在已面向全球开发者上线。HMS Core 5.0 能力开放覆盖七大领域的服务，包括应用服务、图形、媒体、人工智能、智能终端、安全、系统。由于受美国贸易禁令影响，华为虽然可以继续使用Android开源项目（Android Open Source Project）构建自己的系统，却难以继续使用Google移动服务（Google Mobile Services）。HMS Core是华为移动服务（HUAWEI Mobile Services）提供的端?
本周，苹果向开发者和部分AppleSeed测试人员提供了Safari14 测试版，该版本与公测版分开，只有受邀者才能使用。据悉，Safari14 是macOS Big Sur所包含的新版Safari，引入了定制选项，让人们选择壁纸和开始页选项，而且页面加载速度更快，更省电。
DoNews 7月9日消息（记者 刘文轩）据GameLook消息，有开发者表示，今天苹果向开发者发送邮件，通知他们任何在中国App Store上架，含有付费、应用内购买的手机游戏必须在7月31日前将版号信息补充完整，否则将被下架。在这之前就有消息称，苹果将从7月开始严格要求中国区App Store上架游戏必须获得版号，光是7月1日当天就已经有超过1500款游戏遭下架，7月1日到7月8日，已经有超过7000款游戏从App Store下架，这段时间上架的游戏数量?
7月16日晚，央视3·15晚会拉开大幕，再次敲响了消费领域的警钟。据央视报道，上海市消费者权益保护委员会委托第三方对市场上的App进行检测，发现某些第三方开发的SDK包存在违规收集用户个人信息的情况。日前，工信部已要求严厉查处涉事企业，并责成国内主要应用商店展开“地毯式”排查，及时通知APP运营开发者自查自纠，及时发现、处理违规收集用户个人信息的SDK。第三方SDK泄露隐私问题的暴露，意味着安全风险检测在应用开发与运?
近期，互联网通信云厂商融云进行实时音视频产品升级，推出了“IM+音视频+推送”的整体解决方案，实现了“用一套SDK解决一切通信场景”，全面适配市场主流的各类终端设备，包括在多种智能硬件设备中实现平台间通讯。升级后的实时音视频服务质量大幅提升，在整体网络架构上，全球分布式架构的部署让扩容时间缩短 4 倍，能轻松应对海量流量的激增。弱网优化策略方面，增强了抗丢包及抗网络抖动能力，直播场景端到端延迟小于350ms。更?
今天上午，GitHub发生服务瘫痪的情况，对于数千名软件开发者来说是一个灾难。这家微软旗下的服务通过Git提供版本控制，并为软件开发提供托管的重要服务宕机一个多小时。故障表现在GitHub用户在登录该服务时出现了错误，一些用户甚至无法使用他们的集成开发环境(IDE)，因为软件开发环境与该服务的联系非常紧密。
7月2日，”DevRun开发者沙龙 华为云和TA的伙伴们公开课”第5次直播课程顺利结束，本次公开课的主题是《华为云鲲鹏云服务优秀实践：“北明”有鱼化纠纷，“泰克”展翅育人才》，课程由北明软件政法事业部副总经理陈向全和泰克教育鲲鹏服务部部长俞翔共同主讲。北明软件政法事业部副总经理陈向全长期从事政法行业政策与信息化理论研究，对多元化解机制拥有深入见解，多次参与“两高一部”课题研究及部级信息化顶层设计，在直播中分享
有国内iOS开发者爆料称，已经收到了苹果的通知邮件，要求内购手游产品在7月31日前补填版号信息，如不填版号、游戏将被苹果从中国区App Store下架。据悉，7月1日后中国区的iOS无版号付费手游已
在国外热门的内容平台 Medium 上，一位开发者写了篇题为《How Much does it Cost to Develop an App like TikTok》的文章，从必备功能、技术能力需求、研发团队要求到实际开发成本等多个维度，对开发一款像 TikTok 这样的 App 的成本究竟有多少进行了仔细的盘算。
2020 年，随着“新基建”的加速与催化，我国科技发展也迎来了新机遇。智能科技时代的新一轮变革将围绕5G、AI、IoT 等技术展开。近年来，大疆行业无人机被应用于超过 20 个领域，上百个应用场景，例如警用安防，电网巡检，矿业勘探，建筑测绘，精准农业，影视航拍，视频直播等。目前，在全球有超过十万开发者和合作伙伴使用大疆 SDK 为各行业提供了丰富多彩的应用，让空间智能技术助力于社会各界迈向数字化、智能化转型升级。近日，
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，苹果已经宣布，它将向开发者开放U1超宽带芯片，并在iOS 14中推出一个新的“近距离交互”（Nearby Interaction）框架。苹果外媒报道称，“近距离交互”框架可以帮助搭载U1芯片的设备感知彼此的距离和相对方向。在当前的版本中，超宽带（UWB）技术确实有一些限制。例如，苹果指出，要使该功能正常运行，两台iPhone设备必须是纵向的，以确保距离和方向的准确测量，否则可能会限制测量能力。
尽管 Epic Games 已经演示了虚幻引擎 5 可带来的惊人视觉质量，但这也从侧面反映了开发者需要为新游戏准备更加精细的图形素材，换算成文件体积就更加惊人。当外媒 WCCFTech 向 Kitatus &
Graphcore今日正式发布基于IPU的开发者云，面向中国的客户、大学、研究机构和个人研究者免费使用。该开发者云是中国首款IPU开发者云，部署在金山云上，使用了IPU PCIe卡适配完成的浪潮NF5568M5服务器和戴尔DSS8440服务器。通过Graphcore IPU开发者云，机器智能创新者可以轻松获取IPU进行前沿AI模型的云端训练与推理，避开自建机房或者申购IPU服务器等繁琐内部流程，专注于在IPU上快速运行自己的AI模型结果
日前，微信小游戏宣布，针对涉及未成年人退款沟通中的常见问题，平台对未成年人退款能力进行了升级。
6 月 30 日，华为HMS全球应用创新大赛正式启动，鼓励面向5G+AI智慧时代的应用创新，呼吁全球开发者共同打造全场景智慧生活体验，重构未来。大赛在全球 5 个赛区同步启动，全面赋能本地开发者创新，鼓励开发者通过集成HMS Core“芯-端-云”能力创新应用体验。华为消费者云服务总裁张平安通过线上启动仪式发表《创新重构科技未来》的主题演讲，他表示，华为敞开怀抱，通过大赛持续汇聚全球开发者力量，激发更大创新、创造更多美好，?
近日，第三方测试机构对搭载龙芯3A4000处理器、统信UOS操作系统的电脑进行了Unixbench测试，成绩超过了2700分，展现了这套国产自研软硬件平台的优..
【TechWeb】7月23日，ROG玩家国度在线召开“天生高能” ROG 2020新品发布会，秉承“以玩家为核心”的品牌理念，ROG产品始终坚持不妥协的电竞信仰，..
滴滴出行创始人兼CEO程维今日在滴滴内网撰文“滴滴安全十条”，谈论安全事宜。程维称，滴滴是一家运送生命的公司，安全是一切发展的红线。文中，程..
近日特斯拉公司CEO艾隆 · 马斯克在推特中再次表达了他对于人工智能的看法。他表示那些不相信人工智能可以超过他们认知能力的人是自以为很聪明的，..
华为公布HMS生态最新进展，目前华为终端全球月活用户达到7亿，华为全球注册开发者达到160万，全球集成HMS Core的应用数量超过8.1万。..
7 月 21 日，京东正式对外宣布已完成对五星电器剩余54%股权的收购，已全资持有。据天眼查显示， 7 月 15 日，持股54%的浙江的房地产开发商--佳源创..
平安产险收购“汽车之家”26%股权。银保监会近日批复同意中国平安财产保险股份有限公司收购汽车之家股权：平安产险以自有资金投资收购AUTOHOME IN..
据英国媒体报道，泛大西洋投资(General Atlantic)和红杉等组成的财团，正在与美国财政部和监管机构洽谈收购的相关细节，并且已经和字节跳动的创始..
微信刚刚官方发布了安卓端7.0.17正式版本，新增视频弹幕，并升级了长按消息菜单的样式。新版微信中，视频号新增了“浮评”功能，可以在..
7月23日晚，ROG在国内正式发布ROG游戏手机3，基于最顶级的高通骁龙865+平台，拥有144Hz高刷新率、270Hz触控采用率、16GB内存、6000mAh大电池、电竞..
今日，ROG 2020新品发布会发布了ROG游戏手机3，ROG游戏手机3同样由腾讯游戏深度定制，为ROG玩家提供专属的沉浸式游戏体验。ROG游戏手机3率先使用的..
7月23日下午，康宁公司宣布推出全新一代的大猩猩玻璃Victus，本次新品在抗跌落和抗刮擦性能上均得到提升，同时发布会还透露三星将在最近推出首款搭..
因为美方禁令的阻挠，以华为为代表的科技厂商，芯片代工订单不得不开始转包给本土晶圆厂，这意味着台积电、三星需要寻觅新的市场机会。放弃7nm、关..
都 2020 年了，如果你还在问：什么样的垂类在快手上成长迅速?数据依然会回答你：「美食」。相比于很多类型的账号跨平台生长艰难，容易出现水土..
有消息称，医疗保险公司水滴筹正在筹备IPO事宜，寻求以 40 亿美元的估值IPO。对此，水滴公司回应：目前我们并没有明确的IPO计划，但公司会保持探索..
7 月 23 日，安兔兔发布了 2020 年上半年安卓手机性能排行榜。其中，榜单分为两部分，一部分是安卓旗舰手机性能排，另一部分是安卓中端手机性能排..
英雄联盟的10.15版本中上线了大家期待的灵魂莲花的活动，也推出了灵魂莲花小小英雄，下面就来为大家分享一下LOL灵魂莲华小小英雄怎么获得。..
天眼查数据显示，宝可梦(上海)玩具有限公司于 2020 年 7 月 20 日成立，注册资本1. 2 亿日元，为宝可梦公司全资子公司。..
2020年7月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，这天的问题是“晒好的被子如果落了灰尘，最好怎么办？”这个问题还是比较容易答错的，一般人..
关于TikTok在海外的发展走向备受关注，日前有外媒报道称，泛大西洋投资(General Atlantic)和红杉等组成的财团，正在与美国财政部和监管机构洽谈收..