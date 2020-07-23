蚂蚁集团董事长井贤栋谈腾讯老干妈事件：合同传统确认方式依然传统

蚂蚁集团董事长井贤栋在谈到腾讯老干妈事件时表示，今天很多行业已经高度的数字化，可是合同关系的确认方式却依然传统，有着巨大的信任成本。
腾讯起诉老干妈无视合同拖欠账款，但老干妈称从未与腾讯有过商业合作，双方陷入“罗生门”。
刚刚，腾讯公司官微公布了“老干妈事件”最新进展。腾讯称，过去的几天里，双方进行了深入的沟通，双方已厘清误解，握手言和。对于之前的欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉。并表示未来双方将积极探索并开启一系列正式合作。
日前3人伪造老干妈印章与腾讯签合同的事件还在发酵中，甚至引发了网友发明的网络新梗「逗鹅冤」。老干妈称腾讯从来没有催收过是怎么回事呢？据媒体报道， 7 月 1 日下午贵阳市龙洞堡机场附近的老干妈厂区戒备森严。老干妈相关负责人及多名员工对表示，腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈也没有与腾讯合作过。
今日腾讯发布声明称，过去数日内，腾讯和老干妈双方进行了深入沟通，双方已厘清误解。对于事件过程中的种种误会和欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉，后续腾讯将进一步完善相关流程。未来双方也将积极探索并开启一系列正式合作。
在宣布蚂蚁集团将在科创板和港交所同时上市的消息后，蚂蚁集团董事长井贤栋发表内部信，在信中他对蚂蚁人提出了三个要求：第一、坚持使命与担当；第二、保持谦卑和敬畏；第三、保持冷静和定力。以下为井贤栋内部信全文：各位同学：我向大家正式报告一下，蚂蚁集团计划在上交所科创板和港交所主板同步发行上市，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大
昨天学了一个新词，是逗鹅冤。关于老干妈和腾讯的瓜想必大部分人都知道了，大致情况就是腾讯游戏投放了老干妈的广告，价值 1642 万，老干妈不给钱，腾讯就起诉法院封老干妈的对应资产。
近日，与腾讯的千万合同纠纷让老干妈又火了一把。最后以腾讯被骗收场，腾讯公司昨天也作出回应：一言难尽，为了防止类似事件再次发生，欢迎广大网友踊跃提供类似线索，准备一千瓶老干妈作为奖励
7月1日，贵阳警方通报了腾讯起诉老干妈案件调查结果，该案系3人伪造老干妈印章与腾讯合作。对于老干妈也回应称，腾讯从来没有催收过，之前法院裁定公司不知情，并且老干妈表示警方通报的3人并未在老干妈工作过。
今日，针对“请求查封老干妈 1624 万财产”一事，腾讯回应称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉，申请冻结了对方应支付的欠款金额。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。随后，蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信。井贤栋在信中表示，上市在外人看
昨日晚间，针对“腾讯被骗”一事，老干妈方面回应称，腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈也没有与腾讯合作过。同时，老干妈多名工作人员表示不认识警方通报中的 3 人，这 3 人也没在老干妈工作过。
中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院发布一则民事裁定书，同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司名下价值人民币 16240600 元的财产。腾讯回应称：此事系老干妈# 在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉，申请冻结了对方应支付的欠款金额。
今日，腾讯起诉老干妈一事又有了新的进展，贵阳公安双龙分局发布公告称，经初步查明，系犯罪嫌疑人曹某(男， 36 岁)、刘某利(女， 40 岁)、郑某君(女， 37 岁)伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。
腾讯请求查封老干妈公司财产是怎么回事？腾讯回应起诉老干妈说了什么？据中国裁判文书网信息，日前广东省深圳市南山区人民法院发布一则民事裁定书，同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司公司名下价值人民币 16240600 元的财产。
据中国裁判文书网消息，广东省深圳市南山区人民法院 6 月 29 日发布民事裁定书显示，腾讯请求查封冻结贵州老干妈公司名下价值人民币1624. 06 万元的财产，而法院同意了原告腾讯的请求。
刚刚，腾讯公司官微公布了“老干妈事件”最新进展。腾讯称，过去的几天里，双方进行了深入的沟通，双方已厘清误解，握手言和。对于之前的欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉。
今晚，老干妈发布声明称：经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。
据第一财经报道，针对有关腾讯起诉老干妈并要求法院冻结后者千万资产等事宜，今天下午，老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，关于此事老干妈公司认为，腾讯公司被骗了！老干
7月1日消息，“3人伪造老干妈印章与腾讯签合同”登上微博热搜。据媒体报道，日前腾讯以服务合同纠纷为由起诉老干妈并申请财产保全，广东省深圳市南山区人民法院同意原告腾讯请求查封
【TechWeb】6月30日消息，广受关注的腾讯与老干妈合同纠纷案有了裁定结果。据中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值16240600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。该裁定结果在今年4月24日作出。此前，原告腾讯计算机系统有限公司向法院提出查封、冻结老干妈1624.06万元财产的请求获得法院支持，担保人新疆前海联合财产保险有限公司深圳分公司和中?
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