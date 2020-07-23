蚂蚁集团董事长井贤栋谈腾讯老干妈事件：合同传统确认方式依然传统

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蚂蚁集团董事长井贤栋谈腾讯老干妈事件：合同传统确认方式依然传统

2020-07-23 20:24 · 稿源：站长之家

蚂蚁集团董事长井贤栋在谈到腾讯老干妈事件时表示，今天很多行业已经高度的数字化，可是合同关系的确认方式却依然传统，有着巨大的信任成本。

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