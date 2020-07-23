网信办规范商业网站热点榜单运营管理 整治自媒体违规行为

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 网信办最新资讯 > 正文

网信办规范商业网站热点榜单运营管理 整治自媒体违规行为

2020-07-23 16:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息：今日，网信中国公众号发文称，针对社会反映强烈的商业网站平台和“自媒体”扰乱网络传播秩序突出问题，国家网信办决定自 2020 年 7 月 24 日起在全国范围内开展集中整治。整治期间，将依法依规严厉查处一批问题严重的网站平台、封禁一批反映强烈的违规账号。国家网信办负责人在今天召开的集中整治商业网站平台和“自媒体”突出问题、进一步规范网络传播秩序专项部署会上表示，各网站平台决不能有侥幸心理和“过关”思维，要切实履行主体责任，深入开展自查清理，规范自身行为、管好平台账号，切实维护好网络传播秩序。各地网信部门将按照统一部署，会同有关部门加强督导检查，对自查不深入、自纠不彻底的网站平台，依法依规处置，整肃行业乱象，回应社会关切，营造清朗网络空间。

视频 自媒体 电影

据国家网信办介绍，此次集中整治将重点聚焦六大任务：一是集中整治商业网站平台、手机浏览器、“自媒体”违规采编发布互联网新闻信息、转载非合规稿源问题;二是规范移动应用商店境内新闻类APP审核管理;三是建立健全社交平台社区规则，加强社交平台运营管理;四是规范商业网站平台热点榜单运营管理;五是加强网络名人参与论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等网络活动管理，规范相关活动网上直播;六是优化改进移动新闻客户端和公众账号正能量传播。通过对六个方面的集中整治，重点解决一些商业网站平台和“自媒体”片面追逐商业利益，为吸引“眼球”炒作热点话题、违规采编发布互联网新闻信息、散播虚假信息、搞“标题党”等网络传播乱象，促进网络传播秩序有明显好转。

国家网信办负责人表示，此次集中整治将坚持三个原则：一是点面结合。按照“全网一把尺”的标准，在聚焦重点对象的同时，对各类网站平台进行逐一排查;在集中解决重点问题的同时，将企业自查、网上巡查、实地检查、举报受理中发现的各类问题都纳入整治范围。二是标本兼治。网信部门将在开展集中整治的基础上，以治标促进治本，以治本巩固治标，着眼于打基础、利长远，梳理工作中存在的短板和不足，系统研究治本之策，推动形成长效机制。三是管用一体。在整治突出问题的同时，将进一步发挥各类网络主体积极作用，大力弘扬主旋律、广泛传播正能量，为经济社会发展营造良好网上舆论氛围。

网友热搜:

自媒体人徽少5头条自媒体创新上行国外自媒体平台赚钱爆红农妇自媒体转载美柚号自媒体出售自媒体博主今日头条自媒体好做吗引流自媒体自媒体运营地区自媒体类型自媒体的重要性与价值自媒体只能电脑登录吗
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
双子云手机 支付宝反诈骗榨菜 电视盒子品牌推荐 lol灵魂莲华皮肤 绽灵花开之礼活动 马斯克点赞天问一号 抖音安全中心 影院复工报告 蔚来电池 蔚来成立电池资产公司 美团外卖特价版 iOS14Beta3 拼好饭

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM