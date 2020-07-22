蔚来申请“车辆的无线充电系统及无线充电方法”专利

7月21日消息，早些时间在网络上“泄露”的有关EC6发布信息在今天的蔚来公众号上得以确认。据蔚来官方消息，EC6将于7月24日成都车展正式上市公布价格，并开放选配、9月开启交付。EC6最早于2019年12月举办的蔚来NIODay上露面，创始人李斌将这台车定位于特斯拉目前已在美国发售的ModelY的竞争对手。由于当时蔚来方面对ModelY定价策略并不确定，EC6的价格并没有在露面之初得到官宣，李斌对此举的解释为：要更好的和特斯拉竞