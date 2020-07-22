蔚来申请“车辆的无线充电系统及无线充电方法”专利

据天眼查数据显示，近日，上海蔚来汽车有限公司公布一项名为“车辆的无线充电系统及无线充电方法”的专利，该专利申请日为 2020 年 4 月，公布日为 2020 年 7 月。
据天眼查数据显示，近日，上海蔚来汽车有限公司公布一项名为“车辆的无线充电系统及无线充电方法”的专利，该专利申请日为 2020 年 4 月，公布日为 2020 年 7 月。
美股收盘，蔚来汽车报11.09美元，跌幅达到14.3%。盘中，蔚来汽车跌幅一度近20%。此前，彭博社报道称，高盛将蔚来汽车ADR评级下调至卖出，高盛公司分析师Fei Fang认为，蔚来汽车的销售和利润预期没有重大变化，市场对于其估值过度乐观。在收盘之前，蔚来汽车还发布了一项数据显示，其用户累计行驶里程已超8亿公里。（完）
据美国证券交易委员会文件显示，在 6 月 10 日至 7 月 8 日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。
蔚来第 5 万台量产车在合肥先进制造基地下线。从首台量产车下线至今，蔚来用 783 天完成了从 1 到 50000 的跨越。
从蔚来官方获悉，7月18日，第5万台蔚来量产车在合肥先进制造基地下线。蔚来表示，从2018年5月27日首台量产车下线至今，783天，从1到50000，我们和用户一起创造了行业新速度。同时，蔚来用户累
2020年7月18日下午，蔚来第50000台整车在合肥先进制造基地量产下线。蔚来与江淮在2016年4月6日签订战略合作框架协议，开创全新的制造合作模式。位于合肥经济开发区的江淮蔚来先进制造基地于同年10月23日正式动工。工厂自2018年5月第一台蔚来ES8量产下线至今天第五万台整车下线，历时两年又两个月。蔚来先后于2018年、2019年推出了两款定位于中高端市场的电动SUV，智能电动旗舰SUV ES8和智能电动全能SUV ES6，并在2019年
投资者既对政府出台更多经济刺激措施充满期望，又担忧疫情反弹会对经济造成进一步破坏，星期五美股涨跌不一。截至收盘，道指跌62.76点，跌幅为0.23%，报收26671.95点；标普500指数涨9.16点，涨幅为0.28%，报收3224.73点；纳指涨29.36点，涨幅为0.28%，报收10503.19点。美国主要科技巨头绝大多数下跌，Facebook涨0.46%，亚马逊跌1.26%，苹果跌0.2%，NetFlix跌6.52%，
中国汽车技术研究中心（以下称“中汽中心”）公布了2020年6月国内车市上险数据。数据显示，在纯电SUV上险排名中，蔚来、思铭、威马名列前三。蔚来汽车6月上险数共计3720台，环比增长10%；二季度累计突破1万台，达10229台，环比增长168%。全新蔚来ES8六月上险数为1256台，环比上涨73%，重回40万以上中大型SUV前十；蔚来ES6六月上险数为2464台，稳居豪华中型SUV十强榜，排名第七；蔚来ES6依然是中国最畅销的
凤凰网科技讯 北京时间7月11日消息，有关瑞德西韦能显著降低新冠肺炎患者死亡率的报道提振了市场信心，星期五美股收高。截至收盘，道指涨369.21点，涨幅为1.44%，报收26075.30点；标普500指数涨32.99点，涨幅为1.05%，报收3185.04点；纳指涨69.69点，涨幅为0.66%，报收10617.44点。图：纳指涨0.66%，报收10617.44点美国主要科技巨头绝大多数上涨，Facebook涨0.23%，亚马逊涨0.55%，苹果涨0.25%，NetFlix涨8.07%，Alphabet涨2.04%，
蔚来披露合肥战略投资协议重大进展，称已按计划实质性完成注资。今年 4 月 29 日，蔚来官方宣布，蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署，战略投资者将向蔚来中国投资 70 亿元人民币，而蔚来将向蔚来中国投资42. 6 亿元人民币。
作为国内造车新势力的领军品牌，蔚来汽车除了积累一大批重视的车主用户之外，在交付量方面也是屡创新高。今日，蔚来汽车官方对外发布了其合肥工厂内部的生产实景视频，让行业外人士亲眼见证了
近日，北京旷视科技有限公司新增多条专利信息，其中之一为：一种狗鼻纹特征点的检测方法、装置、系统及存储介质。专利基本信息摘要显示，该专利所述狗鼻纹特征点的检测方法包括：基于狗鼻图像与已经训练好的狗鼻纹模型
7月9日消息，蔚来汽车将获得来自 6 家银行的超百亿元授信额度。另悉，蔚来汽车BaaS(后端即服务)体系细节将于2020年三季度公布。
2020 年大湾区国际无人机邀请赛将于近期举行，在本次赛事中，广汽蔚来首款智慧高能纯电SUV HYCAN007 将以官方指定用车的身份亮相，不仅全程见证每个精彩瞬间，并为赛事相关人员提供智慧舒适的纯电乘坐体验，全力保障赛事顺利进行。7 月 17 日，广汽蔚来与赛事承办方瀚悦（国家级）航空飞行营地在广汽蔚来南沙总部举行战略合作签约仪式，正式开展创新生态跨界合作，共同打造“出行+科技”新一代潮流生活方式。HYCAN 007高能科技为赛
今日蔚来中国与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供104亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。本次与蔚来中国签署战略合作协议的包括：中国建设银行安徽省分行、中国工商银行安徽省分行、中国银行安徽省分行、中国农业银行安徽省分行、兴业银行合肥分行和招商银行合肥分行。蔚来中国将与各银行在企业账?
截至昨日美股收盘，蔚来股价涨13.12%，报14. 57 美元，目前总市值为170. 83 亿美元。周二，该公司股价收盘大涨14.86%，报13. 22 美元，盘中最高达13. 77 美元。 7 月以来，该公司股价已累计上涨约88%。
疫情期间美国房价继续上涨，6月份消费者信心指数超过预期，给予投资者信心，星期二美股收高。截至收盘，道指涨217.08点，涨幅为0.85%，报收25812.88点；标普500指数涨47.05点，涨幅为1.54%，报收3100.29点；纳指涨184.61点，涨幅为1.87%，报收10058.77点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨2.91%，亚马逊涨2.93%，苹果涨0.83%，NetFlix涨1.74%，Alphabet涨1.3
今日，福布斯中国发布了《最具创新力企业榜》，其中有 50 家企业上榜，覆盖半导体、医疗健康、物流与新零售等 12 个活跃的创新领域。
7月21日消息，早些时间在网络上“泄露”的有关EC6发布信息在今天的蔚来公众号上得以确认。据蔚来官方消息，EC6将于7月24日成都车展正式上市公布价格，并开放选配、9月开启交付。EC6最早于2019年12月举办的蔚来NIODay上露面，创始人李斌将这台车定位于特斯拉目前已在美国发售的ModelY的竞争对手。由于当时蔚来方面对ModelY定价策略并不确定，EC6的价格并没有在露面之初得到官宣，李斌对此举的解释为：要更好的和特斯拉竞
日前，有消息称蔚来汽车将获得来自6家银行的超百亿元授信额度，并将于2020年7月10日上午在合肥蔚来先进制造基地进行授信签约仪式。对此，蔚来回应称：以我们正式发布为准，目前没有可以透露的
北京时间7月10日消息，星期四美股涨跌不一，投资者担心疫情反弹政府会再次实行管控措施，道指和标普500指数下跌，而可能因此受益的科技股出现上涨，FAANG均再创新高。截至收盘，道指跌361.19点，跌幅为1.39%，报收25706.09点；标普500指数跌17.89点，跌幅为0.56%，报收3152.05点；纳指涨55.25点，涨幅为0.53%，报收10547.75点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨0.38%，亚马逊涨3.29%，苹
7月22日消息，今晚8点，百度APP联合中国火星探测工程全网首发中国第一辆3D火星车，你只需在百度APP搜索“火星车”，就能看到清晰炫酷的火星车全方..
千呼万唤始出来。视频号转发到朋友圈，终于不再只是一个“可怜“”的小链接，而是“有头有脸”的大卡片了。..
OPPO近日在日本东京宣布将通过日本运营商KDDI和软银正式销售5G智能手机产品。OPPO Find X2 Pro将于今日起在KDDI开售，OPPO Reno3 5G版将于7月31日..
苹果AirPods Pro新升级了降噪功能，但是价格也上升了不少。对于新手用户来说，苹果AirPods Pro是否值得买？今天就综合口碑、销量和人气等等，为大..
目前租房一族非常之多，尤其是中国一二线城市，购房成本太高，越来越多的年轻人选择租房，但是租房要警惕暗藏在出租屋里的摄像头。7月22日消息，据..
7月22日消息，今天，国产游戏《中国式家长》官方在Steam 发布公告，称由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等..
7月22日消息，京东数字科技集团对外宣布，集团有5篇论文被ICML 收录。如果从ICML发布的论文接收结果来看，京东数科的入选数量位列中国企业第四名。..
近日，北京一九付支付科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京滴滴支付技术有限公司。据悉，该公司由上海时园科技全资控股，后者为滴滴出行..
中国首辆火星车正式亮相介绍。据央视新闻报道，今天（ 22 日），中国火星探测工程正式对外发布「中国首次火星探测任务天问一号1∶ 1 着陆平台和火..
炎炎夏日，就是要边吹空调，边快乐游戏！这个时候，要是游戏和加速一起来那就更快乐啦，而如果PC+手机+主机全方位覆盖，游戏加速随时享受，那简直..
喜马拉雅大家都知道每天的流量过亿，并且这只是付费内容，并且课程是喜马拉雅的主导流量。大家看看上图这是一个创业类的账号有九千多万流量。在看..
炎炎夏日，与其出去暴晒汗流浃背，宅在家里吹着空调看看电视不香吗？作为家庭客厅的主要娱乐设计，电视网络机顶盒就成为了重要的主角啦。不过电视..
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近日，基于第四范式为兴业银行打造的低门槛、自动化的人工智能平台，兴业银行信用卡中心推出了毫秒级智能交易反欺诈系统，实现了对信用卡欺诈风险..
现在5G基站的建设越来越快，各个地区5G网络的覆盖率也逐渐增大，很多4G用户都产生了换5G手机的想法。在初期5G市场，手机种类虽然很多，不过要选自..
随着生活水平及人均消费水平的提高，更多用户选择购买保洁服务，来解放自己的双手。日前，58同城到家精选发布《保洁消费者调研报告》，勾略出保洁..
7月22日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。特斯拉是在..
7月22日，据媒体报道，中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社共同发布了新媒体蓝皮书：《中国新媒体发展报告No.11（2020）》。报告..
今天，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，《意见》指出，近年来，我国营商环境明显改善，但仍..