抖音回应：TikTok非中国业务 总部目前还未最后确定

7月10日消息，据外媒报道，字节跳动正计划调整TikTok的公司结构，并考虑将TikTok的总部设在海外，或者成立新的管理委员会，以缓解美国政界对这项服务的担忧。据悉，目前TikTok还没有自己的总部，TikTok此前表示，其海外最大的五个办事处分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。日前，有外媒报道称，美国政府正考虑在境内禁用短视频应用TikTok，并称这是针对中国新冠疫情处理方式的报复。去年11月，美国政府曾启?