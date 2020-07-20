抖音回应：TikTok非中国业务 总部目前还未最后确定

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抖音回应：TikTok非中国业务 总部目前还未最后确定

2020-07-20 14:06 · 稿源：站长之家

据外媒报道，知情人士称，短视频应用TikTok此前计划投资 30 亿英镑，在英国设立全球总部。鉴于近期美国等国家以信息安全为由对TikTok频频施压，TikTok的计划可能在付诸实施前就化为泡影。

对此，字节跳动发言人回应称，字节跳动致力于成为全球化公司，TikTok非中国业务总部目前还没有最后确定。

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