抖音回应：TikTok非中国业务 总部目前还未最后确定

据外媒报道，知情人士称，短视频应用TikTok此前计划投资 30 亿英镑，在英国设立全球总部。鉴于近期美国等国家以信息安全为由对TikTok频频施压，TikTok的计划可能在付诸实施前就化为泡影。
对此，字节跳动发言人回应称，字节跳动致力于成为全球化公司，TikTok非中国业务总部目前还没有最后确定。
据外媒报道，知情人士称，短视频应用TikTok此前计划投资 30 亿英镑，在英国设立全球总部。鉴于近期美国等国家以信息安全为由对TikTok频频施压，TikTok的计划可能在付诸实施前就化为泡影。
对此，字节跳动发言人回应称，字节跳动致力于成为全球化公司，TikTok非中国业务总部目前还没有最后确定。
思考 Zoom 这家公司有一段时间了。目前有部分零散观点和证据，但还不足以串成一个完整逻辑。所以先分享一个比较认同的视角，来自 Ben Evans(他的每周 newsletter 我必读，是目前为止最值得花时间的没有之一)。
印度千万粉丝大V吐苦水是怎么回事？据媒体报道，在印度宣布禁用 59 款中国应用程序后，引发舆论反弹。多名在社交平台Tiktok上拥有上千万粉丝的印度大V用户「大吐苦水」，因为禁令让他们失去了主要收入来源。
韩国通信委员会(KCC)周三表示，已对短视频平台、抖音海外版TikTok罚款1.86亿韩元(约合15.5万美元)，原因是TikTok处理用户数据不当。眼下，TikTok引发的全球隐私担忧正在加剧。KCC称，TikTok在未征得家长同意的情况下收集了14岁以下儿童的数据，违反了当地电信法，并且没有就向海外转移个人数据对用户做出适当通知。KCC表示，TikTok非法收集了6000条14岁以下用户的数据，
知情人士透露，过去几个月，TikTok一直在跟英国政府商量，希望将该公司总部设在伦敦。这也是该公司希望跟母公司字节跳动保持距离的战略的一部分。知情人士说，该公司正在考虑多个地点，伦敦是其中之一。但TikTok尚未作出任何决定。
据外媒最新消息称，美国总统特朗普政府正在考虑根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对TikTok、微信这样的中国社交媒体应用采取行动。该法案赋予了总统在应对“异常威胁”时对企业进行
印度通信和信息技术部 6 月 29 日宣布，出于“安全”考虑，封禁包括抖音海外版TikTok在内的 59 款中国App。22 岁的萨达姆·汗(Saddam Khan)听到这个消息的时候，正在新德里火车站当搬运工，他的头上正顶着两只客户的公文包，“我真想把包扔了然后哭一场。”萨达姆·汗说。
未来数周内，Facebook将在美国和其他50多个国家推出短视频应用Instagram Reels，从而向TikTok（抖音海外版）发起挑战。
亚马逊息技术部门在发给员工的一封电子邮件中，命令员工从手机上删除TikTok，称这款广受欢迎的视频应用存在“安全风险”，如果员工不遵守规定，他们将无法通过手机访问自己的工作邮件。上周五下午，该公司又撤回了这一份命令。
据外媒7月10 日消息，美国当地时间 10 日，亚马逊要求其员工从手机上删除视频分享应用TikTok，原因是出于安全考虑，但亚马逊随后又撤回了这一要求。
【TechWeb】7月11日消息，据外媒报道，美国当地时间周五，亚马逊通知员工卸载TikTok，如果员工的移动设备上装有TikTok，必须不晚于7月10日卸载，以保持对亚马逊邮箱的移动端访问权限。不过，随后周五晚些时候，亚马逊在一份声明中称：上午发给部分员工卸载TikTok的电子邮件是误发。目前公司对TikTok的政策没有任何改变。TikTok作为字节跳动旗下产品，目前在美国、印度等地均拥有大量用户，据数据分析机构Sensor Tower统计，TikTok
Facebook本周透露，其将关闭两个正在测试中的应用，其中一个是克隆TikTok产品。不过这家社交巨头并未就此死心，因为它正在尝试开发一个新的类似TikTok的产品。
据外媒消息，特朗普在Facebook和Instagram账号投放了数则政治广告，警告美国用户称“TikTok正在监视你的隐私”，并号召其签署封禁TikTok的请愿书。这被视为美国政府方面对于TikTok的最新施压动作。7月6日，美国国务卿迈克·蓬佩奥表示，出于安全原因，美国正考虑封禁该应用。7月16日，白宫经济顾问拉里·库德洛表示，他相信TikTok将成为一家美国公司，美国外国投资委员会（CFIUS）可能会迫使TikTok进行重
【TechWeb】7月10日消息，据外媒报道，字节跳动正计划调整TikTok的公司结构，并考虑将TikTok的总部设在海外，或者成立新的管理委员会，以缓解美国政界对这项服务的担忧。对此，字节跳动方面对外回应称，不予置评。据悉，目前TikTok还没有自己的总部，TikTok此前表示，其海外最大的五个办事处分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。日前，有报道称，美国政府正考虑在境内禁用短视频应用TikTok，并称这是针对中国新冠疫情处?
据BBC报道，自印度宣布禁用 59 款中国应用程序后，引发一些印度网红的抗议。多名在社交平台TikTok上拥有上千万粉丝的印度大V用户“大吐苦水”，他们很多都是靠短视频平台TikTok为生，这其中就包括网红Geet。
据《香港经济日报》报道，今日有消息称TikTok母公司字节跳动正研究战略替代方案，包括可能分拆Tiktok为美国公司。此前就有消息称，因TikTok在海外遭受审查，其母公司字节跳动考虑改变旗下短视频应用TikTok的公司架构。并考虑将TikTok总部设在海外，或成立新的管理委员会，以缓解美国对这项服务的担忧。对此，字节跳动方面对外回应称不予置评。
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）TikTok发言人周一晚些时候向路透社表示，这款应用将在几天内退出香港。TikTok是字节跳动面向海外市场推出的短视频应用，“鉴于最近发生的事件，我们决定停止TikTok应用在香港的运营”TikTok发言人在回答路透社提问时表示。包括Facebook、Google在内的其他科技公司已经暂停处理官方在该地区的用户数据请求。对于这一消息，字节跳动中国CEO张楠表示，抖音在香港有很多用户，将继续为香港用户提供服?
在TikTok被禁后，Instagram的Reels功能将扩展到印度。据Business Insider报道，Facebook正在印度测试Instagram的Reels功能。Reels是一个视频编辑工具，旨在让人们创建TikTok风格的 15 秒视频，可以分享到他们的Instagram故事，通过DM发送，或发布到探索选项卡的一个名为Top Reels的部分。
据外媒报道称，继TikTok后（抖音国际版）后，美国也把目光盯在了微信上。报道中提到，美国白宫贸易顾问纳瓦罗表示，美国总统特朗普预计将对TikTok和微信采取“强力行动”。他指出，
7月10日消息，据外媒报道，字节跳动正计划调整TikTok的公司结构，并考虑将TikTok的总部设在海外，或者成立新的管理委员会，以缓解美国政界对这项服务的担忧。据悉，目前TikTok还没有自己的总部，TikTok此前表示，其海外最大的五个办事处分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。日前，有外媒报道称，美国政府正考虑在境内禁用短视频应用TikTok，并称这是针对中国新冠疫情处理方式的报复。去年11月，美国政府曾启?
DoNews7月17日消息（记者 程梦玲）据路透社报道，白宫经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）在7月16日表示，鉴于美国政府对短视频平台数据安全问题的担忧日益增长，他预计，TikTok将在组织结构上与其中国母公司字节跳动区分开，作为美国公司独立运营。库德洛告诉记者，此举要“比直接封禁TikTok更好”。本月初，美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）曾表示政府正考虑封禁这款社交应用。“我们尚未做出最终决定。”库德洛表示，“
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知情人士称，短视频应用TikTok此前计划投资 30 亿英镑，在英国设立全球总部。鉴于近期美国等国家以信息安全为由对TikTok频频施压，TikTok的计划可..
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