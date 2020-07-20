​全国影院复工首日票房破百万 预售分账票房达140.4万

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​全国影院复工首日票房破百万 预售分账票房达140.4万

2020-07-20 08:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息:据猫眼专业版数据，截至 7 月 20 日 6 时 26 分，全国影院复工首日的预售分账票房达140. 4 万，观影人次 5 万。如果计入每张 3 元的服务费， 7 月 20 日全国预售票房已经超过 150 万。

截至20日零点，预售票房前五的影片依次是《第一次的离别》《寻梦环游记》《误杀》《战狼2》《哪吒之魔童降世》。

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7月18日，影院复工后首批新片定档，分别为：7 月 20 日《第一次的离别》、7 月 31 日《妙先生》、8 月 25 日《我在时间尽头等你》、8 月 25 日《荞麦疯长》。

7月16日，国家电影局发布通知称，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业。

同时，国家电影局强调，电影院恢复开放要把防疫安全放在第一位，夯实院线、影院的主体责任，严格遵守当地疫情防控部门要求，健全制度，完善措施，切实做到常态防控到位、预约限流到位、排片间隔到位、人员排查到位、环境消毒到位、应急处置到位。

通知要求，影院应全部采取网络实名预约、无接触方式售票;实行交叉隔座售票，陌生观众间距 1 米以上;每场电影上座率不得超过30%;监督进入影院区域的工作人员和观众必须全程佩戴口罩。

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