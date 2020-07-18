中国自动驾驶公司AutoX获全球第二张加州全无人驾驶载人牌照

据媒体报道，加州机动车辆管理局（DMV）发布官方通告，宣布中国自动驾驶公司AutoX获得全球第二张加州全无人驾驶牌照（可载人）。据介绍，AutoX本次获得的牌照，允许其全无人载客，也允许其完全空车无人驾驶，无需安全员，车内（如后座）也不需要配备任何安全人员，亦无需进行远程操控，车速可达到每小时 45 英里（约每小时 72 公里）。
据媒体报道，加州机动车辆管理局（DMV）发布官方通告，宣布中国自动驾驶公司AutoX获得全球第二张加州全无人驾驶牌照（可载人）。据介绍，AutoX本次获得的牌照，允许其全无人载客，也允许其完全空车无人驾驶，无需安全员，车内（如后座）也不需要配备任何安全人员，亦无需进行远程操控，车速可达到每小时 45 英里（约每小时 72 公里）。
DoNews7月19日消息（记者 翟继茹）19日，据外媒消息，加州已经获准自动驾驶汽车初创公司AutoX开始无人车驾驶测试。去年，AutoX宣布完成1亿美元A轮融，投资者包括东风汽车、阿里巴巴的创业者基金等机构。AutoX获得的许可与Waymo的不同是，仅可支持一辆汽车上道，也有一定行驶范围的限制。据了解，AutoX已经在上海嘉定区部署了100辆自动驾驶汽车，并与比亚迪合作开始启动自动驾驶出租车运营服务。（完）
据彭博消息，滴滴出行计划今年雇佣多达 200 名员工，以加强其成立 4 年的自动驾驶部门，并加快在上海及其他地区扩展自动驾驶出租车服务。
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，德国慕尼黑法院周二裁决，禁止特斯拉在德国将其辅助驾驶技术描述为“自动驾驶”(automonous)，因为此举可能误导消费者。特斯拉德国一家负责管理非法竞争的机构去年10月向法院提出此案，慕尼黑法院周二做出了这项裁决，特斯拉的德国分支可以对此裁决提出上诉。慕尼黑法院在裁决中称，特斯拉在广告材料中形容的汽车性能不符事实，可能误导消费者。在中国，也出过类似的事情。2016年，特斯?
【TechWeb】7月10日消息，国内无人驾驶创企文远知行WeRide宣布获得全国首个智能网联汽车远程测试许可，在广州路测范围内，正式进行开放道路的全无人驾驶路测，并采取基于5G网络的远程操控等多重冗余手段，保障路测全过程的安全可控。文远知行创始人兼CEO韩旭表示全无人驾驶是公司未来2-3年的重要发展目标。此次文远知行获得由广州市交通运输局、工业和信息化局、公安局联合颁发的智能网联汽车远程测试许可，意味着其成为中国第一家
【TechWeb】6月24日消息，第四届世界智能大会“新一代汽车智能化发展峰会”召开，驭势科技联合创始人、董事长兼CEO吴甘沙出席峰会。吴甘沙表示，无人驾驶解决了亿万人的问题，是个万亿级的产业。今年的疫情让人类比任何时候都需要一个在灾难面前也不中断的基础设施。就无人驾驶而言，如何达到一个“全天候、全场景”使用的状态？未来10年无人驾驶还需要解决这些问题。做全场景无人驾驶，需要覆盖全车型。吴甘沙将做无人驾驶的公司
近期，关于华为造成的猜测接连不断，但华为均予以了否认。但声称不造车的华为其实从未离开过汽车圈，例如前不久就有媒体称华为已与比亚迪签订了麒麟芯片的合作协议，双方拟联合打造汽车智能座舱
【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆?马斯克（Elon Musk）在世界人工智能大会（WAIC）开幕式上表示，该公司已经“非常接近”实现5级自动驾驶技术，有信心在今年开发出这项技术的基本功能。按照自动驾驶技术水平分类，5级自动驾驶也就是全自动驾驶，即在任何场景下遇到任何情况都不需要人为操作。特斯拉致力于使用高度依赖视觉的方式来实现全自动驾驶，它可以利用电动汽车上的摄像?
6 月 22 日，特斯拉CEO马斯克在社交网站上表示， 7 月 1 日以后，特斯拉全自动驾驶（FSD）价格将上涨1000美元； 7 月 1 日以前，通过特斯拉app购买基本的特斯拉自动驾驶功能费用降低至2000美元。
近日，北京中关村科学城北区的 100 平方公里自动驾驶示范区一期自动驾驶测试道路全面开放。这片占地 100 平方公里的自动驾驶示范区涉及自动驾驶的测试道路总计215. 3 公里。预计今年年底前，中关村科学城还将推进示范区全域测试第二批道路开放，最终形成近 400 公里的开放测试道路。
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，瑞典著名豪华汽车品牌沃尔沃与Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo宣布，Waymo成为沃尔沃L4级自动驾驶全球独家合作伙伴。这项协议意味着，沃尔沃将把Waymo的自动驾驶技术整合到其未来将部署的自动驾驶电动出租车车队中，这将使得沃尔沃与特斯拉在开发自动驾驶出租车车队的竞赛中展开直接竞争。据悉，这笔交易也包括沃尔沃旗下的两个子品牌Polestar以及领克（Lynk），后者也将
DoNews 6月19日消息（记者 刘文轩）据Teslarati报道，特斯拉正尽量提高Autopilot自动辅助驾驶系统对障碍物的识别能力，并已获得这方面的一项新专利。这项专利名为“自动驾驶汽车基于视野的障碍物增强探测”，重点关注车辆部分方向的障碍物的信息，提高主要方向的障碍物识别能力。特斯拉的专利描述中提到，自动驾驶汽车的不同方向都能安装摄像头、图像传感器、特定方向的传感器，例如位于车辆前方的图像传感器，获得的是车辆行进方?
近日芯驰科技正式对外发布 9 系列X9、V9、G9 三大汽车芯片产品，提供了针对汽车的协同一体化解决方案，覆盖了智能座舱、智能驾驶、中央网关三大核心应用。这是芯驰科技为未来汽车最重要的三大功能域所设计的域控制器芯片，也是其针对未来"软件定义汽车"的大趋势，所推出的芯片硬件基础。 在三大汽车芯片产品发布的同时，芯驰与觉非科技达成战略合作，拟将觉非科技在数据能力与智能驾驶解决方案上的优势，集成于汽车智能化生态中。
近日，北京市公布了 2020 年自动驾驶车辆道路测试资格名单。获得测试资格的有百度、小马智行、戴姆勒、奥迪、美团旗下三快在线，以及首次进入名单的丰田汽车研发中心(中国)。
【TechWeb】6月27日消息，滴滴出行今日在上海首次面向公众开放自动驾驶网约车服务，用户可通过滴滴出行App申请体验。根据官方介绍，用户只需在App中线上报名，审核通过后，将能在上海自动驾驶测试路段，免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘体验。现阶段，滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上，线路测试范围经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。用户通过滴滴App在开放道路范围内选择起终点，可免费体验自
6月23日，NVIDIA、梅赛德斯-奔驰联合宣布，将共同打造革命性的车载计算系统、AI计算基础架构，成为奔驰所有下一代汽车的标准配置，并于2024年起在奔驰下代车型中率先实现可升级的自动驾驶功能。
无人驾驶出租车，其实离我们生活也没那么远。随着技术的发展，以及更多的商业公司的加速入局，无人车已经出现在我们生活中，开始为我们提供出行服务。6月23日消息，高德打车宣布，同自动驾驶出
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，自动驾驶货运初创企业图森未来（TuSimple）今日宣布，获得美国卡车制造商Navistar（纳威斯达）投资，双方将共同研发L4级无人驾驶卡车。图片来自图森未来官方在此之前，图森未来已经与Navistar保持了超过两年的技术合作关系。图森未来表示，争取在2024年前量产无人驾驶卡车。图森未来介绍称，Navistar在商用车的生产与销售方面经验丰富，图森未来和Navistar的合作是无人驾驶初创公司与卡?
【TechWeb】6月23日消息，据图森未来微信公众号消息，2020年6月22日，图森未来在上海再获五张无人驾驶卡车公开道路测试牌照。据悉，图森未来是一家专注于L4级别无人驾驶卡车技术研发与应用的人工智能独角兽企业，面向全球提供可大规模商业化运营的无人驾驶卡车技术，为全球物流运输行业赋能。自成立以来，图森未来获得了来自新浪、英伟达、治平资本、复合资本、鼎晖投资、UPS、万都（Mando）等的投资，是全球估值最高的无人驾驶卡?
特斯拉自动驾驶虽然在驾驶体验上，要远超传统汽车厂商，但在安全性能保障方面，却受到不少消费者的质疑。并且近段时间因为特斯拉自动辅助驾驶功能，导致的交通安全事故频发，也致使特斯拉处于
浦东新区人工智能高质量发展发布会在张江人工智能馆·A馆召开。发布会上，金桥智能网联汽车测试道路正式亮相，规划里程达30.6公里，涉及申江路、东靖路和金海路等10条道路，是上海首个中心城区自动驾驶开放测试道路，也是国内首个特大型城市中心城区智能网联汽车城市开放测试道路典型测试场景。
《办法》规定，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币 20 万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。..
如果你更新到最新的版本，你的Windows 10收到了可能系统卡顿的通知警告了吗？据外媒报道称，在升级Windows 10 May 2020（20H1/Version 2004）功能..
7月17日，中国银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。据悉，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》已于2020年4月22日经中国银保监会2020..
对于我们来说，出门配戴口罩预防感染已经是基本常识，但在这个地球上，不是每个国家的人都能认识到这一点。比如疫情最很严重的美国，即便是总统也..
NASA日前宣布，Bob Behnken和Doug Hurley两名宇航员定于8月2日搭乘SpaceX龙飞船返航。如果一切顺利，那么马斯克的SpaceX将再次刷新人类航天史，同..
腾讯又要上线一款战略手游了，你准备好迎接了吗？今日腾讯游戏官方宣布，由极光计划发行的腾讯首款正统即时战略手游《全球行动》将在7月22日不删档..
据外媒报道，因疫情延缓了制作进程，Disney+首部漫威剧《猎鹰与冬兵》宣布推迟上映。具体的上映日期，迪士尼并没有公布。虽然多部剧集延迟上映，但..
对于百度搜索而言，并不是一个“平凡”的一年，可谓是“波澜不惊”，百度搜索引擎算法，几乎每天都在不断的调整与修正。..
深圳市丰巢科技有限公司新增两项专利申请，包括资产编码管理方法、装置、服务器和存储介质，以及智能快递柜。..
据媒体报道，加州机动车辆管理局（DMV）发布官方通告，宣布中国自动驾驶公司AutoX获得全球第二张加州全无人驾驶牌照（可载人）。据介绍，AutoX本次..
国外媒体报道，英国电信运营商沃达丰提出，希望英国能将即将拍卖的5G频谱，分配给 4 家运营商，而不是以约 12 亿英镑的价格拍卖。..
原定下月播出的漫威剧集《猎鹰与冬兵》因工期延误，无法赶上下月的Disney+节目单。该剧自三月起就中断拍摄进程，留下数周的拍摄量有待完成，已不可..
按照原定计划，迪士尼的漫威巨制影视作品《猎鹰与冬兵》原计划8月开播，可因为疫情原因，最终还是跳票了。事实上，本剧在今年5月被迫停拍后，延期..
卖过期面包的汉堡王、做虚假广告的趣头条、设卖课陷阱的嗨学网……每一个出问题的品牌都被愤怒的网友口诛笔伐，频频登上热搜，公关都来不及。..
对于那些想要第一时间体验到《微软飞行模拟》游戏的玩家来说，现在该游戏已经开启了内测，用户可以免费体验。《微软模拟飞行》被玩家们戏称为模拟..
社交媒体Twitter周三遭遇的大规模黑客攻击令人震惊。那么，黑客究竟是如何突破Twitter的安全系统，控制了诸多大V账号，然后发动比特币骗局的呢？四..
退役美队返聘成功，将在罗素兄弟的指引下重回战场，这次是为网飞拍谍战动作片。之前罗素曾领着锤哥为网飞拍过《惊天营救》（Extraction）—&..
据外媒报道，NASA宇航Bob Behnken和Doug Hurley暂定于 8 月 2 日乘坐SpaceX的载人龙飞船(Crew Dragon)返回地球。目前，NASA计划让现在国际空间站上..
天眼查数据显示， 7 月 16 日，乐视控股(北京)有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0305 执 9063 号，执行标的为 958380..
据最新消息显示，即将在明年年初亮相的新一代iPad Pro除了支持mini LED屏幕外，同时还支持5G网络。报道中提到，苹果12.9英寸新iPad Pro已经进入试..