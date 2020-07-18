中国自动驾驶公司AutoX获全球第二张加州全无人驾驶载人牌照

近日芯驰科技正式对外发布 9 系列X9、V9、G9 三大汽车芯片产品，提供了针对汽车的协同一体化解决方案，覆盖了智能座舱、智能驾驶、中央网关三大核心应用。这是芯驰科技为未来汽车最重要的三大功能域所设计的域控制器芯片，也是其针对未来"软件定义汽车"的大趋势，所推出的芯片硬件基础。 在三大汽车芯片产品发布的同时，芯驰与觉非科技达成战略合作，拟将觉非科技在数据能力与智能驾驶解决方案上的优势，集成于汽车智能化生态中。