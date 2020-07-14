腾讯考虑5亿欧元竞购法国手游发行公司Voodoo

据彭博社消息，腾讯正考虑以不到 5 亿欧元的价格收购法国手游发行公司Voodoo的少数股权。
Voodoo是一个专门开发休闲小游戏的厂商，作风类似育碧旗下的Ketchapp，游戏往往是画风简约精致，玩法简单，但是很难掌握，玩起来也相当的虐心，适合打发时间，放松压力，因此游戏也非常容易火。
据彭博社消息，腾讯正考虑以不到 5 亿欧元的价格收购法国手游发行公司Voodoo的少数股权。
Voodoo是一个专门开发休闲小游戏的厂商，作风类似育碧旗下的Ketchapp，游戏往往是画风简约精致，玩法简单，但是很难掌握，玩起来也相当的虐心，适合打发时间，放松压力，因此游戏也非常容易火。
卡普空旗下的《街霸》系列格斗游戏是很多人在儿童时期十分喜爱的一款街机游戏，这一系列作品赢得了全球无数玩家的喜爱。现在腾讯将推出一款CAPCOM授权的街霸IP新作《街霸：对决》，将在7月份开启测试。
端游上的成功，也让腾讯正在加速推进旗下这款备受用户期待手游全面上线。据腾讯官方给出的公告，《天涯明月刀》将在8月迎来大规模终极测试，本次测试后也即将迎来全面上线不删档。据悉，之前的
今日，腾讯游戏宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。
俄罗斯方块环游记是腾讯获得正版授权的俄罗斯方块手游，相信很多玩家在小时候就已经接触到了这款游戏，对这款游戏也有不少的感情，这里我们来一起看下俄罗斯方块手游的预约地址。
对于腾讯来说，游戏依然是他们最赚钱的业务。调研机构Sensor Tower最新数据显示，2020年5月腾讯《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超过2.26亿美元，较去年同期增长41%，位列全球手游畅销榜
随着618购物节的火热进行，iQOO最新发布的iQOO Z1也取得不错的战果。就当大家正在讨论其出色成绩时，iQOO Z1联名腾讯圣斗士星矢手游推出的定制礼盒也惊喜上线。在6月18日当天，上天猫iQOO官方旗舰店购买iQOO Z1至高省210元！0点抢先下单的用户还有机会获赠价值228元圣斗士星矢定制礼盒，最为关键的是，联名礼盒内含有为圣斗士星矢粉丝准备的多重好礼。多重好礼藏在礼盒中打开深度定制的外包装，除了开黑神器iQOO Z1外，礼盒更别出?
今天，Sensor Tower发布了《 2020 年 6 月中国手游发行商全球 App Store 和 Google Play 收入排行榜》。腾讯凭借《王者荣耀》《和平精英》《PUBG Mobile》《一人之下》等手游牢牢占据榜首位置，成为最赚钱的游戏公司。
腾讯在6月27日公布了《从前有座剑灵山》手游，这款手游将在近期正式开启测试，目前已可以通过官网预约，以下我们来一起看下剑灵山手游的官方预约地址介绍。
今天下午，针对“腾讯的起诉”老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，关于此事老干妈公司认为，腾讯公司被骗了!老干妈公司已经向警方报案，稍晚会发布声明。
腾讯在6月27日晚上发布了《庆余年》手游，这是一款由同名电视剧改编而来的一款游戏，首测时间锁定暑假档，以下我们来看下如何获得庆余年手游的测试资格吧。
6 月 29 日，裁判文书网一份裁判文书显示，腾讯请求查封老干妈 1624 万财产，法院裁定同意。 6 月 30 日，腾讯回应称系因老干妈拖欠千万元广告费，腾讯多次催促对方付款却分文未获，遂起诉老干妈。
6月30日，“腾讯起诉老干妈”成为了当日互联网上一个热议话题，这两家企业在各自的领域在国内都是数一数二的。对于被腾讯起诉一事，老干妈也在当天晚上发布了声明，表示与腾讯没有商业合作，腾讯是被骗了。
7月10日，腾讯公司与老干妈发布联合声明，声明中双方表示对于此前互联网热议的话题进行了深入沟通，已厘清误解。同时，腾讯已向老干妈方面当面致歉，腾讯称后续将进一步完善相关流程。未来双方也将积极探索并开启一系列正式合作。
今日腾讯发布声明称，过去数日内，腾讯和老干妈双方进行了深入沟通，双方已厘清误解。对于事件过程中的种种误会和欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉，后续腾讯将进一步完善相关流程。未来双方也将积极探索并开启一系列正式合作。
今日午间，针对“ 3 人伪造老干妈印章与腾讯签合同”一事，腾讯在B站发布动态回应称：“今天中午的辣椒酱突然不香了”。在得知腾讯别骗之后，支付宝表示：“希望天下无假章”。
今日下午，老干妈相关负责人表示，对于腾讯方面是否会撤诉，暂时还不清楚。对于“之前有没有注意到腾讯的广告推广事宜”一事，该负责人称：“正在核实当中”。今日午间，腾讯起诉老干妈拖欠广告费一事真相终于水落石出，贵阳公安双龙分局发布公告称，经初步查明，系 3 名犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通?
3 人伪造老干妈印章与腾讯签合同是怎么回事？据媒体报道， 3 名不法人员冒充贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（以下简称老干妈）市场经营部经理与腾讯签订合作协议，为了获取腾讯在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。
【TechWeb】7月1日消息，针对拖欠腾讯广告费并被立案一事，6月30日晚，老干妈方面发表声明称，经核查，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。并称公司已向公安机关报案，公安机关已于2020年6月20日予以立案。此事起源于6月29日，广东省深圳市南山区人民法院发布的一则民事裁定书。根据裁定书透露的信息，法院同意支持原告腾讯的请求，?
龙之谷2手游的官方在今天发布了最新的公告，提醒玩家有关福利礼包相关的事项，很多玩家还不清楚去哪里领取预约的福利礼包，下面就来为大家详细的介绍一下。
【TechWeb】7月10日消息，腾讯公司官微今日披露与老干妈案的最新进展。腾讯公司表示，已经向已向法院申请撤回财产保全申请及本案诉讼，并就合同诈骗行为已向贵阳公安报案。腾讯称，过去数日内，腾讯和老干妈双方进行了深入沟通，双方已厘清误解。对于事件过程中的种种误会和欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉，后续腾讯将进一步完善相关流程。未来双方也将积极探索并开启一系列正式合作。以下为腾讯公告全文：近期腾讯与老干?
7月14日，微信“朋友圈直升机”突然刷屏，微信官方也一脸懵，在微博发问：哪来这么多#朋友圈直升机#，在线等一个答案。笔者查看发现，这..
【TechWeb】7月14日消息，蓝箭航天空间科技股份有限公司宣布其自主研发的国内首枚液氧甲烷运载火箭朱雀二号完成了控制系统与二级游机发动机匹配性..
DoNews 7月14日消息（记者吴丽）7月14日晚间，文化和旅游部办公厅宣布在做好疫情防控工作的前提下有条件的恢复跟团游。与此同时，去哪儿网上线550..
7月14日晚，微信朋友圈开始出现了很多直升机的图案，不少用户开始跟风在朋友圈内发这些直升机，但具体是怎么能发这些直升机呢，以下我们来看下具体..
今晚英国政府正式宣布了有关华为的新决定，今年内将停止购买华为设备，2027年之前将淘汰华为5G设备，这与今年1月份允许华为参与5G的决定相比已经彻..
DoNews 7月14日消息（记者吴丽）7月14日，IDC 发布《中国人工智能云服务市场 研究报告(2019)》，报告显示，在中国 AI 公有云服务整体市场格局中，..
虽然这三个月来大部分人都复工复产了，不过想旅游的人还得憋着，国内此前都是建议省内旅游，跨省旅行团还没放行。今天文化和旅游部发布了通知，正..
DoNews 7月14日消息（记者吴丽）7月14日晚，文化和旅游部发布相关通知：恢复跨省（区、市）团队旅游。各省（区、市）文化和旅游行政部门在做好疫情..
针对英国的禁用决定，华为英国发言人Edward Brewster发表声明回应称，这个决定令人失望，对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。这可能会让英国..
DoNews7月14日消息（记者 翟继茹）14日晚，据路透社、BBC等外媒消息，英国已经决定停止在5G建设中使用华为设备。外媒报道，华为被要求必须在2027年..
7月14日消息，格力电器发布2020年半年度业绩预告，预计今年上半年实现营收695亿元-725亿元，同比下降26%-29%；盈利63亿-72亿元，同比下降48%-54%。..
7 月 14 日，由南派三叔亲自操刀编剧、监制，朱一龙领衔主演的《重启之极海听雷》宣布提档至 7 月 15 日上线播出，同时曝光首版预告片及墓船版海报..
【TechWeb】7月14日消息，今日晚间，文化和旅游部发布相关通知：恢复跨省（区、市）团队旅游。各省（区、市）文化和旅游行政部门在做好疫情防控工..
今天，申通快递发布了 2020 年半年度业绩预告，预计上半年净利润盈利 6900 万元- 8900 万元，比上年同期减少91.7%至-89.3%。..
据彭博社消息，腾讯正考虑以不到 5 亿欧元的价格收购法国手游发行公司Voodoo的少数股权。..
最近，微博上流传的一则信息引发了许多网友热议。一家企业通过直播卖货，约定坑位费 8 万元，佣金比例为25%。因为直播当晚主播为企业带货 40 万元..
英国决定禁用华为。据路透社消息，英国文化大臣 Oliver Dowden 刚刚宣布，英国已决定停止在5G建设中使用华为设备。另据英国天空新闻网消息，道登表..
据外媒appleinsider消息，苹果宣布将于 7 月 30 日公布其 2020 年第三季度财报，详细说明该公司在WWDC大会之后以及疫情期间的表现。..
近日，企查查数据显示，腾讯科技(深圳)有限公司注册了多项和拍一拍有关的商标，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等，国际分类包括广告..
文/DoNews 轩婷2020 上半年，视频构成了各种商业形态的容器。疫情爆发，线下生活、娱乐、学习搁浅，移动互联网所扮演的“水电煤”基础设施角色进一..