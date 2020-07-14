腾讯考虑5亿欧元竞购法国手游发行公司Voodoo

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腾讯考虑5亿欧元竞购法国手游发行公司Voodoo

2020-07-14 21:08 · 稿源：站长之家

据彭博社消息，腾讯正考虑以不到 5 亿欧元的价格收购法国手游发行公司Voodoo的少数股权。

Voodoo是一个专门开发休闲小游戏的厂商，作风类似育碧旗下的Ketchapp，游戏往往是画风简约精致，玩法简单，但是很难掌握，玩起来也相当的虐心，适合打发时间，放松压力，因此游戏也非常容易火。

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