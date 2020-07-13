苹果MacBook第三季度出货量预计将增长20% 约400万台

据外媒报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。加之苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势，MacBook的第三季度销量可能会增长到约 400 万台，其整体MacBook出货量将增长20%以上。
据外媒报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。加之苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势，MacBook的第三季度销量可能会增长到约 400 万台，其整体MacBook出货量将增长20%以上。
DoNews 7月11日消息（记者 丁凡）据 appletrack 的消息，爆料者 Sonny Dickson（准确率 73.3%）称，采用 Apple Silicon 的苹果笔记本将会更轻更薄，未来的 Mac 产品线也将更加精简。搭载 Apple Silicon 后， 13 英寸的 MacBook Air 和 Pro 在性能上太过相似，使得苹果将砍掉 MacBook Air 产品线。他还表示，一款名为 “MacBook”或 “新 MacBook”的 14 英寸笔记本电脑可能成为苹果的入门级笔记本，16 英寸的 MacBook Pro 仍将是高
据外媒 appletrack 消息，爆料者 Sonny Dickson（准确率 73.3%）称，搭载 Apple Silicon 后， 13 英寸的 MacBook Air 和 Pro 在性能上太过相似，使得苹果将砍掉 MacBook Air 产品线。一款名为「MacBook」或 「新 MacBook」的 14 英寸笔记本电脑可能成为苹果的入门级笔记本，16 英寸的 MacBook Pro 仍将是高端机型的定位。
DigiTimes援引上游供应链匿名知情人士报道，苹果公司2020年第三季度料将录得MacBook系列出货环比增长20%以上。苹果将在第三季度末大幅增加其新的MacBook Pro订单。
对于近期想要入手iMac的用户，还是建议等等。苹果目前27英寸iMac的供应量继续减少，中高端库存配置现在的出货预估被推迟到9月份。27英寸的iMac已经出现了几个月的供货紧张和出货预估延长的情况
据外媒报道称，一位MacBook笔记本用户使用每根2美元的USB-C线缆在MacBook上，即将发生悲剧的危急关头，自我保护机制起到了作用。原来，这位用户买了两根Lightining转USB-C线，每根约2美元，电
苹果第一款视网膜显示屏MacBook Pro发布至今已经过了8年，如今这台设备正式被苹果列为“过时”产品。苹果在WWDC 2012宣布首款搭载视网膜屏幕的MacBook Pro，当时苹果营销主管Phil Schiller将它称作是 “屏幕显示上的一大突破”。2015年，苹果推出的New MacBook也搭载了视网膜屏，如今视网膜屏已经覆盖全系列MacBook产品。被苹果标记为“过时”的产品，意味着将不再有资格获得硬件服务。
【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，发布8年后，苹果公司正式淘汰首款配备视网膜显示屏的MacBook Pro，这是首款也是迄今为止唯一一款被淘汰的视网膜显示屏 MacBook。据外媒报道，苹果首款配备视网膜显示屏的MacBook Pro是在2012年的全球开发者大会（WWDC 2012）上发布的。如今，这款设备在全球范围内被正式列为“过时”产品。苹果指出，过时的产品不再有资格获得硬件服务。这意味着该公司将不再接受2012年中期发布的视网膜??
苹果经常受到用户群的批评，因为他们迟迟没有在MacBook产品线中加入触屏。相反，该公司所做的是，它在MacBook Pro系列的键盘顶部引入了一个触摸条，作为对触摸屏PC的回应。苹果副总裁克雷格-费德里希(Craig Federighi)也非常不认同在笔记本上安装触控屏，"......抬起手臂戳屏幕是一件非常疲劳的事情"。
针对近期频出的MacBook笔记本屏幕碎裂的问题，现在苹果给出的公告显示，用户不要在屏幕摄像头上加装保护盖，苹果发布的支持文件，警告客户不要在MacBook上使用摄像头护盖，因为这会导致显示屏
凤凰网科技讯 （作者/阎烁）6月15日晚，苹果针对旗下16英寸MacBook Pro笔记本和Mac Pro电脑进行了小幅度更新，前者升级了独立显卡可选规格，后者则是提供了全新固态硬盘套件。本次更新之后，MacBook Pro系列中的最强性能代表16寸机型，将可选规格更高的独立显卡配置：AMD Radeon Pro 5600M图形处理器，配备集成式HBM2显存，相比19年底发布的版本，进一步提升了16寸MacBook Pro的图形处理性能。AMD Radeon Pro 5600M图形处理器封装?
苹果今年早些时候更新了MacBook Air产品线，主要变化在于Intel新处理器的搭载以及换装剪刀脚结构键盘。可是，随着Apple Silicon芯片在苹果笔记本中的选用，MBA产品线似乎要被放弃了。国外爆
在距离发布8年后，第一代配备Retina视网膜屏幕的MacBook Pro，被苹果列为过时产品，正式走上淘汰舞台。支持文档中，苹果指出，过时产品将不再有资格像有任何硬件类服务，且没有例外。换言之
据外媒最新报道称，近日有不少用户反映，2020款MacBook Air和MacBook Pro遇到了USB 2.0连接失效的问题。从反馈的情况看，部分用户通过USB Type-C扩展坞将其他设备连接到Mac时，会出现连接失效
上个月的WWDC开发者大会上，苹果官方正式宣布，其Mac电脑将在未来两年左右的时间内，从Intel x86完全过渡到自研芯片。苹果计划在今年年底之前交付第一台带有苹果芯片的Mac，并在大约两年内完成过
疫情冲击、居家办公、失业率提高……这些因素会对PC行业造成怎样的影响呢？统计机构Gartner给出了预研报告。数据显示，今年二季度，全球PC出货量预计在6480万台，同比实现小幅增长
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，在今日凌晨一点开幕的苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果公布了基于ARM架构的自研Mac芯片计划。苹果方面表示，他们首款基于自研芯片的Mac，计划在今年年底开始出货，其后Mac逐步转向自研芯片，在两年的时间里完成过渡，其后就将全部采用自研芯片。苹果在官网上表示，在未来他们也仍会为基于英特尔处理器的Mac推出新版本的macOS操作系统，并提供相应的技术支持，目前也还有搭载英特尔处?
据分析机构 Canalyst 的一份最新报告显示，在今年一季度，全球智能音频设备（耳机/音响）的总出货量为 9620 万件，个人音频设备占比 79%，家庭音频设备占比 21%，前者同比增加 19.4%。
7月1日消息，据国外媒体报道，供应链的消息人士称，今年，苹果5G iPhone的出货量可能会比最初预计的减少50%。消息人士透露，苹果公司计划今年只出货1500万至2000万部支持mmWave的5G iPhone，而此前的预期为3000万至4000万部，降幅为50%。5G iPhone的出货量预期被大幅下调，可能有多种原因。其中一个原因可能是由于受到新冠疫情影响，许多客户可能面临着意想不到的财务压力，这可能会阻止部分潜在客户升级；另一个可能?
6月21日，Redmi官方宣布，Redmi 8系列全球出货量已经突破1900万台大关，并强调“做入门机，我们也是认真的！”与此同时，新一代的Redmi 9也要来了！Redmi官方表示，2020年，Redmi
苹果2020WWDC开发者发布会一直以来都是新系统发布的重要时间，今年也不例外，在6月23日凌晨的发布会上苹果就公布了macOS Big Sur新系统，这次发布的系统更新增加了哪些新功能呢，我们来一起了解下。
这段时间各种消费券琳琅满目，但很多都是仅限某个地方的用户领取和使用，还经常设置各种门槛。现在，“广州文旅券”来了！它有30元、50..
联发科上周发布了6月份及上半年的运营报告，在天玑1000及天玑800系列5G芯片出货大好的推动下，联发科的业绩重回涨势，创造了45个月来的新高。华为..
7月13日消息，我们从相关渠道获悉，蔚来汽车旗下首款纯电动轿跑SUV——EC6将会在2020成都车展期间公布售价，随后会在今年9月份正式交付..
苹果承认Apple Music导致iPhone耗电严重。7 月 13 日消息，此前有用户反映称Apple Music导致iPhone耗电严重，涉及 iPhone 11 等多款新旧机型。这一..
作为华为下半年的年度旗舰新品，很多朋友都很关心华为Mate40系列的消息。日前，有数码博主曝光了华为Mate40系列的详细配置信息，包括Mate40 和Mat..
荣耀将于 7 月 16 日发布荣耀MagicBook系列锐龙版，不过根据之前公布的信息，荣耀还有一款游戏本产品尚未发布。日前，华为终端一款笔记本电脑通过..
网信办约谈学而思网校APP负责人。 7 月 13 日，此前据人民日报客户端报道，从国家网信办了解到， 2020 年暑期在即，为给广大未成年人营造健康的..
即将推出的OnePlus Nord将拥有 105 度广角视野的自拍相机。OnePlus在Nord的Instagram页面上发布的一段视频中证实了这一消息。虽然没有确认摄像头的..
如果你目前正在运行Windows 10，而最近开始考虑切换到Linux，有可能你仍然没有决定在设备上安装什么发行版。虽然Ubuntu、Linux Mint或elementary ..
2019 年 11 月，苹果公司承诺在几年内通过一系列举措投入 25 亿美元，以应对加州的住房危机，其中包括：与加州政府合作设立 10 亿美元的经济适用房..
微软正在与谷歌合作，通过谷歌应用商店为Android设备提供更多更好的Web应用程序。据悉，开发人员使用微软PWABuilder工具构建的应用程序将能够利用..
【TechWeb】7月13日消息，今天是国内互联网招聘平台BOSS直聘成立六周年的日子，在今天的生日晚会上，BOSS直聘宣布向可可西里自然保护区捐赠巡护车..
广汽集团发布公告称，根据2019年12月18日披露的减持计划，公司董事及高管人员拟根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》..
【TechWeb】7月13日消息，苏宁易购今天对外发布2020年上半年业绩预告，称2020年二季度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.1-4.1亿元，扣除非经..
BOSS直聘在六周岁生日晚会上宣布向可可西里自然保护区捐赠巡护车，旨在保障巡护员打击盗猎、盗采等违法行为时的人身安全。据了解，此次捐赠属BOSS..
作为全球最大也是最知名的程序员交友网站，代码托管服务平台Github那是一天都不能没有的。今天Github突然就崩了，让很多程序员很担心，询问Github..
微博视频创作者全面升级为微博视频号，并正式推出“微博视频号计划”，未来一年，微博将投入 10 亿精准广告投放资源以及 300 亿顶级曝光资源，并向..
今天早些时候，代码托管服务平台GitHub再次出现服务器故障，网页无法打开，数个小时后恢复。..
据外媒报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。加之苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势，Mac..
今天，小鹏汽车正式上线悦鹏服务，该服务系小鹏汽车售后增值服务体系的包年式产品，涵盖保养、维修、充电、事故处理、用车娱乐等用车需求。..