苹果MacBook第三季度出货量预计将增长20% 约400万台

【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，发布8年后，苹果公司正式淘汰首款配备视网膜显示屏的MacBook Pro，这是首款也是迄今为止唯一一款被淘汰的视网膜显示屏 MacBook。据外媒报道，苹果首款配备视网膜显示屏的MacBook Pro是在2012年的全球开发者大会（WWDC 2012）上发布的。如今，这款设备在全球范围内被正式列为“过时”产品。苹果指出，过时的产品不再有资格获得硬件服务。这意味着该公司将不再接受2012年中期发布的视网膜??