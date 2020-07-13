苹果MacBook第三季度出货量预计将增长20% 约400万台

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苹果MacBook第三季度出货量预计将增长20% 约400万台

2020-07-13 20:41 · 稿源：站长之家

据外媒报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。加之苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势，MacBook的第三季度销量可能会增长到约 400 万台，其整体MacBook出货量将增长20%以上。

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