今年以来，注册制下年内469家企业IPO申请获受理

【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，苹果公司在当地时间周一的全球开发者大会上，已公布了基于ARM架构自研Mac处理器的计划，首款自研芯片Mac计划今年年底出货，将在两年的时间里完成过渡，届时Mac产品线就将全部采用自研芯片。苹果Mac使用英特尔处理器已有15年，转向自研芯片，预计也会在供应链方面带来一次大范围的转变，会有众多的厂商因此而获益。在报道台积电将为苹果代工自研Mac芯片、成为一大受益者之后，外媒又报道?