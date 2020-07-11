今年以来，注册制下年内469家企业IPO申请获受理

据财联社消息，7今年以来，科创板共受理 199 家企业IPO注册申请，计划募资合计为1909. 16 亿元。若加上创业板试点注册制下已受理的 270 家IPO注册申请企业，今年以来，注册制下受理的IPO申请企业合计 469 家，计划募资合计为3706. 41 亿元。
据财联社消息，7今年以来，科创板共受理 199 家企业IPO注册申请，计划募资合计为1909. 16 亿元。若加上创业板试点注册制下已受理的 270 家IPO注册申请企业，今年以来，注册制下受理的IPO申请企业合计 469 家，计划募资合计为3706. 41 亿元。
深交所今日公布创业板改革并试点注册制的新一批获受理企业。其中，趣睡科技、显盈科技、开勒环境等 16 家企业申请IPO。截至目前，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计 248 家，申请再融资企业 105 家，申请重大资产重组 5 家。
【TechWeb】6月22日消息，深交所通过发行上市审核业务系统，发出创业板试点注册制下首批33家申报企业的受理通知，招股说明书等相关文件同步在创业板发行上市审核信息公开网站披露。首批受理的33家在审企业，由18家保荐人保荐，其中首发企业32家、再融资企业1家。北京盈建科软件股份有限公司、 北京挖金客信息科技股份有限公司等成为首批创业板试点注册制获得受理企业。据悉，深交所对在审企业申请文件进行核对并作出是否受理决定?
根据外媒报道，深圳证交所创业板因有改革题材加持而持续上涨，大幅领跑全球主要市场指数。深圳证券信息有限公司并称，创业板改革并试点注册制落地，创业板指起航再出发，未来通过纳入更多“三创四新”优质企业，服务创新创业企业的特色定位将进一步强化。近日，木瓜移动筹备申请创业板，此举动将会为该企业带来更多发展机遇。木瓜移动筹备申请创业板木瓜移动是一家深耕全球市场十二年为中国企业提供互联网出海营销服务的综合类海外
近日，专注为中国企业提供互联网海外营销服务的木瓜移动拟申请创业板。木瓜移动本次拟申请创业板，将有助于深耕现在的海外营销服务，符合创业板当前对于企业的战略需求。目前，创业板市场主要是为扶持高成长性的中小企业，主要服务成长型创新创业企业。全链条海外营销服务领跑者木瓜移动拟申请创业板木瓜移动是一家深耕全球市场十二年为中国企业提供互联网出海营销服务的综合类海外营销公司，持续深耕出海营销领域，并积极研究出海
【TechWeb】6月16日消息，昨日，上交所网站显示，浙江瑞晟智能科技股份有限公司(下称：瑞晟智能)、浙江中控技术股份有限公司(下称：中控技术)通过科创板IPO审核。招股书显示，瑞晟智能是一家专业的智能物流系统供应商，专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售。公司下游客户主要集中于服装、家纺缝制行业，公司可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产物流整体解决方案，同时公司的产品也应
此前多数券商给予中芯国际科创板IPO定价区间也基本集中在24元/股—30元/股。若按上述询价当日7月2日15:00结束前中芯国际港股的股价30.55港元/股（约合人民币27.8元/股）初步估算，中芯国际本次募资额或将达450亿元左右（以发行16.86亿股计），该规模在A股IPO历史融资额中或可排至第7位，位居工商银行之后，中国平安之前。从中芯国际的发行安排中可知，初始战略配售的股票数量为8.43亿股，占绿鞋行
雨风二十年，今日尝滋甜；上市科创板，扩展不差钱；技术再创新，实力上楼层；中华有品牌，扬名世人前。 2020 年 6 月 29 日，福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请顺利通过上海证券交易科创板股票所上市委员会审核。本次拟公开发行不超过 1204 万股A股股票，预计募集资金总额为 4. 07 亿元，募集资金将主要用于PDF产品研发及升级项目、文档智能云服务项目、前沿文档技术研发项目和全球营销服务网络及配
京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。
【TechWeb】7月1日消息，日前，在中国证监会同意中芯国际科创板IPO注册后，中芯国际更新了招股意向书并发布相关发行安排。招股书显示，公司将于7月1日开启网下路演，7月2日初步询价，7月3日确定发行价，7月7日为网上、网下申购日（网上申购代码为“787981”），7月13日刊登《发行结果公告》。据悉，本次初始发行的股票数量为168,562.00万股，不涉及股东公开发售股份，占初始发行后股份总数的23.62%。本次发行可以采用超额配售选择
科创板不能重蹈新三板覆辙 NBD：您对科创板试点注册制这一事情怎么看? 梁斐：这个问题我们在朴素资本内部时有讨论。在新的市场板块试行注册制，首先，建立了有效的隔离机制，减少对存量IPO的影响，更容易获得市场认可;其次，证券发行审核机构只对注册文件进行形式审查，将决定权交还市场，监管部门则可以聚焦于信息披露制度建设，更加完善市场的信息透明化;第三，向投资者传达正确的投资观念，上市的企业差异性较大，需要做好良好
上交所科创板上市委通过中芯国际的A股IPO申请。今年5月5日中芯国际官宣拟在科创板IPO，拟于科创板发行的16.86亿股股份中，扣除费用后，约40%的募集资金将用于12英寸芯片SN1项目，剩余的募集资金则用于先进及成熟工艺研发项目的储备资金以及用于补充流动资金。成功登陆科创板后，中芯国际将成为首家“A+H”的科创红筹企业。中芯国际总部位于上海，在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂，以及一座控
【TechWeb】7月4日消息，为了贯彻落实《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》关于制定科创板合理减持制度的要求，经中国证监会批准，上交所于昨日发布了《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称《实施细则》）。对于市场主体提出的制度完善意见，上交所经认真研究论证，充分吸收合理可行的建议，对《实施细则》作出了以下两个方面的调整。一是优
据IPO早知道消息，证监会上海监管局 6 月 10 日晚间披露了天士力生物医药股份有限公司的A股上市辅导备案文件，辅导机构为中信证券。天士力生物母公司天士力医药集团是中药、生物药、化学药研发制造企业。 2018 年，天士力(600535.SH)将公司的生物药相关资产划转给旗下天士力生物，并将其改制为股份有限公司，拟将此生物药板块作为独立平台上市。今年 5 月，天士力公开表示：计划将天士力生物分拆至科创板上市。天士力生物成立于 20
据上交所披露，科创板拟上市公司中芯国际集成电路制造有限公司提交注册。6 月 19 日晚间，上交所披露科创板第 47 次上市委员会审议会议结果，同意中芯国际首发上市。
6 月 15 日 ，浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“ 瑞晟智能”或“公司”）首发申请获上交所上市委员会通过，将于上交所科创板上市。 公开资料显示，瑞晟智能成立于 2009 年，总部位于浙江省宁波市，是一家专业的智能物流系统供应商，专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售。 智能化制造越来越成为企业转型不可扭转的趋势。长期以来，充足的劳动力以及低廉的劳动成本是我国制造业的核心竞争优?
DoNews 7月5日消息（记者 刘文轩）今年年初有消息称，柔宇科技已秘密申请在美国IPO，拟筹资约10亿美元。不过近期有知情人士向彭博社透露，柔宇科技已搁置赴美上市计划，正考虑在中国IPO。知情人士称，去年，公司最初曾计划以80亿美元估值，发起私募融资轮。但后来，由于经济下行，流动性收紧，公司决定赴美上市。柔宇科技成立于2012年，自主生产全柔性显示屏和全柔性传感器，以及柔性屏折叠手机和其他智能设备。DoNews 7月5日消息?
【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，计划明年开始投产的特斯拉柏林超级工厂，在5月底已获准开始进行基础施工，上月开始浇筑基础的混凝土，多台塔吊也在上月完成组装。在进入7月之后，特斯拉柏林超级工厂的建设开始提速，在上周的报道中，外媒就曾报道已开始地面厂房的建设，首批12根立柱已经竖起。而在当地时间周一的报道中，特斯拉柏林超级工厂又有了新的进展，首批钢筋混凝土板已经运抵工厂。钢筋混凝土板运抵柏林超级工厂
【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，苹果公司在当地时间周一的全球开发者大会上，已公布了基于ARM架构自研Mac处理器的计划，首款自研芯片Mac计划今年年底出货，将在两年的时间里完成过渡，届时Mac产品线就将全部采用自研芯片。苹果Mac使用英特尔处理器已有15年，转向自研芯片，预计也会在供应链方面带来一次大范围的转变，会有众多的厂商因此而获益。在报道台积电将为苹果代工自研Mac芯片、成为一大受益者之后，外媒又报道?
【TechWeb】7月7日消息，昨日晚间，寒武纪披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为64.39元/股。公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 3 发行价格为 64.39 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。据悉，本次科创板上市发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为3,405,910万股，?
【TechWeb】6月12日消息，上交所发布关于进一步明确风险警示板股票价格涨跌幅限制有关事项的通知。上交所表示，为有效执行风险警示板股票交易价格涨跌幅限制制度，上海证券交易所就《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法（2020年修订）》第七条的适用情形进一步明确如下：一、A股风险警示板股票（包括风险警示股票和退市整理股票）前收盘价格低于或等于0.1元人民币的，其涨跌幅限制为A股申报价格最小变动单位，即0.01元人民
DoNews 7月11日消息（记者 丁凡）近日，一款型号为M2007J1SC的小米智能手机出现在工信部网站上，已经获得认证，具体型号未知。但根据外媒的爆料称..
7月11日消息，理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书，将通过纳斯达克市场首次公开募集资金，股票代码为LI。这也意味着理想汽车将成为中..
DoNews 7月10日消息（记者 丁凡）得益于特斯拉股价的飙升，CEO马斯克的财富在本周五增加了61亿美元。马斯克目前是全球第七大富豪，排名超越了股神..
据外媒7月10 日消息，美国当地时间 10 日，亚马逊要求其员工从手机上删除视频分享应用TikTok，原因是出于安全考虑，但亚马逊随后又撤回了这一要求..
据 wccftech 报道，自 2015 年发布以来，用户一直在抱怨无法对 Windows 10 更新进行控制。而微软官方今日发布推文称，Windows 10 会为用户提供暂停..
日前，爆料大神Evan Blass（@ evleaks）援引安卓开发者Till Kottmann的爆料显示，联想正在开发一款全新的安卓平板电脑，可能命名为Lenovo Yoga X，..
【TechWeb】7月11日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的股价在周五大涨并创下新高，也推升了其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk)的身价，并缩小..
7月11日，vivo正式发售X50 Pro+，其售价4998元起（8GB+128GB版本）。vivo X50 Pro+定位是“专业影像旗舰”，主摄使用1/1.3英寸GN1超感光..
据外媒报道，两位消息人士称，富士康计划投资最多10亿美元扩建印度南部的一家iPhone组装厂。此举是苹果公司逐步将生产转出中国的举措之一，该公司..
全球速卖通（AliExpress）俄罗斯公司CEO德米特里·谢尔盖夫表示，该公司计划在未来3~4年内进行IPO，到2022年至2023年，全球速卖通俄罗斯公司年营业..
7今年以来，科创板共受理 199 家企业IPO注册申请，计划募资合计为1909. 16 亿元。若加上创业板试点注册制下已受理的 270 家IPO注册申请企业，今年..
最近，微博上一位名为「 努力做个小太阳的晨小晨 」的博主，引发了无数争议。..
华为与该公司的关系不止于此。灿勤科技的第一大客户十分神秘，代号为H。招股书显示，该公司近三年来自第一大客户H的营收占比逐年上升，最高达91.3..
据报道，近日，阿里巴巴集团向美国证监会(SEC)提交财年报告。报告显示，截至7月2日，马云持股降至4.8%，蔡崇信持股降至1.6%，软银所持股份比例降至..
PWABuilder 是微软旗下的一款开发人员工具，可帮助开发者构建渐进式 Web 应用(简称 PWA)并发布到应用商店中。与此同时，Bubblewrap 也是谷歌旗下的..
日前，我们把从广州市人民政府网站获悉，2020年7月7日，15届113次市政府常务会议审议通过了《广州市人民政府关于禁止黑烟车上路行驶的通告》（以下..
对于那些还没有准备好想要更新系统的用户来说，微软终于做出让步了。在用户的强烈抗议、一些诉讼以及政府调查之后，微软开始更加关注更新过程，从..
相信不少电子邮件用户都有这样的烦恼，经常收到一些无用的甚至是潜在的恶意邮件。面对源源不断的促销邮件，可能会让人删到手软，该如何杜绝这个问..
【TechWeb】7月11日消息，据外媒报道，美国当地时间周五，亚马逊通知员工卸载TikTok，如果员工的移动设备上装有TikTok，必须不晚于7月10日卸载，以..
“我觉得自己体量太小了，得不到平台认可，那就自己争口气。就算平台不给流量，自己也要做出一点成绩让大家看到。”..