今年以来，注册制下年内469家企业IPO申请获受理

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今年以来，注册制下年内469家企业IPO申请获受理

2020-07-11 10:39 · 稿源：站长之家

据财联社消息，7今年以来，科创板共受理 199 家企业IPO注册申请，计划募资合计为1909. 16 亿元。若加上创业板试点注册制下已受理的 270 家IPO注册申请企业，今年以来，注册制下受理的IPO申请企业合计 469 家，计划募资合计为3706. 41 亿元。

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