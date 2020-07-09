支付宝老年报告：理财、种树、喂鸡、收蛋，他们在乘风破浪追赶时代

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息：疫情以来，老年人因不会用智能手机而出门不便的新闻不时刷屏。时代在前进，而中国2. 5 亿老年人却似乎被落下了。

支付宝今日发布的《2020老年人数字生活报告》展示了硬币的另一面：尽管不容易，但老人们仍在努力跟上数字时代。过去半年，为老年人定制的支付宝“关怀版”访问量同比增长6.6倍;过去 3 年，支付宝老年用户数量翻了4.5倍，三线以下地区增幅更高，达5.5倍。

如何拉他们一把，让90岁老人和90后一样享受数字时代的红利，是科技企业、社会、子女须共同承担的责任。

相比支付，老人更爱用支付宝来理财和交朋友

报告显示：在支付宝的各项服务中，老年人使用最多的服务是理财、社交、支付，访问量增长最快的则是医疗健康、黄金理财、电子社保卡。

显然，老年人使用支付宝的方式和年轻人趋同：不仅仅用来支付，还用来享受社交、办事、理财等生活服务。

值得注意的是，老年人点击“网商银行”的增长率排名第四，这和疫情期间，老年小店主申请网商贷增幅成正比，借助数字工具，他们努力让自己的生意更好做。

老人种完爱情树的比例是年轻人两倍

“社交”成为老年人在支付宝上用得第二多的服务，仅次于理财。这可能让许多人感到意外。这折射出在数字时代，老人的精神世界和生活追求比年轻人想象得要丰富。

比如，有老人在支付宝上发起“养鸡群”，入群资格是蚂蚁庄园的鸡蛋最少攒到600枚，组员年龄最大已近70岁，一名 51 岁大叔攒了1080枚鸡蛋。

老年人还喜欢在支付宝上做公益。报告显示：过去一年，老年用户共种了超过 84 万棵树，平均每天种树 2305 棵;爱运动的老年用户人均每天行走捐 1 万步;老年用户爱心捐赠超过 1200 万元。

他们也喜欢种爱情树，70%是一个人在维护，但他们坚持种完爱情树的比例是年轻人的两倍。

值得注意的是，老年人对支付宝客服说得最多的一句话是：我的孩子要有你那么耐心就好了。

2019年12月，支付宝成立老年大学，用线上线下等形式教老年人学用智能手机。“但老年人更需要的还是子女的耐心和陪伴，这样他们的晚年生活会过得更有尊严和幸福感。”支付宝老年大学教务处负责人潘菲菲说。