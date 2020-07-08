美团点评股价盘中突破200港元 涨超8%

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 美团最新资讯 > 正文

美团点评股价盘中突破200港元 涨超8%

2020-07-08 16:05 · 稿源：站长之家

截至目前，美团点评股价盘中上涨8.11%，突破 200 港元关口，再创新高。总市值达11707. 15 亿港元。

QQ截图20200708160538.jpg

网友热搜:

成都美团官网首页美团电影优惠券美团外卖站长发展前景美团与饿了么兼职对比美团外卖小哥被撞飞美团昵称能修改吗美团官网首页美团卷过期会退钱吗美团团购过程美团组织结构
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 美团点评市值破1.1万亿港元 股价涨6.91%

    7 月 3 日午后，港股美团点评持续走高，截至发稿股价报191. 8 港元，盘中股价最高达193. 1 港元，成交量达 2032 万，目前总市值为 11227 亿港元。

    美团 美团点评 市值

  • 美团点评股价涨超7% 市值突破万亿港元

    截至目前，美团点评涨7.65%报171.7港元，创股价新高，市值突破万亿港元。

    美团

  • 美团点评盘中股价超190港元 市值突破1.1万亿港元

    【TechWeb】7月3日消息，美团点评盘中股价首次站上190港元，市值突破1.1万亿港元。截至发稿，美团点评股价报192.1港元，涨幅为7.08%，目前总市值约1.12万亿港元。根据最新财报公布的数据显示，美团点评一季度营收167.5亿元，去年同期191.74亿元，同比下降12.6%；调整后净亏损2.163亿元。其中，美团点评一季度餐饮外卖业务的交易金额同比减少5.4%至715亿元，收入同比减少11.4%至人民币95亿元，主要是由于疫情期间交易用户的购买频?

    美团 美团点评

  • 因购股权获行使 美团点评累计发行273万股B类普通股

    今日，美团点评发布公告，于 2020 年 6 月 1 日至 6 月 19 日员工(董事除外)根据首次公开发售前雇员股份激励计划行使购股权而合计发行 273 万股B类普通股股份。

    美团

  • 美团、大众点评关联公司入股餐饮SaaS系统服务商“哗啦啦”

    DoNews 6月9日消息（记者 程梦玲）天眼查数据显示，6月4日，北京多来点信息技术有限公司发生多项工商变更，其中投资人新增美团关联公司天津三快科技有限公司、大众点评关联公司上海汉涛信息咨询有限公司等，与此同时，该公司注册资本由原来的约1.36亿元增至约1.48亿元，增幅为8.70%，此外，新增刘涌等为董事。北京多来点信息技术有限公司成立于2009年10月，法定代表人为丁永涛，公司经营范围包括软件的开发、设计、制作、销售；计?

    美团 大众点评 SaaS

  • 美团将成立“优选事业部” 推出社区团购业务“美团优选”

    今日，美团发布组织调整公告称，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。​据悉，“优选事业部”将推出社区团购业务“美团优选”，近期将在济南上线测试。

    美团 美团优选 王兴

  • 内部爆料！美团互助升级后，会不限病种么？

    6 月 23 日，有认证为“美团互助产品经理”的脉脉用户爆料一张公司内部开会照片，照片涉及“美团互助周年升级迭代”、“102—X”，同时也吐槽“最近都在公司通宵加班，频繁开会”。“X”代表什么，是不设限么？接近美团互助的相关人士分析，“102”是指美团互助现有可覆盖的常规 102 种大病；“X”则充满想象，很可能意味着美团互助将扩大病种覆盖范围，但覆盖多少现在还是个未知数。“X”代表不设限？从 2019 年- 2020 年，市场上

    美团互助 美团互助升级

  • 美团试水电商，巨头短兵相接

    阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群，美团则通过门店将快递发向全国，一个主打速度，一个提升广度，互联网的边界正被不断打破

    美团 电子商务 直播

  • 美团组织架构调整：充电宝、两轮、地图等业务调整至美团平台

    今日，美团发布组织调整公告称，为进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。

    美团 美团充电宝 美团单车

  • 58下凡，美团升天，流量买卖时代终结

    58 同城，这家曾自诩神奇的网站，如今正在拖着沉重的肉身，向服务本位艰难行进。6 月 26 日， 58 同城发布截至 2020 年 3 月 31 日第一季度财报显示，公司第一季度营收25. 6 亿元，同比下降15%。同样在生活服务领域起家，美团这位隶属腾讯系的后辈在2020Q1 的收入为167. 5 亿元，为 58 同城6. 5 倍。

    58同城 美团 流量

  • 美团互助升级：成首个“不限病种”的大病互助

    今日，美团互助实现升级，成为首个“不限病种”的大病互助计划，一方面覆盖 102 种疾病保障，另一方面如果会员的“医保内花费”超过一定金额，即便不在 102 种疾病内，也可以申请大病互助。根据升级的产品规则，无论是确诊 102 种大病之内的某一种，亦或是医保内花费累积达到 12 万元，患病会员可一次性申领 15 万元互助金。

    美团 美团互助 网络互助

  • 美团宣布将组织全部在京外卖骑手进行核酸检测

    为了更有效的帮助抗疫，美团宣布，将在政府部门指导下组织全部在京外卖骑手进行核酸检测，升级无接触配送，推动商家、骑手检测结果线上可查询。

    美团 美团骑手 新冠疫情

  • 美团收购滴滴？官方调皮回应：虾扯蛋！

    6月11日晚间，@滴滴出行 官方微博发布了一则很奇怪的微博，文字称“有人真敢编，有人真敢信”，并且配上了一个抠鼻的表情，和一张“虾扯蛋”的图片。滴滴方面对媒体表示，

    滴滴 美团 收购

  • 滴滴发文回应美团收购传闻：“虾扯蛋”

    近日，有传闻称美团即将并购滴滴。报道称滴滴与美团看似两家主营业务路径不同，但双方业务正逐渐互探对方腹地。如滴滴跑腿、滴滴注册旅行社等将触角伸进了美团的主营业务领域。而此前，美团也布局了出行行业，与滴滴曾在上海掀起过打车补贴大战。

    滴滴 美团 美团收购滴滴

  • 美团组织架构调整 充电宝、两轮、公交、地图业务调整至美团平台

    美团今日宣布组织架构调整，将原LBS平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。原LBS平台/交通事业部调整为交通事业部，负责人为王慧文不变。美团称，此次组织架构调整，是为了进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设。今年初，美团重启了充电宝项目?

    美团 美团架构 美团地图

  • 美团王兴吐槽：你都亲自没试过理想ONE 凭啥唱衰

    理想ONE应该是目前最火的国产车了吧，至少从不少大佬的力推程度上来说，绝对是这样的。王兴今日在饭否写道，他从来不试图说服别人“买”理想ONE，只是建议他们“试”一下

    美团 王兴 理想ONE

  • 美团单车：将在北京热点区域加强运维力度和消毒力度

    今日，美团单车表示，北京运营团队将在热点区域加强运维力度和消毒力度，推出多重举措以最大限度保障市民骑行安全。其中，美团单车将在在原有防疫管理基础上，升级运维员工的卫生防护，提供并严格要求佩戴口罩、手套上岗，正确引导科学防护，要求上岗员工每日先测体温，做到勤洗手、工作服每日换。

    美团 美团单车 单车

  • 美团：面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签

    近日，美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签，用户可在美团App和大众点评App美食频道页面看到标签展示，了解防疫措施。美团方面表示，在北京地区安心餐厅申请标准中增加核酸检测要求，通过审核的商户即可上线“已核酸检测”标签。

    美团 餐饮 核酸检测

  • 美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签

    近日，美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签，用户可在美团App和大众点评App美食频道页面看到标签展示，了解防疫措施。目前， 和合谷、喜茶、真功夫、满记甜品、江边城外、那家小馆、新辣道、青年公社/餐厅、米粟米烧肉、马路边边、重八牛府等多家餐厅已上线“已核酸检测”标签。

    美团

  • 美团回应中干层级变动：领导梯队培养计划稳步推进

    【TechWeb】7月3日消息，据36氪报道，美团点评中干层级调整，点评事业部负责人黄海已于5月离职，美团点评搜索与NLP部门负责人王仲远也于近期离职。对此，美团方面回应称，黄海5月因个人原因离职，其后点评事业部由美团联合创始人、S-team成员、高级副总裁王慧文亲自带队；王仲远因个人原因选择离开美团，在职期间做出了重要贡献，感谢他在美团的付出。报道称，有知情人士透露，王仲远的下一站或为硅谷创业公司Newsbreak，也有可能

    美团 美团点评
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM