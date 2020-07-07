​当当称李国庆再次带人抢资料 后者回应：接管当当开始办公

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息：今日，针对“抢资料”一事，李国庆创业项目“早晚读书”官微发文称：李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法(股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。

今日早些时候，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。我们尊重法律的程序，相信法律的正义。”

据悉这已经不是李国庆第一次带人闯进当当抢夺资料。

4 月 26 日，李国庆以股东的名义带领四个大汉去当当夺回公章。随后当当网回应称，公司已经报警，李国庆抢走的公章、财务章、财务部门章即日作废。李国庆在当当网没有任何职务。

4 月 28 日，李国庆发布了当当人事调整公告称，自己为当当网董事长兼总裁，调整公司董事俞渝负责当当公益基金会、阚敏(公司监事)改任财务副总裁，不再负责百货和市场部、汪韵回归日百服装事业部任总经理，不再分管技术部、雷大伟分管技术部。此外，任命张巍等一批新的高管。

6 月 15 日下午，李国庆俞渝离婚案在东城区人民法院进行开庭审理。李国庆与俞渝双双现身，全程无交流。李国庆在接受采访时表示，不知晓此次庭审是什么内容，仅质证感情破裂，不会宣判结果。