微贷网CEO姚宏回应被立案侦查：目前公司运营正常

随着人工智能、大数据、物联网等技术的发展，各产业与新科技的融合日益趋深。金融业天然的数据属性和智能化需求为新技术的应用提供了坚实的基础，智慧金融已经成为金融机构将金融服务向纵深化、广域化发展的必然趋势。 在具体的场景实践方面，智慧金融从营销、运营、风控三方面对金融行业产生了新的影响。在营销环节，通过全渠道建设等方式能够深入挖掘并满足客户的个性化需求。在运营环节，通过智能平台的打造能够提升运营效率，