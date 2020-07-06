微贷网CEO姚宏回应被立案侦查：目前公司运营正常

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微贷网CEO姚宏回应被立案侦查：目前公司运营正常

2020-07-06 20:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息：据 21 财经报道，今日，针对微贷网被立案调查一事，微贷网创始人、CEO姚宏回应称：“(目前)公司运营正常。”

P2P

5月31日，浙江头部P2P平台微贷网发布公告称，基于国家政策及行业趋势原因，微贷网经审慎研究决定，将于 2020 年 6 月 30 日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。

7 月 4 日晚间，杭州市公安局上城分局发布通报称， 2020 年 7 月 4 日，杭州市公安局上城区分局依法对微贷(杭州)金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，案件正在依法侦办中。

7 月 5 日凌晨，微贷网创始人、CEO姚宏发布朋友圈称：或许一切都是命运的安排，向所有支持我的朋友们说声抱歉。不念过往，不畏将来，全力以赴。

受此影响， 7 月 6 日晚间，微贷网盘前跌超22%。

资料显示，微贷网于 2011 年 7 月 8 日上线运营。作为国内“互联网+汽车金融”的先行者，微贷网打造了车贷垂直市场的标准化发展模式，为中小微企业与个人用户提供一站式金融服务。 2018 年 11 月 15 日，微贷网正式登陆美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代码WEl。

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