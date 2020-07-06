格力质疑美的弄虚作假：重庆美的存在问题却能屡次中标

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 格力最新资讯 > 正文

格力质疑美的弄虚作假：重庆美的存在问题却能屡次中标

2020-07-06 13:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息：今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，在中国移动招标项目中重庆美的存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等情况。

格力表示，上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。

此外，格力还表示，在企业招投标过程弄虚作假、暗箱操作等违法行为危害中国的营商环境，阻碍中国经济发展。中国移动和格力电器同为社会关注的行业领军企业，有义务为同行和社会作出表率，共同维护良好的营商环境。

格力2.jpg

6 月 1 日，中国移动通信集团(下称中国移动)发布供应商负面行为公告称，珠海格力电器股份有限公司(下称格力)在中国移动招标中弄虚作假，被取消资格。

公告称，鉴于格力在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中存在弄虚作假的情况，根据《中华人民共和国招标投标法》和采购文件及其载明的《中国移动通信集团一级集中采购商负面行为处理规则》的相关规定，取消格力在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目的中标资格。

随后，格力发布声明回应称，是由于格力区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时，把中标的 “华为团泊洼 8 号地块工业项目(一期)”当作了 “华为团泊洼 8 号地块工业 IDC 项目(一期)”整理申报。属于申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把标书中的一处资料整理错误说成虚标，大肆传播，利用此次事件恶意诽谤攻击格力，经调查，系广东某某同行企业所为，对此，将保留追究其法律责任的权利。

网友热搜:

15格力空调多少钱一台媲美的读音妮可基德曼最美的照片格力降糖电饭煲美的集团2018财报什么叫美的ih电饭煲格力手机3代上市时间美的集团股票格力电器分红到账时间美的蒸烤一体机说明书
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 格力被取消中标资格，美的暂无回应，感谢关注

    关于中国移动取消格力电器中标资格一事，格力电器今晨紧急发布声明解释系材料整理失误，并指某广东同行企业恶意诽谤。

    格力 美的 格力被取消中标资格

  • 格力暗指美的恶意诽谤？后者：暂无回应 感谢关注

    关于中国移动取消格力电器中标资格一事，格力电器今晨紧急发布声明解释系材料整理失误，并指某广东同行企业恶意诽谤。格力在声明中称：近期，网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把

    格力 美的 诽谤

  • 格力发声明直指美的：存在这么多问题还能中标 到底谁在弄虚作假

    7月6日消息，格力电器将中国移动招标项目中发现的中标单位重庆美的相关情况向社会公布。1、发票信息不一致2019年9月5日在中国移动发布“高压冷水机组离心式冷水机组产品供应商信息核查

    格力 美的

  • 格力没赢，美的没输，空调“一哥”15年拉锯战

    6 月初，董明珠又一次走入直播间，这也是她自 4 月底“首秀”后的第四场直播，销售额最终达到了65. 4 亿元。期间，美的空调曾邀请《一站到底》主持人李好直播带货，销售额达到10. 9 亿元。

    格力 美的 空调

  • 格力感受下 美的成立新公司：经营范围含手机开发生产

    作为一家知名家电品牌，格力做手机由来已久，不过并未掀起太大的反响。身为同行，美的似乎也有做手机的打算。6月10日消息，天眼查显示，广东美西科技有限公司成立。注册成本3000万元，法定代

    美的 格力

  • 格力再回应移动取消中标资格：美的技术参数不符合招标标准

    今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，重庆美的发票信息不一致，此外，重庆美的技术参数不符合招标标准。将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。此前针对“被取消中标资格”一事，格力曾发布声明称，网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把标书中的一处资料整理错误说成虚标，大肆传播，利用此次事件恶意诽谤攻击格力，经调查，系广东某某同行企业所为。

    格力

  • 格力回应“造假被取消中标资格” 同行利用此事件恶意诽谤，暗指是美的举报

    针对被投诉造假遭中移动取消中标资格一事，格力电器7月4日凌晨发布严明声明表示，表示网上存在恶意诽谤是同行企业所为，将保留追究其法律责任的权利。据悉，格力电器在声明中提及的广东某某同行企业，暗指美的集团，是美的举报格力在投标中“造假”。目前，美的集团方面还未就此事做出回应。

    格力 中国移动 美的

  • 网传美的创始人何享健被劫持 美的官微回应全文

    14 日晚间，有自媒体爆料称「美的创始人被劫持」， 6 月 14 日 17 时 33 分在顺德北滘君兰国际高尔夫生活村A60 号，有人求助，称上址有人进入屋内，疑似携带危险物品，而遭遇侵害的正是何享健一家。

    网传美的创始人被劫持 美的 何享健

  • 格力电器：拟向格力财务公司增资26亿

    DoNews 6月10日消息（记者 丁凡）6月12日消息，格力电器公告，公司拟以自有资金向公司控股子公司格力财务公司进行增资，增资总金额为26.4亿元，其中15亿元计入格力财务公司注册资本，其余11.4亿元计入格力财务公司资本公积。本次增资不构成重组上市情形，构成关联交易。增资后公司对格力财务公司的直接持股比例提升至94.16%。

    格力 格力电器

  • 美的集团辟谣闯入者是美的供应商：有人故意捏造事实

    今日，针对“美的集团君兰生活村闯入者是美的供应商”一事，美的集团发表声明回应称，发现有人在社交媒体上故意捏造事实，传播、散发虚假信息，对于不实信息的编造者和传播者，公司保留追究其法律责任的权利。

    美的

  • 美的创始人遭挟持

    ​今日，针对“美的创始人遭挟持”一事，佛山市公安局发布警情通报称， 6 月 14 日 17 时 30 分许，接到报案：顺德区北浑镇美的集团君兰生活村一住宅有外人闯入，威胁住宅内人员人身安全。 6 月 15 日 5 时许，民警已抓获 5 名涉案犯罪嫌疑人，处置过程中，无人员受伤，事主何某某安全。

    美的 何享健 家电

  • 格力电器：拟向公司格力财务公司增资26.4亿元

    【TechWeb】6月12日消息，格力电器对外发布公告称，公司拟以自有资金向公司控股子公司格力财务公司进行增资，增资总金额为26.4亿元，其中15亿元计入格力财务公司注册资本，其余11.4亿元计入格力财务公司资本公积。公告称，格力财务公司现有四名股东（含格力电器），经协商，格力财务公司其他三名股东不参与本次增资，其中珠海格力电工有限公司（以下简称“格力电工”）、 珠海格力新元电子有限公司（以下简称“格力新元”）为本公

    格力电器 格力

  • 美的回应美的集团创始人何享健遭挟持：感谢警方感谢社会各界关心

    DoNews 6月15日消息（记者 丁凡）今日早间，美的官方微博回应了针对“美的集团创始人何享健遭挟持”一事，美的集团官微转发警情通报称，感谢公安，感谢媒体和社会各界的关心。警方通报称：6月14日17点30分左右，佛山110接到报警：顺德区北溜镇美的集团君兰生活村一住宅有外人闯入，住宅内人员人身安全遭威胁。接报后，各级公安火速组织警力赶到现场处置，民警在15日5时许抓获5名涉案犯罪嫌疑人。处置过程中无人员受伤，事主何某某?

    美的 何享健

  • 美的集团：与供应商一直合作良好

    【TechWeb】6月16日消息，针对美的集团君兰生活村闯入者是“美的供应商”的传闻，美的在微博回应称，有人在社交媒体上故意捏造事实，对于不实信息的编造者和传播者，美的集团保留追究其法律责任的权利。公司方面还表示，美的集团与供应商一直有着良好的合作关系，结款周期优于行业水平，并由美的旗下的资金中心统一结算支付。

    美的 供应商

  • 官方通告：美的创始人何享健安全 无人员受伤

    今日对“美的集团创始人何享健遭挟持”一事，佛山警方通报称，6月14日17时30分许，佛山110接报警：顺德区北滘镇美的集团君兰生活村一住宅有外人闯入，威胁住宅内人员人身安全。接报后

    美的 创始人 富豪

  • 格力回应弄虚作假：员工失误，已严肃处理责任人

    在近日，中国移动采购与招标网发布《关于珠海格力电器股份有限公司负面行为处理结果的公告》，该公告中指出格力电器在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中存在“弄虚作假”的情况、决定取消格力中标资格。

    格力 格力电器 格力回应弄虚作假

  • 美的创始人何享健被绑架 官方通报：无业赌徒所为

    美的创始人何享健遭绑架一事最近引发广泛关注。根据佛山市公安局官方微博@最新款案情通报，“6·14”顺德绑架勒索案涉案的5名犯罪嫌疑人已经全部落网，案情也已经初步查明。6

    美的 创始人 何享健

  • 美的集团：感谢公安，感谢媒体和社会各界的关心

    凤凰网科技讯 6月15日消息，针对“美的集团创始人何享健遭挟持”一事，佛山市公安局今日发布警情通报称，警方已抓获5人，事主何某某安全。随后，美的集团官微随后转发上述通报称，感谢公安，感谢媒体和社会各界的关心。相关阅读：早些时候佛山警方公告：此前报道消息称美的创始人何享健遭挟持，美的内部人士：平安无事钛媒体消息，爆料称美的创始人何享健遭到挟持，何享健之子何剑锋从自家旁边的河中游泳到河对面报警。据有关自媒?

    美的集团

  • 突发！美的创始人何享健在家中被挟持

    据知情人士爆料，美的创始人何享健遭到挟持。何享健之子何剑锋从自家别墅旁边的河中游泳到河对面报警。接公安报，6月14日17时33分，在顺德北滘君兰国际高尔夫生活村A60号，有人求助。经初步了解，报案人称收到信息，称上址有人进入屋内，疑似携带爆燃物品。接报后，警方已前往处置，详情待报。据了解，君兰国际高尔夫生活村由美的集团投资开发的顶级豪宅社区，离美的总部步行20分钟左右。现场住户称，小区现已戒严。

    何享健

  • 因“弄虚作假”格力电器被中国移动取消中标资格

    珠海格力电器股份有限公司因为在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中“弄虚作假”，被中国移动取消中标资格。

    格力电器 中国移动
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM