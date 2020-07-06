格力质疑美的弄虚作假：重庆美的存在问题却能屡次中标

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息：今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，在中国移动招标项目中重庆美的存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等情况。

格力表示，上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。

此外，格力还表示，在企业招投标过程弄虚作假、暗箱操作等违法行为危害中国的营商环境，阻碍中国经济发展。中国移动和格力电器同为社会关注的行业领军企业，有义务为同行和社会作出表率，共同维护良好的营商环境。

6 月 1 日，中国移动通信集团(下称中国移动)发布供应商负面行为公告称，珠海格力电器股份有限公司(下称格力)在中国移动招标中弄虚作假，被取消资格。

公告称，鉴于格力在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中存在弄虚作假的情况，根据《中华人民共和国招标投标法》和采购文件及其载明的《中国移动通信集团一级集中采购商负面行为处理规则》的相关规定，取消格力在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目的中标资格。

随后，格力发布声明回应称，是由于格力区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时，把中标的 “华为团泊洼 8 号地块工业项目(一期)”当作了 “华为团泊洼 8 号地块工业 IDC 项目(一期)”整理申报。属于申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把标书中的一处资料整理错误说成虚标，大肆传播，利用此次事件恶意诽谤攻击格力，经调查，系广东某某同行企业所为，对此，将保留追究其法律责任的权利。