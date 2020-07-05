Facebook受抵制，陈·扎克伯格基金会也可能被牵连

本周对于美国社交巨头Facebook来说是一个难熬的日子，不仅有超过400家广告商发起社交平台广告抵制计划，同时还有143 名美国顶尖科学家联名督促扎克伯格：请站在历史正确一面。

对于史上从未有过的遭遇，Facebook首席执行官马克·扎克伯格在内部会议上表示：“我猜想，所有这些广告主很快就会回到我们的平台上来。”

同时对于科学家们的表态，扎克伯格说，他和太太对“特朗普总统的分裂和煽动性的言论深感震惊和厌恶”。但目前为止Facebook都未采取任何积极措施来限制相关仇恨言论。

目前包括可口可乐、微软、星巴克、联合利华等大公司都参与到这场抵制活动中来，但有报道指出，在 Facebook 上投放最多的前 25 个广告主中，只有 3 个公开确认了会加入到抵制活动。同时前 25 个广告主为 Facebook 带来了近 20 亿美元的收入，可这仅占其总营收的 3%。

但这次的广告抵制计划还是有可能给Facebook带来超过百亿美元的损失，这对于Facebook的业绩还是有不少的影响。

另外对于扎克伯格还有一件不太好的消息，就是陈·扎克伯格基金会可能也会被牵涉到这次的抵制计划当中。虽然该基金会与Facebook公司没有关系，但扎克伯格的态度还是会影响到资助者们的想法，尤其是不少资助者还是科学家等各行业的顶尖人物。