京东数科拟赴科创板IPO 刘强东为大股东

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 京东数科最新资讯 > 正文

京东数科拟赴科创板IPO 刘强东为大股东

2020-07-01 21:20 · 稿源：站长之家

京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。

网友热搜:

刘强东事件始末刘强东事件始末刘强东事件真正女主刘强东性侵事件结局刘强东奶茶一小时两分钟刘强东事件是咋回事刘强东事件中的女人刘强东美国事件当事人刘强东事件真假李国庆力挺刘强东
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 刘强东重任京东数科董事长 章泽天退出董事行列

    天眼查数据显示，6月22日，京东数科发生多项工商变更，企业名称从京东数字科技控股有限公司变更为 京东数字科技控股股份有限公司。在董事方面，余睿退出董事长席位，刘强东新增成为董事长，同

    刘强东 京东数科 董事长

  • 刘强东重任京东数科关联公司董事长 章泽天卸任公司董事

    DoNews 6月23日消息（记者 丁凡）天眼查数据显示，6月22日，京东数字科技控股有限公司发生多项工商变更，京东CHO余睿卸任公司董事长，由刘强东接任，章泽天、章肖明等多人卸任公司董事，新增董事包括张雱、许冉等。与此同时，公司经营范围新增企业总部管理，企业类型由其他有限责任公司变更为其他股份有限公司（非上市），企业名称由京东数字科技控股有限公司变更为京东数字科技控股股份有限公司，法定代表人仍为京东数科CEO陈生强

    刘强东 京东 章泽天

  • 京东数科： 已实现近千种生鲜食品区块链品质溯源

    【TechWeb】6月23日消息，据京东数科官方透露的消息，依托区块链防伪追溯能力，已实现对黑猪肉、跑步鸡、多宝鱼、海参、跨境牛肉等近千种生鲜食品从农场到餐桌的品质追溯。根据京东数科公布的数据显示，截至2020年5月，已有超13亿追溯数据落链，900余家合作品牌商，7万多件入驻商品，逾700万次售后用户访问查询，覆盖生鲜农业、母婴、酒类、美妆、二手商品、奢侈品、跨境商品、医药、商超便利店等丰富业务场景。生鲜食品作为京东?

    京东 区块链 京东数科

  • 京东香港二次上市，刘强东未现身敲锣

    6月18日是电商平台京东周年庆日子，同时今年618对于京东而言也格外特殊，因为京东在香港交易所正式上市，京东此次募资 98 亿港元，超越网易成为今年以来港交所最大规模新股发行。

    京东 京东二次上市 京东香港二次上市

  • 刘强东卸任京东3家贸易公司高管职务

    天眼查数据显示，近日，刘强东卸任京东旗下 3 家贸易公司高管职务，包括成都京东楠苑贸易有限公司经理、昆山京东尚信贸易有限公司总经理、合肥京东科昇贸易有限公司总经理。

    刘强东

  • 京东数科中标江苏智慧园博项目，将打造智能文旅操作系统

    DoNews 6月4日消息（记者 向密） 京东数字科技集团宣布中标江苏园博园（一期）项目，京东数科将作为技术总牵头方负责智慧园博的项目建设工作。根据介绍，未来在云计算、5G、IoT、人工智能等新基建相关技术的支持下，京东数科将整合京东集团资源，以智能城市操作系统为数字技术底座，为江苏园博园打造智能文旅操作系统——园博超脑，与合作伙伴一起构建起一整套服务景区管理者、企业和游园旅客的智慧园博生态体系。与常规智慧景区平

    京东 京东数科 智能文旅

  • 刘强东卸任两家京东云关联公司经理

    天眼查数据显示，6月23日，怀化京东云金海云计算有限公司和湖南京东云东禾云计算有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，张霁卸任法定代表人、执行董事，均由李永明接任，李娅云卸任监事，由郝玉龙接任。怀化京东云金海云计算有限公司和湖南京东云东禾云计算有限公司分别成立于2018年9月和2018年5月，注册资本均为5000万人民币，其中前者为后者的全资子公司，而后者则为京东云计算有限公司的全资子?

    刘强东 京东云

  • 刘强东3天卸任5家京东旗下公司高管

    天眼查数据显示，据不完全统计，近三天，刘强东卸任京东旗下 5 家公司高管职务。包括天津京东启正贸易有限公司经理、廊坊京东吉特贸易有限公司总经理、廊坊京东冠马贸易有限公司经理、广东京东云锦扬信息技术有限公司经理及昆明京东云科物流有限公司总经理。

    刘强东

  • 京东通过港交所上市聆讯：腾讯持股17.8% 刘强东持股15.1%

    京东回港二次上市已经有了定论，其在港交所披露了聆讯后资料集，招股书中显示，京东筹集资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技

    京东 刘强东 腾讯

  • 京东通过港交所上市聆讯 刘强东持股15.1% 腾讯持股17.8%

    【TechWeb】6月5日，京东通过港交所上市聆讯，招股书中披露了最新持股情况以及IPO融资的资金用途等信息。京东表示，资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新，以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技术可应用于关键业务运营，包括零售、物流及客户参与度。京东表示，将继续投资物流技术为客户提供可靠服务。将致力通过建立各种内部系统（例如仓库自动化系统、优先路线规划系统及智能硬件）实现物流能力数?

    京东 腾讯 刘强东

  • 东方红资管与京东数科合作的第二支大数据基金正式发行

    6月11日消息，“东方红智远三年持有期混合型证券投资基金（基金代码：009576）”正式发行，成为东方红资产管理与京东数科合作的第二支大数据基金。据悉，京东数科旗下资管科技平台JT2为这一支基金的投研工作持续提供智能数据挖掘等技术支持。目前，“东方红智远三年持有期混合型证券投资基金”已经在东方证券、招商银行、京东金融APP等渠道对外发售。在投资策略方面，东方红智远三年持有期混合型证券投资基金将动态跟?

    东方红 基金 京东数科

  • 刘强东卸任杭州京东惠景贸易有限公司经理 张雱退出法人

    凤凰网科技讯 6月19日消息，天眼查数据显示，近日，杭州京东惠景贸易有限公司发生多项变更，刘强东卸任经理，张雱退出公司法定代表人、执行董事，均由任涛接任，此外，李娅云退出监事，由丁永晟接任。杭州京东惠景贸易有限公司成立于2015年2月，注册资本2亿人民币，公司经营范围包括货物进出口；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；第三类医疗器械经营等，由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。

    刘强东

  • 今天，京东市值超7000亿，刘强东却缺席了

    值得一提的是，京东此次IPO总计发行1. 33 亿股，募集资金净额为 298 亿港元，不但创下年初以来港股公开发售的最高纪录，也成为了港交所今年以来吸引的最大内地赴港上市公司。

    京东 京东市值 刘强东

  • 刘强东三天卸任5家京东旗下公司高管职务

    天眼查数据显示，据不完全统计，近三天，刘强东卸任京东旗下5家公司高管职务。包括天津京东启正贸易有限公司经理、廊坊京东吉特贸易有限公司总经理、廊坊京东冠马贸易有限公司经理、广东京东云锦扬信息技术有限公司经理及昆明京东云科物流有限公司总经理。同时，卸任上述5家公司职位的不止刘强东一个人，还有张雱，张雱卸任了上述5家公司的法定代表人。天眼查数据显示，6月以来，刘强东已退出多家公司高

    刘强东 刘强东卸任多家公司高管 京东

  • 杭州京东惠景贸易有限公司发生工商变更 刘强东退出经理

    DoNews6月19日消息（记者 吴丽）天眼查数据显示，近日，杭州京东惠景贸易有限公司发生多项变更，刘强东卸任经理，张雱退出公司法定代表人、执行董事，均由任涛接任，此外，李娅云退出监事，由丁永晟接任。杭州京东惠景贸易有限公司成立于2015年2月，注册资本2亿人民币，公司经营范围包括货物进出口；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；第三类医疗器械经营等，由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。

  • 京东香港上市面向散户部分获178.9倍认购：刘强东最新股权曝光

    今天，京东在港交所公告，将通过香港IPO净筹资297.71亿港元，全球发行1.33亿股，香港上市面向散户发行部分获得178.9倍认购，京东股票将于6月18日正式在港交所开始交易，股票代号HK9618，发行价每

    京东 刘强东 股权

  • 科技早报 | 京东在港上市获批刘强东持股15.1% 马斯克呼吁分拆亚马逊

    昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注上市消息：京东通过港交所上市聆讯 刘强东持股15.1%京东在港上市初步资料京东集团已经通过了港交所的上市聆讯，并且公布了申请版本的上市资料。资料显示，瑞银、中信证券以及美国银行证券担任京东在港二次上市承销商。京东CEO刘强东实益持有15.1%股份，投票权高达78.4%。网易香港上市指导发行价为每股123港元IFR援引知情人士报道称，网

    亚马逊 京东 马斯克

  • 刘强东退出北京因味电子科技有限公司投资人

    天眼查数据显示， 6 月 30 日，北京因味电子科技有限公司发生工商变更，刘强东、陈晓红、缪钦、施世林退出投资人行列，新增刘友见、彭琳滋为股东。其中彭琳滋持股77.9%，刘友见持股22.1%。此外，缪钦卸任法定代表人，由彭琳滋接任。

    刘强东 刘强东投资 刘强东公司

  • 北京市第三中级人民法院和京东数科合作建设智慧法院第一项成果落地

    【TechWeb】6月28日消息，北京市第三中级人民法院正式推出以VR电子诉讼服务为核心的一站式诉讼服务中心，公众可通过诉讼服务大厅、网站、诉讼服务热线、移动微法院等多种渠道，足不出户办理诉讼全程各项业务。据悉，这是北京市第三中级人民法院和京东数字科技集团合作建设智慧法院的第一项落地成果。据了解，京东数科利用VR技术对三中院新址1400平米的诉讼服务大厅进行3D建模，实景还原了诉讼服务大厅内部场景和各项功能设施。公?

    京东 北京市 京东数科

  • 京东数科智能机器人业务部总经理姚秀军：AI机器人在“新基建”背景下大有可为

    【TechWeb】6月12日消息，据京东数科方面发布的消息，目前，由京东数科自主研发的机房巡检AI机器人、铁路巡检AI机器人，正在机房场景和铁路场景代替传统人力完成重复性、高强度、高风险等精度作业，其中机房巡检机器人可在平均30秒内完成单个机柜的巡检，且检测准确率达到98%以上，SLAM自主导航精度误差在20毫米以内；铁路巡检机器人则节省铁路巡检运维成本50%。清华经管学院教授朱岩指出，当下人工智能效用存在夸大，机器人应该?

    京东 机器人 新基建
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM