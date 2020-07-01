京东数科拟赴科创板IPO 刘强东为大股东

京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。
京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。
天眼查数据显示，6月22日，京东数科发生多项工商变更，企业名称从京东数字科技控股有限公司变更为 京东数字科技控股股份有限公司。在董事方面，余睿退出董事长席位，刘强东新增成为董事长，同
DoNews 6月23日消息（记者 丁凡）天眼查数据显示，6月22日，京东数字科技控股有限公司发生多项工商变更，京东CHO余睿卸任公司董事长，由刘强东接任，章泽天、章肖明等多人卸任公司董事，新增董事包括张雱、许冉等。与此同时，公司经营范围新增企业总部管理，企业类型由其他有限责任公司变更为其他股份有限公司（非上市），企业名称由京东数字科技控股有限公司变更为京东数字科技控股股份有限公司，法定代表人仍为京东数科CEO陈生强
【TechWeb】6月23日消息，据京东数科官方透露的消息，依托区块链防伪追溯能力，已实现对黑猪肉、跑步鸡、多宝鱼、海参、跨境牛肉等近千种生鲜食品从农场到餐桌的品质追溯。根据京东数科公布的数据显示，截至2020年5月，已有超13亿追溯数据落链，900余家合作品牌商，7万多件入驻商品，逾700万次售后用户访问查询，覆盖生鲜农业、母婴、酒类、美妆、二手商品、奢侈品、跨境商品、医药、商超便利店等丰富业务场景。生鲜食品作为京东?
6月18日是电商平台京东周年庆日子，同时今年618对于京东而言也格外特殊，因为京东在香港交易所正式上市，京东此次募资 98 亿港元，超越网易成为今年以来港交所最大规模新股发行。
天眼查数据显示，近日，刘强东卸任京东旗下 3 家贸易公司高管职务，包括成都京东楠苑贸易有限公司经理、昆山京东尚信贸易有限公司总经理、合肥京东科昇贸易有限公司总经理。
DoNews 6月4日消息（记者 向密） 京东数字科技集团宣布中标江苏园博园（一期）项目，京东数科将作为技术总牵头方负责智慧园博的项目建设工作。根据介绍，未来在云计算、5G、IoT、人工智能等新基建相关技术的支持下，京东数科将整合京东集团资源，以智能城市操作系统为数字技术底座，为江苏园博园打造智能文旅操作系统——园博超脑，与合作伙伴一起构建起一整套服务景区管理者、企业和游园旅客的智慧园博生态体系。与常规智慧景区平
天眼查数据显示，6月23日，怀化京东云金海云计算有限公司和湖南京东云东禾云计算有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，张霁卸任法定代表人、执行董事，均由李永明接任，李娅云卸任监事，由郝玉龙接任。怀化京东云金海云计算有限公司和湖南京东云东禾云计算有限公司分别成立于2018年9月和2018年5月，注册资本均为5000万人民币，其中前者为后者的全资子公司，而后者则为京东云计算有限公司的全资子?
天眼查数据显示，据不完全统计，近三天，刘强东卸任京东旗下 5 家公司高管职务。包括天津京东启正贸易有限公司经理、廊坊京东吉特贸易有限公司总经理、廊坊京东冠马贸易有限公司经理、广东京东云锦扬信息技术有限公司经理及昆明京东云科物流有限公司总经理。
京东回港二次上市已经有了定论，其在港交所披露了聆讯后资料集，招股书中显示，京东筹集资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技
【TechWeb】6月5日，京东通过港交所上市聆讯，招股书中披露了最新持股情况以及IPO融资的资金用途等信息。京东表示，资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新，以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技术可应用于关键业务运营，包括零售、物流及客户参与度。京东表示，将继续投资物流技术为客户提供可靠服务。将致力通过建立各种内部系统（例如仓库自动化系统、优先路线规划系统及智能硬件）实现物流能力数?
6月11日消息，“东方红智远三年持有期混合型证券投资基金（基金代码：009576）”正式发行，成为东方红资产管理与京东数科合作的第二支大数据基金。据悉，京东数科旗下资管科技平台JT2为这一支基金的投研工作持续提供智能数据挖掘等技术支持。目前，“东方红智远三年持有期混合型证券投资基金”已经在东方证券、招商银行、京东金融APP等渠道对外发售。在投资策略方面，东方红智远三年持有期混合型证券投资基金将动态跟?
凤凰网科技讯 6月19日消息，天眼查数据显示，近日，杭州京东惠景贸易有限公司发生多项变更，刘强东卸任经理，张雱退出公司法定代表人、执行董事，均由任涛接任，此外，李娅云退出监事，由丁永晟接任。杭州京东惠景贸易有限公司成立于2015年2月，注册资本2亿人民币，公司经营范围包括货物进出口；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；第三类医疗器械经营等，由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。
值得一提的是，京东此次IPO总计发行1. 33 亿股，募集资金净额为 298 亿港元，不但创下年初以来港股公开发售的最高纪录，也成为了港交所今年以来吸引的最大内地赴港上市公司。
天眼查数据显示，据不完全统计，近三天，刘强东卸任京东旗下5家公司高管职务。包括天津京东启正贸易有限公司经理、廊坊京东吉特贸易有限公司总经理、廊坊京东冠马贸易有限公司经理、广东京东云锦扬信息技术有限公司经理及昆明京东云科物流有限公司总经理。同时，卸任上述5家公司职位的不止刘强东一个人，还有张雱，张雱卸任了上述5家公司的法定代表人。天眼查数据显示，6月以来，刘强东已退出多家公司高
DoNews6月19日消息（记者 吴丽）天眼查数据显示，近日，杭州京东惠景贸易有限公司发生多项变更，刘强东卸任经理，张雱退出公司法定代表人、执行董事，均由任涛接任，此外，李娅云退出监事，由丁永晟接任。杭州京东惠景贸易有限公司成立于2015年2月，注册资本2亿人民币，公司经营范围包括货物进出口；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；第三类医疗器械经营等，由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。
今天，京东在港交所公告，将通过香港IPO净筹资297.71亿港元，全球发行1.33亿股，香港上市面向散户发行部分获得178.9倍认购，京东股票将于6月18日正式在港交所开始交易，股票代号HK9618，发行价每
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注上市消息：京东通过港交所上市聆讯 刘强东持股15.1%京东在港上市初步资料京东集团已经通过了港交所的上市聆讯，并且公布了申请版本的上市资料。资料显示，瑞银、中信证券以及美国银行证券担任京东在港二次上市承销商。京东CEO刘强东实益持有15.1%股份，投票权高达78.4%。网易香港上市指导发行价为每股123港元IFR援引知情人士报道称，网
天眼查数据显示， 6 月 30 日，北京因味电子科技有限公司发生工商变更，刘强东、陈晓红、缪钦、施世林退出投资人行列，新增刘友见、彭琳滋为股东。其中彭琳滋持股77.9%，刘友见持股22.1%。此外，缪钦卸任法定代表人，由彭琳滋接任。
【TechWeb】6月28日消息，北京市第三中级人民法院正式推出以VR电子诉讼服务为核心的一站式诉讼服务中心，公众可通过诉讼服务大厅、网站、诉讼服务热线、移动微法院等多种渠道，足不出户办理诉讼全程各项业务。据悉，这是北京市第三中级人民法院和京东数字科技集团合作建设智慧法院的第一项落地成果。据了解，京东数科利用VR技术对三中院新址1400平米的诉讼服务大厅进行3D建模，实景还原了诉讼服务大厅内部场景和各项功能设施。公?
【TechWeb】6月12日消息，据京东数科方面发布的消息，目前，由京东数科自主研发的机房巡检AI机器人、铁路巡检AI机器人，正在机房场景和铁路场景代替传统人力完成重复性、高强度、高风险等精度作业，其中机房巡检机器人可在平均30秒内完成单个机柜的巡检，且检测准确率达到98%以上，SLAM自主导航精度误差在20毫米以内；铁路巡检机器人则节省铁路巡检运维成本50%。清华经管学院教授朱岩指出，当下人工智能效用存在夸大，机器人应该?
东芝是NAND闪存的发明人，1987年推出了全球首个NAND芯片，迄今已经33年了。如今继承东芝衣钵的是铠侠存储，他们提出了一种大胆的SSD技术—&m..
凤凰网科技讯 7月1日晚间消息，荣耀宣布将在7月2日召开新品发布会，正式推出荣耀X10 Max 大屏手机。此前荣耀曾经宣称，荣耀X10 Max 将会是 2020 年..
7月1日晚，瑞幸咖啡发布公告称宣布内部调查基本完成。伪造交易始于 2019 年 4 月，公司 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人民币，公司的成本和费用..
腾讯和老干妈之间的“闹剧”引发各界高度关注。根据警方通报，曹某、刘某利、郑某君三人伪造老干妈公司印章，冒充市场经营部经理，与腾..
7月1日晚间，瑞幸咖啡宣布内部调查已经基本完成，特别委员会发现早在2019年4月，伪造交易就已经开始了。根据瑞幸咖啡特别委员公布的调查结果，公司..
在网络上，大家都知道“南山必胜客”腾讯法务的厉害，今天腾讯因为老干妈广告被骗的事成为全网吃瓜的焦点，各路互联网厂商都蹭热点了。..
今天Intel公司也传出了断供中国第一大服务器厂商浪潮的消息，联系到之前华为、中兴公司的遭遇，这让很多人担心国内公司被美国卡脖子。幸运的是，国..
今天是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一天，本次新政将海南离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种，将每人每年免税购物额度从 3 万元提升至 10 万..
黄峥卸任拼多多CEO是回事？7 月 1 日，在上市即将满两年之际，新电商平台拼多多开始新一轮的架构调整。拼多多创始人、董事长黄峥通过致全员信的..
京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。..
据天眼查数据显示， 6 月 28 日，呼和浩特市圆汇物流有限公司成立，该公司注册资本 1 亿，法定代表人为吴益林，经营范围包括道路普通货物运输;仓储..
华为在开源软件上又迈出了坚定一步，正式宣布开源数据虚拟化引擎openLooKeng，开源社区官网（https://openlookeng.io）同步上线。openLooKeng致力..
今日晚间，瑞幸咖啡发布公告称，宣布内部调查基本完成。伪造交易始于 2019 年 4 月，公司 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人民币，公司的成本和费..
海南免税iPhone便宜2500元是怎么回事？为什么这么便宜？据了解，7月1日是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一天。新政将海南离岛免税商品品种由 3..
瑞幸咖啡晚间发布公告，宣布内部调查基本完成，公司伪造交易始于 2019 年 4 月。瑞幸咖啡特别委员会还发现， 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人..
律师称李子柒维权难度较大是怎么回事？近日有网友在社交媒体上称，有越南博主抄袭李子柒 ：镜头语言和叙事节奏太像了。厨房，妆发，衣服，狗，还有..
中文在线发布公告称，预计 2020 年上半年的净利润为 2500 万元- 3000 万元。公司上年同期亏损1. 51 亿元。报告期内，公司“文学+”业务的收入大幅..
国家新闻出版署今日公布 2020 年 7 月份国产网络游戏审批信息，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》。..
7 月 1 日，拼多多创始人黄峥致全员信宣布卸任CEO，另外，经董事会批准公司联合创始人、原CTO陈磊将出任首席执行官，黄峥则继续担任董事长。..
黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在 2018 年 7 月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责..