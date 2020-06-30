麦当劳中国将停用塑料吸管 年内覆盖中国内地所有餐厅

今日麦当劳中国宣布，今日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外卖将逐步停用塑料吸管，该举措将在 2020 年内覆盖中国内地所有餐厅。
今日麦当劳中国宣布，今日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外卖将逐步停用塑料吸管，该举措将在 2020 年内覆盖中国内地所有餐厅。
6月30日消息，今日麦当劳中国宣布，将逐步停用塑料吸管，同时无吸管新杯盖首发亮相。据悉，这是继今年5月发布全新品牌理念“因为热爱，尽善而行”之后，麦当劳宣布这一理念下的首项
有市场就会有竞争，继麦当劳推出5元早餐后，现在肯德基也宣布6元早餐回归。今日，肯德基官方微博发布消息，官方已开启“WOOW早餐季”活动，6月8日-7月12日连续5周迎来超值惊喜，其中
像是肯德基、麦当劳、汉堡王这样的连锁快餐品牌，在门店购买饮料之后，都可以自行拿取吸管。不过这样的做法很快就会被改变，根据麦当劳中国的介绍，自 6 月 30 日起，麦当劳在北京、上海、广州、深圳等近千家餐厅的堂食及外带，将在食品包装上进一步减塑，逐步停用塑料吸管。
6月2日，麦当劳官方宣布，将于6月8日开启“超值早餐月”活动。连续28天，每日低价，3折开抢，低至5元。有网友表示：“那我每天都要吃十份早餐。”此外，超值早餐月期间
过去几个月时间里，12个小时、24个小时，甚至是30个小时的长时间直播越来越多。简单搜集这类“超长直播”，就有下列这些：
2月28日，顺丰控股发布公告称，其下属子公司顺丰快运获得3亿美元可转债融资，估值超过100亿元人民币，由中信资本等知名投资方领投。
今天，麦当劳官方微信公众号发布消息称将于 4 月 15 日早上8： 30 在B站直播举行“5G”新品云发布会。从宣传海报上看，其要发布的新品是一款5G智能终端产品。据透露，该新品配置一块窄边框显示屏，拥有超大广角摄像头且音质较佳，支持5G及面部识别功能。目前，麦当劳微信小程序已经开抢“5G”新品礼券，包括三种券：限享免费、 5 折、 9 折，三种优惠券随机送出。据悉， 4 月 13 日- 14 日，麦当劳注册会员可随机抽取一张“5G”新?
今天，麦当劳官微宣布将于 4 月 15 日发布5G新品，并配文称“你的下一部新机，何必是手机”。从官方公布的海报信息来看，新品似乎是一款拥有超大广角摄像头且支持面部识别功能的5G智能终端产品。
4月15日，麦当劳官方微信公众号公布了最新的5G炸鸡新品——麦麦脆汁鸡，并且开启24小时超长云发布会直播，很多人还不知道在哪可以看麦当劳5G炸鸡的直播，下面就来为大家分享一下地址。
4 月 14 日，肯德基推出会员专享吮指原味鸡半价桶正式上线，限时凭券专享。尽管不少网友纷纷吐槽肯德基的半价桶没有麦当劳实惠，但还是忍不住下了单。
据网友反映，今日午间，麦当劳的小程序崩了。据悉，今天是麦当劳会员日，推出39元半价桶 活动太过火爆。
今天，麦当劳官方微信公众号发布消息称将于 4 月 15 日早上8： 30 在B站直播举行“5G”新品云发布会。从宣传海报上看，其要发布的新品是一款5G智能终端产品。
4月13日消息，麦当劳今天在微信上宣布，将于4月15日早8: 30 于哔哩哔哩站直播举行“5G”新品云发布会，同时从其宣传海报来看似乎是一款5G智能终端产品。同时麦当劳还推出了“5G”新品 9 折券，但也未能看出具体产品信息。
看到最后我才发现，原来这是一个叫做悦会卡的广告。不禁让我联想到，微博上经常会出现的“ 9.9 星巴克随便喝，¥9.9 吃麦当劳”的活动，活动一会仅限苹果用户参与，一会仅限安卓用户参与的，最终目的都是引导你办理各种平台的会员卡。
4月15日，麦当劳在B站正式开启了5G炸鸡麦麦脆汁鸡的新品发布会直播，其中可以领取到免费的优惠券密码，很多人还不清楚怎么才能领取5G炸鸡的优惠券密码，下面就来为大家分享一下攻略。
近日，微信群聊已支持备注功能，用户进入群聊，点击右上角三个点，进入备注即可修改群名称。原群聊名称则会出现在群聊中备注名称的下方。值得一提的是，修改后的群名称仅自己可见。此前，微信发布了最新版本，正式支持深色模式。以IOS系统为例，用户只需在“设置”—“显示与亮度”中选择深色模式，最新版微信就会跟随系统，自动进入深色模式。调为“自动”时，微信则会夜晚自动适配。
据中国日报消息，由于新冠肺炎疫情的爆发，麦当劳宣布将从周一( 23 日)晚间开始暂时关闭其在英国和爱尔兰的所有门店。麦当劳在声明中称，这不是一个轻易的决定，而是为了顾客和员工的安全考虑。
英国当地时间3月23日开始，麦当劳、肯德基、赛百味等连锁快餐店暂时关闭了英国和爱尔兰的所有餐厅，以应对新冠肺炎疫情的影响。在这一消息发布之后，有不少英国当地民众在关门之前选择到店争取购买到“最后一餐”，也导致了不少门店出现大排队的情况。
但是，我们也发现了有一些餐饮店在“顽强”开业。比如星巴克，全国超 4200 家门店中，有超过半数的门店暂停营业，但仍有 2000 左右家在营业。
多伦多大学(University of Toronto)斯卡伯勒校区(Scarborough campus)正为其3D打印机的一种关键材料支付了高价，让人没想到的是，麦当劳会伸出援手。
Uber向食品递送服务提供商Postmates Inc发出收购要约，报告没有说明这项交易的规模，但最快今晚就会敲定。据称谈判正在进行中。..
荷兰，阿姆斯特丹， 2020 年 6 月 29 日消息：Insight TV——一家为全球广播公司和数字服务机构提供冒险运动、旅行和生活方式类节目的电视频道节目..
今日麦当劳中国宣布，今日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外卖将逐步停用塑料吸管，该举措将在 2020 年内覆盖中国内地所有餐厅。..
和孩子亲子共读，你是否遇到了这些问题：市面上绘本那么多，怎么选？买了很多书，孩子都不爱看怎么办？好多书没有文字，该怎么讲给孩子听？……有..
最近，来自中国柔宇科技的柔记RoWrite智能手写本，突然在国外受到多家媒体的关注，不仅成为许多最佳智能手写本排行榜上的常客，也被很多海外媒体评..
6月30日消息，今日麦当劳中国宣布，将逐步停用塑料吸管，同时无吸管新杯盖首发亮相。据悉，这是继今年5月发布全新品牌理念“因为热爱，尽善而..
这一周的群响私董会有一个主题我很感兴趣，就是讨论现在这个时代，还能孵化出顶流吗，以及就算孵化出来之后，还能留住他吗?特别是针对 MCN 这样..
6 月 10 日，“微商教母”张庭抖音首站带货2. 56 亿(官宣数字)，刷新此前包括：罗永浩、陈赫等在内的所有明星、名人直播带货记录，也将微商这个被..
魔兽世界9.0暗影国度中有一张雷文德斯的地图，在这边就来为大家分享一下雷文德斯这个地图中全部任务的路线攻略，帮助大家快速练级，下面就一起来看..
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凤凰网科技讯 6月30日消息，继昨日晚间在微博回应被中消协点名一事之后，罗永浩今天继续在个人的微信公众号和“交个朋友”官微发布情况说明。他表..
6月30日，据媒体报道，亚马逊旗下视频网站Twitch周一暂时禁止美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在其平台上发言，理由是他的帖子内容不..
6月30日消息，针对媒体转发标题为《中消协点名罗永浩》的报道，交个朋友官方发布声明。交个朋友在声明中表示，中消协报道的用户在罗永浩直播间购买..
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昨日晚间，针对“企查查起诉索赔 500 万”一事，天眼查回应称，不要贼喊捉贼，已准备反诉。同时，天眼查还发布了《至友商“企查查”的一些建议》称..
疫情后的首个电商大战逐渐落下帷幕。今年的 618 因为疫情的关系而万众期待，备受瞩目。各电商平台使出浑身解数，都想在这场没有硝烟的战争中占领上..
6月30日，京东Plus年会员联合腾讯视频年会员的活动已经进入到了最后一天，下次很可能就会错过128元五折优惠购买的活动，所以今天就来为大家分享一..
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6月30日消息，据国外媒体报道，瑞士信贷（简称“瑞信”）预计，电动汽车制造商特斯拉2020年第二季度的交付量超预期，有望再度实现季度盈利。瑞信分..