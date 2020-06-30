麦当劳中国将停用塑料吸管 年内覆盖中国内地所有餐厅

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麦当劳中国将停用塑料吸管 年内覆盖中国内地所有餐厅

2020-06-30 10:56 · 稿源：站长之家

今日麦当劳中国宣布，今日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外卖将逐步停用塑料吸管，该举措将在 2020 年内覆盖中国内地所有餐厅。

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