麦当劳中国将停用塑料吸管 年内覆盖中国内地所有餐厅

英国当地时间3月23日开始，麦当劳、肯德基、赛百味等连锁快餐店暂时关闭了英国和爱尔兰的所有餐厅，以应对新冠肺炎疫情的影响。在这一消息发布之后，有不少英国当地民众在关门之前选择到店争取购买到“最后一餐”，也导致了不少门店出现大排队的情况。