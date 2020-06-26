爱彼迎辟谣破产：没有破产 纯属谣言

今日，针对“破产”传闻，Airbnb官方微博发文称，爱彼迎没有破产，纯属谣言。
今日，针对“破产”传闻，Airbnb官方微博发文称，爱彼迎没有破产，纯属谣言。
共享住宿平台爱彼迎（Airbnb）5月5日周二宣布将裁减约25%的员工，并预计 2020 年的收入将减少50%以上。在公司首席执行官兼联合创始人Brian Chesky的一份备忘录中，公司表示在 7500 名员工中裁员 1900 名。该公司拒绝透露在不同地区的裁员总数。爱彼迎原本有望在今年在美股市场上市，但此计划已因卫生事件搁置。
3月31日据CNBC报道，房屋租赁平台爱彼迎(Airbnb)发布消息，将为3月14日之前预订的5月31日之前的行程提供全额退款。爱彼迎公司还将拨出2. 5亿美元，补贴房东的损失。具体来说，Airbnb将向房东支付25%的退房费，支付款将于 4 月份开始发放。上周，Airbnb对员工表示，将冻结招聘，暂停营销，削减高管薪酬，预计 2020 年不会发放奖金，以节省资金支出。
3 月 15 日消息，受新冠肺炎疫情影响， 3 月 14 日凌晨，美国共享住宿平台Airbnb爱彼迎紧急更新了退改保障政策，将免费退改保障覆盖至全球。
随着各地民宿鼓励政策的纷纷出台，出游住民宿的年轻人也越来越多。国内的共享民宿预订平台自 2012 年前后发展至今，头部玩家的房源量均已达到百万级别，并发展出了各自的特色优势，和进入国内的爱彼迎一起，形成了明显的差异化竞争，构成了国内民宿预订平台的铁三角——ATM(爱彼迎、途家民宿、木鸟民宿)，喜欢住民宿的朋友可以方便地挑选适合自己的民宿预订平台。爱彼迎——未知的猎奇之旅爱彼迎是国外民宿预订平台Airbnb在中国市?
12月11日据消息，爱彼迎宣布新规，正式禁止住户在房源内举办任何派对和社交活动，爱彼迎宣布这项规定的原因是出于安全目的。因为最近在爱彼迎加州一出租公寓举办的万圣节派对，造成了五人死亡。爱彼迎在一个月前宣布将核实公司所有房源信息，这家共享公寓巨头再次表示，将采取更多措施保护房东和顾客的权益。
12月9日据每日经济新闻消息，爱彼迎在北京发布《中国房东报告》。报告显示，爱彼迎房东遍布全球超 10 多万座城市，截至今年 9 月 15 日，爱彼迎房东通过共享住宿获得的总收入超 800 亿美元（约合人民币 5496 亿元）。爱彼迎平台上近九成的中国房东拥有另一份职业，平均年龄 33 岁， 80 后与 90 后房东数占比近七成，其中最大 76 岁，最小 18 岁，爱彼迎平台上的女性房东占比为62%。
与音乐结伴旅行，在国风古韵中探寻千年古都的魅力。今天，QQ音乐联手品质民宿品牌爱彼迎打造的“奇遇国潮 · 寻乐六都”专题活动正式上线，活动推出六大古城歌单和海量联名福利，将国潮音乐融入旅行过程，助力广大旅行爱好者开启“音乐+旅行”的全新体验。 QQ音乐携手Airbnb开启“奇遇国潮·寻乐六都”活动根据北京、南京、西安、杭州、成都、上海六大城市的独特气质和底蕴，QQ音乐甄选一批优质国潮音乐，汇总成六张古都国风歌单。
11月26日，Airbnb爱彼迎在成都大熊猫繁育研究基地公布了“爱妞儿之家”熊猫屋的设计，这也是爱彼迎中国上线的第一个爱彼迎独家项目。“爱妞儿之家”熊猫屋是一座以“爱妞儿”为原型的单体建筑，主体建筑占地 500 平方米，外观是一只趴在地上的大熊猫，该项目全部收益将捐献给成都大熊猫繁育研究基地。
爱彼迎财务信息显示，今年第二季度，Airbnb在息税前亏损约 1 亿美元，与上年同期 1000 万美元的利润相比，出现了大幅波动。
彭韬上任中国总裁后，爱彼迎中国每个季度都会召开媒体见面会，更新公司的新进展。高歌猛进的姿态，也说明了爱彼迎这一年来数据的高涨。
10月10日消息，Airbnb爱彼迎发布“ 2020 年的 20 个热门旅行目的地”，其中中国西安以预订量同比增长255%排名榜单第六位，1-10位依次是：美国威斯康星州密尔沃基，西班牙毕尔巴鄂，泰国武里南，澳大利亚维多利亚州山伯利，罗马尼亚，中国西安，美国俄勒冈州尤金，卢森堡，墨西哥瓜达拉哈拉，瓦努阿图。
据悉，爱彼迎已在 191 个国家注册了 500 多万处房产，每晚有超过 200 万人通过该网站在世界各地预订住宿。然而，近日爱彼迎却遭到世界多国的抵制，理由是其违反了当地的法律或是侵害到酒店业的利益。
【TechWeb报道】3月30日消息，昨日爱彼迎（Airbnb）在上海举办发布会，宣布在国内推出“爱彼迎 plus”房源项目，该项目首批落地于上海，逐步会在全国13座主要城市中铺开。
据悉，爱彼迎已在191个国家注册了500多万处房产，每晚有超过200万人通过该网站在世界各地预订住宿。然而，近日爱彼迎却遭到世界多国的抵制，理由是其违反了当地的法律或是侵害到酒店业的利益。
最近Airbnb中国区负责人葛宏离职，一下成为国内旅游界的大热。但透过热闹看本质，作为一位旅游业界冷眼观察者，我其实觉得在葛宏离职背后，有三个疑问。 疑问一：葛宏到底有没有决策权? 2016 年 5 月，葛宏加入爱彼迎，负责中国的产品和研发， 2017 年 6 月升职全球副总裁，全权负责中国区业务，但数天前这位陪伴这家知名外企的第一名中国区负责人，以一封内部信的形式告别了自己的爱彼迎旅程。 在这场爱彼迎中国本土化的大戏中，?
共享住宿平台爱彼迎(Aribnb)近日在其应用中新增了“故事”功能，以向用户推出住宿服务之外，增加更多的社交属性。
近日，有网友表示，爱彼迎iOS版App出现了汇率漏洞，使用英镑、欧元、美元搜索酒店，在最后一步添加付款方式时选择“人民币支付”时，订单金额未根据汇率变化。
Airbnb自 2015 年正式入华后，第一次在中国召开了正式发布会，在会上，Airbnb CEO Brian Chesky宣布了有关中国市场的重要策略：Airbnb有了它的中文名字：爱彼迎。
昨天，Airbnb CEO Brian Chesky宣布，Airbnb有了自己的中文名“爱彼迎”，背后的意思是“让爱彼此相迎”。这个名字诞生后，网友们在社交平台上炸开了锅，纷纷表示“拗口”、“不接地气”。
中国北京， 2019 年 5 月 7 日——爱彼迎拥有无与伦比的全球房东和房客社区，将旅行者通过超过 600 万个住宿地点连接在一起，而爱彼迎到目前已接待了超过 5 亿房客。 越来越多的旅行者选择参加爱彼迎体验作为他们旅行的一部分，同时，许多当地人也逐渐使用爱彼迎体验去探索他们所居住的城市。爱彼迎体验让旅行者们不再只当拍照观光的游客，而是真正深入体验当地人的生活，感受原汁原味的旅行魅力。从在洛杉矶“与狼共舞”到在伦敦?
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