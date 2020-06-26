爱彼迎辟谣破产：没有破产 纯属谣言

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爱彼迎辟谣破产：没有破产 纯属谣言

2020-06-26 21:16 · 稿源：站长之家

今日，针对“破产”传闻，Airbnb官方微博发文称，爱彼迎没有破产，纯属谣言。


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