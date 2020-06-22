顺丰回应货机检查出新冠病毒：假消息

2020 年，因为疫情，我“云毕业”了猝不及防的说了再见我，怎么就毕业了呢?#我最不想的，是匆匆毕业#即使期待已久的学士服、毕业典礼、毕业照和班级聚会都落空告别的时候，我还是想要一些仪式感#我想，把知识统统带走#1390 个日夜， 365 本书为考研挑灯夜战的那些青春都刻在了我写满笔记的书本上努力在，梦想也在#我想，把爱情留在身边#https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNDk3NDY4NA==.html你送我的口红、包包还有1. 6 米的玩具?