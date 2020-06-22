顺丰回应货机检查出新冠病毒：假消息

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顺丰回应货机检查出新冠病毒：假消息

2020-06-22 10:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月22日 消息:据新京报报道， 6 月 22 日，有网友在微博爆料称顺丰接到海关通报，称于 19 日抵达长沙的O37182 货机中检测出新冠病毒

该爆料人还表示，顺丰公司已按照海关要求，一是后续航班暂停货物运输;二是对长沙站所有顺丰员工集中隔离进行核酸检测，此次事件属于湖南辖区首次在货物中检测到新冠病毒。

对此，顺丰方面回应称该消息不实。

顺丰 (1)

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