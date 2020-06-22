顺丰辟谣货机检测出新冠病毒：假消息

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顺丰辟谣货机检测出新冠病毒：假消息

2020-06-22 10:34 · 稿源：站长之家

据红网报道，今日，针对旗下货机检测出新冠病毒的传闻，顺丰方面回应称，确认为假消息。

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