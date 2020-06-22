支付宝母公司蚂蚁更名 蚂蚁金服更名为蚂蚁科技集团

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支付宝母公司蚂蚁更名 蚂蚁金服更名为蚂蚁科技集团

2020-06-22 10:18 · 稿源：站长之家

据新浪科技报道，支付宝的母公司名称已由“蚂蚁金服”改为“蚂蚁集团”，全称是“蚂蚁科技集团股份有限公司”。接近蚂蚁人士处独家获悉，早在 2014 年 10 月，以支付宝为主体筹建阿里小微金服的时候，公司就持有了antgroup的域名，当时已经考虑到提前布局蚂蚁集团的名称。


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