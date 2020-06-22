支付宝母公司蚂蚁更名 蚂蚁金服更名为蚂蚁科技集团

据新浪科技报道，支付宝的母公司名称已由“蚂蚁金服”改为“蚂蚁集团”，全称是“蚂蚁科技集团股份有限公司”。接近蚂蚁人士处独家获悉，早在 2014 年 10 月，以支付宝为主体筹建阿里小微金服的时候，公司就持有了antgroup的域名，当时已经考虑到提前布局蚂蚁集团的名称。
据新浪科技报道，支付宝的母公司名称已由“蚂蚁金服”改为“蚂蚁集团”，全称是“蚂蚁科技集团股份有限公司”。接近蚂蚁人士处独家获悉，早在 2014 年 10 月，以支付宝为主体筹建阿里小微金服的时候，公司就持有了antgroup的域名，当时已经考虑到提前布局蚂蚁集团的名称。
住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。
抖音小店是抖音知视频平台给自媒体作者提供的电商变现工具。开通抖音小店后，默认是只有货到付款一个支付方式，需要你自己去申请开通微信和支付宝支付，否则上架商品的时候，没得选在线支付。下面就来介绍下抖音小店怎么开通微信支付宝支付。
随着疫情形势的新变化，不少用户开始预约检测服务。最近一周，“核酸检测”搜索量上涨500%，通过天猫、支付宝小程序等在阿里健康进行核酸检测的预约量，增长近 10 倍。
6月15日支付宝宣布从7月1日开始，在支付宝上将会连续17天发放全国版消费券，支持全国跨城通用，对于很多用户和商家来说，此次发券补贴总规模达 100 亿。
2015年1月，支付宝正式上线芝麻信用分，如今已经全面融入我们生活的各个角落，支持免押金骑单车/租赁、信用住酒店、享有花呗/借呗，甚至出国签证等等，都大有用处。其实在2018年1月，微信就推
支付宝首页再次改版，新增“好生活”板块，以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的服务包括餐饮、酒店、旅游等。此前，今年 3 月，支付宝宣布升级为数字生活平台后，动作不断。比如首页增加更多生活服务入口、升级数字市民中心、置顶“出行”入口、新增“最近使用”功能、“应用中心”升级等。
6月5日，支付宝首页再次升级，新增加了“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地先行上线。“好生活”板块里展示的“摊位
今日，支付宝首页新增“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的“摊位”包括餐饮、酒店、旅游等。
支付宝最新数据显示，包括神州租车、悟空租车、一嗨租车等在内的汽车租赁行业前 10 的公司，均已全部加入支付宝小程序，通过“数字租赁”解决方案开设了“办事处”。目前，国内的汽车租赁市场已有超过75%的交易通过支付宝数字生活平台完成，其中七成以上使用了信用免押服务。
2020年6月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是我们和地球，今天的问题具体是“为什么鳄鱼在吃猎物的时候会流泪？”这个很多人都不清楚答案是什么，不过大家都听说过鳄鱼的眼泪，下面就来为大家科普一下答案。
工行和支付宝再次牵手，这次希望共同服务好老年朋友。今日起，工行把三年期存款搬上支付宝了，上支付宝搜“关心存“就能看到，爸妈不用出门即可在线存定期。疫情期间银行存款大热，数据显示，工行于 1 月份将一年期存款搬上支付宝，目前产品的规模已比首月大增 7 倍。
为了更好地保护消费者，支付宝在6月3日宣布与中国警察合作，共同推出“叫醒计划”，面向全网征集公益叫醒官，争取在3年内降低消费者被骗的几率。其中，凭借网友的“一人血书&r
今日，针对“支付宝母公司蚂蚁更名”一事。蚂蚁方面回应称，新名称意味着我们将全面服务社会和经济数字化升级的需求，但蚂蚁还是那个蚂蚁，坚持创新，用技术为全球消费者和小微企业创造价值是我们不变的初心。
DoNews6月19日消息（记者 翟继茹）19日，支付宝宣布升级“疫情服务直通车”服务，新增各地疫情等级查询、核酸检测机构查询、核酸检测结果查询等服务。支付宝介绍，目前该服务可支持全国超300多城市的用户查询。新增的“查疫情等级”，背后连接“国家政务服务平台”，信息来自国家卫生健康委提供的各地疫情风险等级，用户输入地址信息即可一键查询地区疫情风险等级，其中北京市可精准查询街道最新风险等级。在核酸检测方面，可查询?
早起打卡、运动积分、话题竞猜……和全国各地大学生一起学习、互动是种什么体验？刚刚，精准满足大学生活、社交需求的大学生服务平台“嗨豹校园”发布战报，显示其通过深耕支付宝小程序、深度运营支付宝搜索，两个月内支付宝上“早起打卡-嗨豹校园”的搜索量提升超 2 倍，交易量暴涨150%，成功实现疫后V字反弹。令人意外的是，这份成绩竟然出自一个今年 1 月才上线、开发团队仅 6 人的小程序。他们到底是怎么从零做成大学生生活服?
快科技获悉，6月8日，蚂蚁集团宣布，将自研数据库产品OceanBase独立进行公司化运作，成立由蚂蚁100%控股的数据库公司北京奥星贝斯科技，并由蚂蚁集团CEO胡晓明亲自担任董事长。此举标志着蚂蚁
“我怎么可能被骗？”“不要拦着我赚钱！”“你们不让我转我去别处转！”客服调研显示，当接到支付宝的反诈骗“叫醒热线”，有三成年轻人的反应竟然
近日支付宝官方发布“支付宝积分规则调整公告”，对获取积分的方式、门槛、限额、积分发放方式等做出调整。此次积分规则调整将于 6 月 8 日 0 时起开始，仅涉及到积分规则，用户等级、成长值等不受影响。
2020 年 6 月 16 日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是我们和地球，今天的问题具体是“为什么鳄鱼在吃猎物的时候会流泪?”这个很多人都不清楚答案是什么，不过大家都听说过鳄鱼的眼泪，下面就来为大家科普一下答案。
支付宝今日透露，从7月1日起连续17天发放全国通用的消费券，此次发券补贴总规模高达100亿。这也是消费券的首次全国性动作，支持全国通用，商家报名即日开启。全国商家只要在支付宝搜索“消费券报名”，完成报名后即可在7月支持消费券核销。支付宝方面表示，再小的店都能报名，而且步骤极其简单，只需要填写店名、行业和营业地址即可。蚂蚁集团CEO胡晓明在5月宣布，会全面开放消费券技术，第一步就是先给