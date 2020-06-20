名创优品一款碗三聚氰胺迁移量超标 产品已于2019年10月全面下架

从热门影视剧到收视率极高的综艺节目，泡面有着极高的出场率，它治愈，它百搭，它随时随地都可以给予你从身到心的安慰。在真人秀节目《我们是真正的朋友》中，与好友开启全球游的小S，也是带了一箱方便面作陪的。如果说食物是人类的朋友，泡面就是那个安然地站在岁月深处，总是愿意给你一个爱的抱抱的知心朋友。然而，对于打造了国民度极高“红烧牛肉面”的康师傅而言，如何让这个人民的朋友历久弥新、如何让这个爱的抱抱具有更高?