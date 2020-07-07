海量正版精选字体 字体超市让你瞬间摆脱版权困扰之苦

无论是做各种各样的商业海报，还是上传到自媒体平台的各种宣传图，想要让内容更加的美观和更具可读性，都离不开选择特别的字体。让人头疼的是，一旦涉及“商业用途”，很多字体在未经授权的情况是不能随便使用的，如果不慎违反了使用许可，就会面临被追责、巨额罚款等各种风险。