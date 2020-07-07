海量正版精选字体 字体超市让你瞬间摆脱版权困扰之苦

字体版权一直都是设计圈内关注度很高的问题，这几年，因字体版权导致的侵权赔偿案例太多了，近年来，微软雅黑侵权一事可谓是闹得沸沸扬扬，一时间很多设计师在工作中使用字体成了惊弓之鸟，怕啊!
字体超市（font.cn）旨在为广大网友提供中英文字库相关信息的便利查询、为了千万设计师提供正版低价商用字体，在保证字体价格的基础上时，严格把控字体质量，为整个生态的设计师、合作伙伴提高效率，同时也为企业大大降低字体成本。
字体超市的字体按照个人/企业/代理分成三种付费方式进行字体授权，其中一共分成了6种授权。
【个人商用授权】→适用于：个人设计师，个人淘宝店主，个体营业户，自由职业者，个人网红主播，个人新媒体等。
【企业指定汉字终身授权】→适用于：注册商标、企业LOGO、招牌、店标、标志、商品包装等，线上线下均可终身使用
【企业电商线上应用终身授权→适用于：天猫、京东、淘宝等电商企业店铺、仅在线上网络使用的企业主体等。
【影视作品字幕终身授权】】→适用于：电影、电视、短视频、长视频等。
【企业全媒体应用终身授权】】→适用于：产品制造、印刷公司、出版社、工商注册小微企业、实体企业等，线上线下全商用。
【企业新媒体应用适用】→适用于：微信、微博、头条等线上 新媒体平台发布文章中的标题、配图、广告等应用。
如果不知道现有场景应该使用哪种字体，可以在字体库筛选，里面有很多字体风格可以参考。
字体超市解决了大家在做设计时找字体、下载字体、预览和试用字体的各种烦恼，一站式地解决了字体问题，可以说是设计师以及爱好者们必备的字体管理利器。