还在担心字体侵权损失？字体超市让你摆脱版权困扰

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还在担心字体侵权损失？字体超市让你摆脱版权困扰

2020-09-21 09:36 · 稿源：站长之家用户投稿

今年6月，站长之家正式推出了商业字体购买平台「字体超市」。(官方网址：www.font.cn。)。在字体超市可以购买正规的商业字体，同时也支持字体商家入驻，让你瞬间摆脱字体版权困扰。

目前，字体超市提供了大量的正规授权保障的精选字体，这些字体均来自正规渠道授权，用户只要按流程购买字体授权套餐，完全无需担心侵权问题。

这些字体均来自专业设计师分享，再经过字体超市官方严格筛选，审核，这保证了字体质量，避免了字体重复等问题。不管你是设计师、新媒体工作者、电商从业人员，在字体超市也都能买到需要的字体。

字体超市主打“创新的授权方式，超市般的价格”，一上线就吸引了包括欧普照明、ViVO、LOOK@幂、小米和湖南广播电视台、努比亚、钉钉等众多客户。

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据悉，字体超市（Font.cn）的字体数量碾压于其他平台，有超 800 种供用户选择。如印品清秀体、神韵苏行体、上首钝黑体、刀锋楷书、甜心布丁体等。入驻商家超 40 家，包括了：默陌字体、印品字体、上首字体、米开字体、汉标字体、文道字体、锐线字体等商家。

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此外，在字体超市，企业和个人字体都可以申请成为字体超市的商家，只要按平台要求填写信息申请，就能成为商家。上传自己的专属字体，可以有额外的收益。

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