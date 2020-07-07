找字难、担心字体侵权？在字体超市不存在的

一张图片设计效果的好坏，很大程度上取决于字体的运用。如果因为没找到合适的字体，就凑活着用了一款，那么整个作品的画风可能就被毁了。

为了能找到一款合适的字体，不少设计师花费了大量的时间到各个字体平台寻找搜罗，都不一定能找到满意的。问题来了，有没有一个平台能让设计师快速找到合适的字体呢?字体超市无疑是一个很好的选择。

在这里，不仅有海量正规授权保障的精选字体，在找字和授权流程体验上也相当的便捷。

海量字体。字体超市提供了海量精选字体，类型包括毛笔书写、创意字体、卡通可爱等等。这么多字体均来自专业设计师分享，再经过字体超市官方严格筛选，审核，这保证了字体质量，连避免了字体重复等问题。

正规授权，无侵权之忧。这些字体均来自正规渠道授权，用户购买字体授权套餐，完全无需担心侵权问题。

字体超市的字体授权范围包括个人和商业，具体还分为个人商用、企业电商线上应用、影视作品字幕、企业全媒体应用、企业指定汉字，覆盖的场景广泛。

平台还会提供最新版的字体源文件，后期字体升级免费提供。

直观体验、查找便捷。字体超市还展示了每款字体的应用案例、字体介绍以及字体设计的背景信息。同时，每款字体还提供了预览功能，只要输入文字就能预览字体效果。

字体超市还将字体按类型标签分类整理，包括授权类型、字体类型、场景用途、字体风格等等，便于设计师根据自己的需求定向查找使用。

另外，也可以通过字体超市的搜索功能，就能快速找到自己想要的字体，节省了大量的查找时间，摆脱找字难题。

在这里，设计师不仅可以找到海量正规授权字体库，还可以选择申请成为商家，上传自己的专属字体。所以，无论你是想要找字，还是供字，字体超市都能满足你。

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