怎样避免字体侵权烦恼，字体超市可获得终身授权商用字体

文章目录 字体超市是什么平台

字体超市中的字体可以商用吗

字体可以终身授权吗

拥有丰富的新兴字体可选

如今从事自媒体行业的人越来越多，为了增加文章、图片以及视频的观赏性，不少自媒体从业人员都会加入很多好看的字体来加以修饰，但字体的版权问题也成为了大家一个十分关注的，万一不小心用了非授权的字体，不仅自媒体获得的收益要用来支付侵权赔偿，甚至还要倒贴不少金钱进去。在哪里可以获得个人或者企业的商用字体呢，如今上线的字体超市（www.font.cn/）就可以解决大家这样的烦恼。

字体超市是什么平台

字体超市是站长之家(Chinaz.com)旗下商业字体购买平台，目前字体超市平台已经与众多字体厂商和字体版权人开展字体在线商用授权业务，已签订合法有效的合作协议，您在字体超市平台在购买的商用字体，字体超市平台将签发授权证书，字体版权人承认此授权凭证合法有效!

字体超市中的字体可以商用吗

个人、企业在字体超市购买字体后可以用于商业用途。个人用户可以用于个人网站、网店、个人作品创作、自媒体等线上线下渠道使用。企业用户可以用于注册商标、企业LOGO、招牌、店标、商品暴涨等途径。

字体可以终身授权吗

在字体超市购买字体后，可以将字体用于淘宝、京东、天猫等第三方电商平台的宣传物料，百度、360等线上宣传;同时在影视剧、电视节目、网络视频等片头字幕中也可以终身授权使用。

拥有丰富的新兴字体可选

当然，每个商家授权范围略有差别，具体授权请查看购买当前字体的授权范围详情。相对于市面上众多的字体授权平台，字体超市还有另一大优势，就是针对商家提供了大量新的字体选择，更贴近年轻人用户群体，十分适合在如今新媒体时代用于宣传使用，也对品牌的宣传有不少增益效果。

最近字体超市全新改版上线，用户在选择字体时将拥有更好的体验效果，可以更加直观地对比、挑选到适合自己的字体种类。如果打算购买商用字体的话，相信字体超市丰富的字体足以满足你的需求。