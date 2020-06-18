京东618战报：累计下单近2285亿元 远超去年

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:在今日的京东上市庆祝仪式上，京东公布 618 数据称，从 2020 年 6 月 1 日 0 点到 6 月 18 日9：47，京东平台 618 期间累计下单金额达到2284. 88 亿元，远超去年 618 大促 18 天 2015 亿元的纪录。



同时，在会上，针对二次上市，京东零售集团CEO徐雷表示，今天也是京东 17 周岁的生日， 17 年前面对突如其来的SARS疫情，刘强东带领十几名员工关闭了线下门店，开启了京东的创业历程。 17 年后，在新冠疫情之下，京东也成为了保障民生供给、高科技抗疫的生力军。

徐雷称，要感谢全集团 20 多万名员工和家属，用拼搏和奋斗引领企业的踏浪而行。希望在京东及合作伙伴的共同努力下，能让世界变得越来越好，越来越高效和和可持续。

最后，徐雷强调，京东集团满怀着感恩之心来到香港，不仅是因为我们希望与更多的客户和合作伙伴分享我们的发展成果，更是因为我们对中国和中国经济的未来充满了信心。

今日，京东集团登陆港交所，开盘涨5.75%，总市值超 7000 亿港元。按 226 港元发售价计算，京东通过此次香港上市全球发售募集资金净额约为297. 71 亿港元。

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