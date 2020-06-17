B站升级社区规则 “锤人”类稿件将添加争议标识等

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：今日，B站发布了《关于“锤人”类稿件的管理方法(试运行)》称，近期关注到，部分“锤人”类稿件(包括视频、专栏等)引发了广泛的争议与讨论，这些“锤人”类稿件通常存在以下问题：1、内容真实性不清，表达夸张，煽动性强。2、将他人动机目的揣测为恶意。3、对他人进行严重的道德、法律指控。

B站表示，这些稿件涉及的UP主或用户常陷于舆论旋涡，乃至澄清后，声誉仍受到不可挽回的伤害。根据《网络信息内容生态治理规定》关于打击网络暴力、侵犯用户隐私等行为的相关规定，即日起对社区规则进行相应升级。

其中，对于“锤人”类稿件将会采取如下措施：

1、对争议性大的稿件，将按照争议程度添加争议标识，折叠，下线。

2、对于争议账号，将按照争议程度添加争议标识，校验实名信息，冻结账号能力，封禁。

3、指控性质严重，纠纷情况复杂，须经司法、行政机关作出认定，将冻结账号，直至收到司法、行政机关反馈或纠纷解除。

4、在有客观证据之前，对相关稿件不予推荐、减少呈现。包括但不限于热门、排行榜、推荐、搜索等。

此外，B站还表示，也将建立7x24 小时专项客服团队，接收用户对此类稿件合理的质询。在管理方法发布后的试运行期间，我们会保持对这类内容的关注，及时调整管理方法。