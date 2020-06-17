​李国庆谈如何质证感情破裂：一见俞渝就想抽自己两嘴巴

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：在近日的早晚读书“言之有李”节目中，针对近期开庭的离婚案，李国庆表示，你看我这个离婚，分局都2年零5个月了还没离成，希望离婚冷静期别影响判决离婚。

李国庆称，因为疫情原因自己的离婚案一拖再拖，好不容易可以网上开庭，对方又说不同意，高法说一方不同意不能强行开庭。最近，北京线下恢复开庭了律师说现在又要如何质证感情破裂，又搞得自己几个晚上没睡着。

李国庆称：“还要怎么质证?我真想不出来，去年10月俞渝网上污蔑我诽谤我，全国人民皆知，最大的瓜，给我造成多大的心理伤害。一想到这事我就恶心想吐，一见俞渝我就想抽自己两嘴巴，准备拿这个去质证。”

6月15日下午，李国庆俞渝离婚案在东城区人民法院进行开庭审理。李国庆与俞渝双双现身，全程无交流。李国庆在接受采访时表示，不知晓此次庭审是什么内容，仅质证。自己想起来都恶心，都分居两年连五个月了，还怎么质证，今天不会宣判结果。

去年 10 月，李国庆发布微博称， 7 月底已向法院递交起诉状和俞渝离婚， 10 月 17 日双方收到了法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。

李国庆表示，拒绝俞渝提出的接受25%股权就和平离婚的提议。当当是由自己创立和管理的，公司股权应当平分，平分后公司谁管理尊重全体股东决议，请大家等待法院判决。俞渝从当当的帮忙者，到小股东，再到现在的境外绝对持股大股东，不仅把我从我为之奋斗了半生的事业中扫地出门，还诽谤企图让我名誉扫地。