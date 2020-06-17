他只用24小时建的小网站，如今年入1400万，怎么做到的？

Gadget Flow是一个发现市场上最好产品的平台，类似于“什么值得买”这类型的产品导购网站。

埃文(Evan)是Gadget Flow的创始人，起初他在一个非常小的团队里，在 24 小时内就建好了网站。Gadget Flow一开始的发展相对缓慢，而在埃文进行一系列的“改革”之后，这个平台如今拥有 2800 万用户，在 2019 年更是实现了年入 200 万美元(约人民币 1410 万元)的业绩。

在本文的采访中，埃文将跟大家分享自己的创业过程以及运营Gadget Flow的经验，希望能给大家带来一些启发。

挖掘最新好物，平台、商家、用户三方“共赢”

你的背景是什么?目前从事什么工作?

嗨!我是埃文·瓦萨米斯，是Gadget Flow Inc的创始人和首席执行官，也是福布斯，Inc、Amex Essentials等媒体的撰稿人，Crowdreach和Sprint基金的顾问，目前住在纽约。

Gadget Flow是发现市场上最好产品、了解最新产品发布和众筹项目的平台。

自 2012 年以来，我们策划了 250 多个品类的一万多种产品，与 6000 多个品牌合作，包括惠普、索尼、大疆、宝丽来等。

平台已经为成千上万的众筹项目提供服务，帮助他们得到曝光和投资人，我们在Kickstarter和Indiegogo都被列为专家。

(站长之家注：根据官网数据显示，截止 2020 年 6 月份，Gadget Flow的iOS和Android应用程序每月支持超过 2800 万用户。)

在我们的播客中，会采访创业项目的CEO、众筹专家以及Kickstarter或Indiegogo上筹集了数百万美元的创作者等等。

我们最新的产品“Crowdinsight”可以帮助创建者获得关于他们众筹项目的真实反馈，以及我们为用户提供的独家交易和折扣部分。

只用 24 小时就建好网站

你是怎么想到这个 idea的?

在我 8 岁的时候获得了人生中第一台电脑，对科技世界充满了好奇感。从游戏到硬件到软件，我都非常感兴趣。 13 岁的时候，我开始练习编程，几年后，我又学习了图形设计。

在我 18 岁之前，我和一个老朋友成立了一家网站设计公司，向企业推销我们的服务。

大学我学习的是航运和金融知识，获得了理学学士学位，在希腊海军服役 12 个月(这是强制性的)。在这期间，我和搭档凯西·奥萨一起写了几个博客。

毕业后，在一家航运公司工作不到一年的时间就意识到，必须做一些创造性的事情以及一些相关技术，所以我在船运公司租了一间办公室。也就是，我在兼职的同时，和最好的朋友迈克·奇洛纳基斯一起创办了一家媒体公司。我们专注于数字广告、图形和网页设计、品牌推广等。与此同时，我们在运行我和搭档凯西·奥萨正在开发的两个博客。

2018 年 8 月 15 日，我们想出了Gadget Flow这个点子。我们努力在网上找到高质量的产品，让用户而不需要阅读 1000 字的评论或在亚马逊上浏览几个小时就可以直接购买。最终是希望创建一个产品发现平台，让人们在那里每天都能看到很棒的产品。

Gadget Flow一推出，就开始缓慢的发展起来了。因此，我不得不辞掉我的兼职运输工作，关闭媒体代理，以便100%专注于Gadget Flow项目。

你是如何建立Gadget Flow的?

我们在 24 小时内就创建好了Gadget Flow，因为我们非常熟悉创建和发布网站的流程。我们使用了GoDaddy域名和最便宜的托管计划，以及来自Themeforest的付费主题。当然最初的产品和今天的版本完全不一样。

最初产品页面

“Gadget Flow”最具挑战性的事情之一是招聘过程。成立公司时我才 21 岁，大家都没有经验，作为一个自我维持和盈利的企业，第一年的决定可以很快发展业务，也可能很快毁掉业务。

“全能”创始人的N种营销策略

你发展业务的营销策略是什么?

在最初的几个月里，Gadget Flow得到了有机的增长，然后我接手了它的发展。作为一名自学成才的设计师、开发人员、营销人员，以及运营、推广和盈利博客的经验，我有数百个关于如何推广和 让Gadget Flow盈利想法。

2013 年年中，我开始每天工作 15 小时，测试我们所做的一切，从社交媒体帖子到设计，再到特性和功能。我们试图通过获得尽可能多的反馈，在满足用户诉求基础上构建产品。

我们还和其他公司合作，做了很多交叉推广，赠品和社交媒体营销。我们在推出Gadget Flow的第一个月就开始受到关注，人们被每天展示和发现很酷产品的想法所吸引，这就是为什么自 2012 年以来我们每天发布 12 款新产品的原因。

在最初的几年里，我们几乎只有4- 5 个人一起做所有的事情，这真的很难，很累，但是绝对值得。我们的目标是在不使用广告、付费列表或付费合作伙伴的情况下有机地发展Gadget Flow。当然，我们的创意获得了成功。

我们通过与品牌及其社交媒体账户合作以获得客户，并不断优化我们的产品，通过a/b测试我们的营销信息，每周推出赠品，与品牌合作以向我们的用户提供专属折扣和交易。与此同时，由于我们的数量不断增长，许多客户找我我们希望为他们的产品做广告，这成为 2013 年后的主要业务模式。

缺点是什么?

Gadget Flow的总部设在纽约，但它与来自西海岸、东海岸、加拿大和欧洲的人完全隔绝。远离办公室是我们做过的最好的决定之一，它让你可以随心所欲地旅行和工作，并随时改变你的工作环境。

作为一个平台，我们没有任何直接的竞争对手，却有许多间接的竞争对手想尝试Gadget Flow的业务。最重要的是，每天都有很多模仿者试图模仿我们的设计和市场策略，而我们的法律团队在过去一年就与此类网站合作了15- 20 次。

我们关注的一件事就是不断创新，为客户和用户发布新特性和改进，这样的话，那些模仿者几乎不可能跟上我们的进度。

在构建和发展Gadget Flow过程中，我们还犯下了两个较为严重的错误。其一是招聘太慢，导致前期没有足够的经历专注发展业务。另外一个问题是，团队中没有人力资源经理，导致雇佣了不合适的人。

在整个创业过程中，我感触最深的是，恐惧是自己最大的敌人，我害怕失败，但后来我意识到，只要投入、激情，失败的机会就越少。

注：本文编译自failory，原文标题：《Gadget Flow： Building a Site in 24 Hours and Growing it to +$2M/Year》

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