他只用24小时建的小网站，如今年入1400万，怎么做到的？

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 经验 > 商品导购最新资讯 > 正文

他只用24小时建的小网站，如今年入1400万，怎么做到的？

2020-06-17 08:42 · 稿源：站长之家
文章目录

Gadget Flow是一个发现市场上最好产品的平台，类似于“什么值得买”这类型的产品导购网站。

埃文(Evan)是Gadget Flow的创始人，起初他在一个非常小的团队里，在 24 小时内就建好了网站。Gadget Flow一开始的发展相对缓慢，而在埃文进行一系列的“改革”之后，这个平台如今拥有 2800 万用户，在 2019 年更是实现了年入 200 万美元(约人民币 1410 万元)的业绩。

在本文的采访中，埃文将跟大家分享自己的创业过程以及运营Gadget Flow的经验，希望能给大家带来一些启发。

产品推荐.jpg

挖掘最新好物，平台、商家、用户三方“共赢”

你的背景是什么?目前从事什么工作?

嗨!我是埃文·瓦萨米斯，是Gadget Flow Inc的创始人和首席执行官，也是福布斯，Inc、Amex Essentials等媒体的撰稿人，Crowdreach和Sprint基金的顾问，目前住在纽约。

Gadget Flow是发现市场上最好产品、了解最新产品发布和众筹项目的平台。

自 2012 年以来，我们策划了 250 多个品类的一万多种产品，与 6000 多个品牌合作，包括惠普、索尼、大疆、宝丽来等。

平台已经为成千上万的众筹项目提供服务，帮助他们得到曝光和投资人，我们在Kickstarter和Indiegogo都被列为专家。

(站长之家注：根据官网数据显示，截止 2020 年 6 月份，Gadget Flow的iOS和Android应用程序每月支持超过 2800 万用户。)

在我们的播客中，会采访创业项目的CEO、众筹专家以及Kickstarter或Indiegogo上筹集了数百万美元的创作者等等。

我们最新的产品“Crowdinsight”可以帮助创建者获得关于他们众筹项目的真实反馈，以及我们为用户提供的独家交易和折扣部分。

只用 24 小时就建好网站

你是怎么想到这个 idea的?

在我 8 岁的时候获得了人生中第一台电脑，对科技世界充满了好奇感。从游戏到硬件到软件，我都非常感兴趣。 13 岁的时候，我开始练习编程，几年后，我又学习了图形设计。

在我 18 岁之前，我和一个老朋友成立了一家网站设计公司，向企业推销我们的服务。

大学我学习的是航运和金融知识，获得了理学学士学位，在希腊海军服役 12 个月(这是强制性的)。在这期间，我和搭档凯西·奥萨一起写了几个博客。

毕业后，在一家航运公司工作不到一年的时间就意识到，必须做一些创造性的事情以及一些相关技术，所以我在船运公司租了一间办公室。也就是，我在兼职的同时，和最好的朋友迈克·奇洛纳基斯一起创办了一家媒体公司。我们专注于数字广告、图形和网页设计、品牌推广等。与此同时，我们在运行我和搭档凯西·奥萨正在开发的两个博客。

2018 年 8 月 15 日，我们想出了Gadget Flow这个点子。我们努力在网上找到高质量的产品，让用户而不需要阅读 1000 字的评论或在亚马逊上浏览几个小时就可以直接购买。最终是希望创建一个产品发现平台，让人们在那里每天都能看到很棒的产品。

Gadget Flow一推出，就开始缓慢的发展起来了。因此，我不得不辞掉我的兼职运输工作，关闭媒体代理，以便100%专注于Gadget Flow项目。

你是如何建立Gadget Flow的?

我们在 24 小时内就创建好了Gadget Flow，因为我们非常熟悉创建和发布网站的流程。我们使用了GoDaddy域名和最便宜的托管计划，以及来自Themeforest的付费主题。当然最初的产品和今天的版本完全不一样。

1.jpg

最初产品页面

“Gadget Flow”最具挑战性的事情之一是招聘过程。成立公司时我才 21 岁，大家都没有经验，作为一个自我维持和盈利的企业，第一年的决定可以很快发展业务，也可能很快毁掉业务。

QQ截图20200616160940.jpg

“全能”创始人的N种营销策略

你发展业务的营销策略是什么?

在最初的几个月里，Gadget Flow得到了有机的增长，然后我接手了它的发展。作为一名自学成才的设计师、开发人员、营销人员，以及运营、推广和盈利博客的经验，我有数百个关于如何推广和 让Gadget Flow盈利想法。

2013 年年中，我开始每天工作 15 小时，测试我们所做的一切，从社交媒体帖子到设计，再到特性和功能。我们试图通过获得尽可能多的反馈，在满足用户诉求基础上构建产品。

我们还和其他公司合作，做了很多交叉推广，赠品和社交媒体营销。我们在推出Gadget Flow的第一个月就开始受到关注，人们被每天展示和发现很酷产品的想法所吸引，这就是为什么自 2012 年以来我们每天发布 12 款新产品的原因。

在最初的几年里，我们几乎只有4- 5 个人一起做所有的事情，这真的很难，很累，但是绝对值得。我们的目标是在不使用广告、付费列表或付费合作伙伴的情况下有机地发展Gadget Flow。当然，我们的创意获得了成功。

我们通过与品牌及其社交媒体账户合作以获得客户，并不断优化我们的产品，通过a/b测试我们的营销信息，每周推出赠品，与品牌合作以向我们的用户提供专属折扣和交易。与此同时，由于我们的数量不断增长，许多客户找我我们希望为他们的产品做广告，这成为 2013 年后的主要业务模式。

2.jpg

缺点是什么?

Gadget Flow的总部设在纽约，但它与来自西海岸、东海岸、加拿大和欧洲的人完全隔绝。远离办公室是我们做过的最好的决定之一，它让你可以随心所欲地旅行和工作，并随时改变你的工作环境。

作为一个平台，我们没有任何直接的竞争对手，却有许多间接的竞争对手想尝试Gadget Flow的业务。最重要的是，每天都有很多模仿者试图模仿我们的设计和市场策略，而我们的法律团队在过去一年就与此类网站合作了15- 20 次。

我们关注的一件事就是不断创新，为客户和用户发布新特性和改进，这样的话，那些模仿者几乎不可能跟上我们的进度。

在构建和发展Gadget Flow过程中，我们还犯下了两个较为严重的错误。其一是招聘太慢，导致前期没有足够的经历专注发展业务。另外一个问题是，团队中没有人力资源经理，导致雇佣了不合适的人。

在整个创业过程中，我感触最深的是，恐惧是自己最大的敌人，我害怕失败，但后来我意识到，只要投入、激情，失败的机会就越少。

注：本文编译自failory，原文标题：《Gadget Flow： Building a Site in 24 Hours and Growing it to +$2M/Year

每天一篇超实用创业案例，扫码关注【站长视界】↓↓↓

站长视界无.jpg

网友热搜:

网站创业成功自建网站创业商场商品导购系统方案个人办网站创业商品导购系统 设计网络商品导购设计一个商品导购场景网站创业项目自建网站创业概念商品导购文案
  • 相关推荐
关键词：

  • “618”不容错过的电子产品推荐，首选当贝投影F3

    “618”年中购物节就要来了，相信不少朋友早已经按耐不住想要买买买的心了，各大平台的玩法都学会了吗?想要知道买什么性价比高，买什么最能提升幸福感?下面为大家推荐几款电子产品，绝对不恰烂钱。一、当贝投影F3这款当贝投影F3，是 2020 年上半年性能配置最顶的投影仪。基本配置为4+64GB的超大存储空间，处理器为Mstar938。拥有自动对焦和自动梯形校正技术，第一次接触投影仪也无需担心，打开投影只需静静等待几秒，显示画面就会?

    当贝投影F3

  • 硅谷风投公司A16Z创始人：创业公司的销售应该与产品一样重要

    创业很难，让公司活下去更难，带领公司成为独角兽难上加难。马克·安德森作为网景的联合创始人与A16Z的创始人，可能是最清楚怎么将公司发展成独角兽的人之一，他的观点，值得创业者们学习参考。造出新产品，然后让用户购买和使用它，是一件令人激动的事。但是实现产品/市场契合(PMF)只是创业公司的第一个里程碑，它代表创始人面临的真正?

    硅谷风投 创业公司 销售

  • 关于增长、招人、产品、管理，风变科技CEO刘克亮与一线创业者们的10个心得指南

    产品1.“酷家乐的To B端产品策略转型”口述：黄晓煌 酷家乐联合创始人兼董事长行业：智能家居在产品战略上，我们最早是走“农村包围城市”的路线。我们认为这些家装设计师都被传统软件教育过，但因为行业惯性很大，你很难用动力去换它，因为用习惯了——即使新产品的效率高一些。所以我们一开始的策略是To C服务，从业主推广，业主发现自己做图都这么快，设计师还得等一星期才能给我结果，肯定会去diss设计师。但是当然，普通业主?

    风变科技

  • 内容创业大退潮

    条漫公众号“大人别出声”推送了一条公众号推文，称已经遣散了员工，三人创始团队将会再坚持两个月的时间，“要么活下来，要么彻底死掉。”

    公众号运营 大人别出声 内容创业

  • 《县域创业报告》发布：家庭式创业为主，80%以上企业净利润10万以下

    近日， 58 同镇联合清华大学社会科学学院县域治理研究中心、社会与金融研究中心发布《县域创业报告》，通过收集全国 27 个省份 2563 个县域创业者及其创业企业的调研问卷，刻画县域创业者整体画像及创业企业整体特征。

    创业 58同镇 下沉市场

  • 地摊经济爆火后的50个创业机会

    去摆摊吧!前浪和后浪们。一句“地摊经济、小店经济是人间的烟火、是中国的生机”，让过往不受待见的“摆地摊”一夜爆火。

    地摊经济 摆地摊 创业机会

  • 杜国楹创业成功的秘诀在哪里？

    如今有很多企业家和创始人，即使工作再忙，也会抽出时间看书，在杜国楹看来，作为 70 后，他们接受的商业教育、市场教育是极其匮乏的。 20 年来，杜国楹最大的学习经验就是通读西方的营销学、管理学、设计学、产品学理论，并做本土化的实践。他认为作为创业者，一定要熟知营销端、产品端，管理端的基本原理。这些东西在西方的商业世界，已经经过了三十年、五十年，甚至上百年的检验。所以，创业者要看这些东西，而不要看那些没给勺

    杜国楹 创业成功

  • 吴峰全面引领汽车服务创业浪潮

    过去的几年，创业新秀还是行业老将，都在试图透过现象看本质，以判断力、执行力与组织力为利器，挖掘这个时代的最大潜力。同时，创业者们所创造的价值与影响力、所承受的荣耀与艰难，都是这个经济社会里最浓墨重彩的投射。作为这个群体中的一员，吴峰一直奋斗在创业的路上，尝试在正确的时机找对人、做对事。车轮互联创始人兼CEO吴峰2000年，吴峰考入西南交通大学的计算机系。一个偶然的机会，在发现电话卡的旺盛需求后，吴峰果断

    汽车服务 创业浪潮

  • 我乐家居全屋定制怎么样 三款原创产品彰显设计实力

    如今，90后和95后开始逐渐建立自己的小家庭。他们对“家”有着独到的审美与期待，追求时尚与个性，喜欢定制类家具，希望能够拥有独一无二的家。而我乐家居全屋定制的购买群体中，有一大部分就是这样的90后和95后。为此，本文挑选了3款他们喜欢的我乐全屋定制，一起来看看怎么样？图：我乐家居品牌形象代言人高圆圆大数据显示，当下流行的家装风格主要为简约、新古典、轻奢三类，而各大品牌为吸引消费者也将重心放在了这三类风格上?

    我乐家居 全屋定制

  • 58同镇携手清华发布《县域创业报告》：年轻人是创业主力军，百人以上雇员企业不足1%

    近日，58同镇联合清华大学社会科学学院县域治理研究中心、社会与金融研究中心发布《县域创业报告》，通过收集全国27个省份2563个县域创业者及其创业企业的调研问卷，刻画县域创业者整体画像及创业企业整体特征。县域是我国经济社会的重要基础单元，目前，中国有2856个县级行政区划，县域经济占全国GDP的52.9%，县域人口占全国人口的73.9%。据58同镇《县域创业报告》调查显示，本次调研样本来源最多的三个省份分别是山东、河南、河?

    58同镇 县域创业报告

  • 点购礼推创业，如何实现“礼”的商业化突破？

    中国自古以来就以“礼仪之邦”著称于世，先有周公创作礼制，把人的饮食、起居、祭祀、丧葬等社会生活的方方面面，都纳入“礼”的范畴。再至春秋时期，礼崩乐坏，为了“复礼”，孔子提出了“仁、义、礼、智、信”的儒家思想。“礼”可谓在传统社会无时不在:出行有礼，坐卧有礼，宴饮有礼，婚丧有礼，寿诞有礼，祭祀有礼，征战有礼等等。礼仪文明作为中国传统文化的一个重要组成部分，对中国社会历史发展有着深远的影响。“国尚礼则?

    商业化

  • 被“冷落”的东欧正崛起为新创业中心 能成“欧洲硅谷？”

    悉尼科技大学(UTS) 副教授彼得·麦格劳(Peter McGraw)认为，硅谷是所有这些技术变革的中心。这里有 2000 多家科技公司，包括谷歌、Facebook和Airbnb，这里是真真正正创业世界的中心。”

    欧洲 欧洲创业 硅谷

  • 王石劝年轻人不要急于买房做房奴 不要急于创业

    近日，万科创始人王石在全景网《约见资本人》节目中表示，劝年轻人不要买房是断章取义，他建议年轻人不要太急于求成，不要做房奴，不要急于创业。要是想不清楚，做点公益也好。被问及“你

    王石 万科

  • 八达电商：疫情之下即将迎来全民电商创业

    深圳八达电子商务针对高校毕业生情况展开调查发现，今年的高校毕业生将创历史新高，人数达到 874 万，加上往届已离校但并未就业的毕业生，今年的就业率情况势必会对众多高校毕业生们造成一定的压力。同时今年又因为新冠状肺炎病毒的突袭，更是让高校毕业生们人心惶惶。那么，在疫情当下，高校毕业生们该如何就业，又该何去何从？基于此情况的发生，这 874 万的毕业生，甚至更多，就算全国企业都对外招聘，也无法接纳所有毕业生。而

    八达电商 电商创业

  • 杜国楹的创业说：短看优势，长看趋向！

    说到杜国楹，相信很多人都知道他是连续创业家，他用＂倒做＂逻辑，从识别用户需求和应用场景出发，设计产品、介入供应链、改造供应链，先后打造了背背佳、 8848 手机等爆品， 从 2014 年开始，他用工业化、标准化方法改造传统茶产业，让茶成为快消品，突破增长的边界，做成高端茶的第一品牌。 创业是一门科学杜国楹从科学的维度，剖析了创业的底层逻辑，他认为，商业世界不断颠覆的只是表现形式，而人性和商业的本质从未发生改变，

    杜国楹 小罐茶

  • 创业30年，杨铿不忘初心砥砺前行！

    改革开放以来，杨铿带领蓝光集团抓住改革开放机遇，持续成长壮大。从气缸套到房地产，从商业传奇到住宅开发，从区域深耕到布局全国，从A股到A+H股，如今员工两万余人，进驻 60 余座城， 400 余个项目，为 100 万业主创造幸福生活。截至目前，蓝光发展共 14 次并连续 13 年上榜中国房地产综合实力百强， 2020 年名列第 21 位。1989 年蓝光创始人杨铿下海创业，开始了从制造业向房地产业发展的初创开拓之旅。在这 30 年的创业征程中?

    创业30年 杨铿

  • 西瓜视频商品橱窗添加商品

    ​目前大多数人都只知道在西瓜视频平台发布视频，有了推荐量和播放量之后能获得平台的广告收益，但并不知道如何开店卖东西。西瓜视频商品橱窗开通方式：目前相关功能仅针对粉丝数超过万粉且有原创权限的优质作者内测开通。下面就来跟大家详细地介绍一下西瓜视频开店橱窗添加商品方法。

    西瓜视频商品橱窗添加商品 西瓜视频

  • 西瓜视频原创与非原创的区别

    为了更好的维护优质原创作者的权益，平台对视频原创声明标准进行了更新。相较于非原创作者，平台对视频原创作者在推荐和收益上会有更明显的倾斜。以下是关于西瓜视频原创与非原创的区别介绍。

    西瓜视频原创与非原创的区别 西瓜视频原创

  • 加盟善颜，专业化服务助您实现创业梦想

    爱美是女人的天性，随着人民生活水平不断提高以及审美观念的大幅度改变，传统护肤品行业已经不能满足人们对于美的迫切需求。善颜正是抓住化妆品行业的发展趋势，秉承“量肤定制”的匠心，将“个体差异，一人一方”作为护肤的至高境界，以品牌实力做后盾，用品质诠释量肤定制，凭借独特的招商方式为品牌不断扩大影响力，深受消费者们的喜爱。善颜强大的品牌背景是成立于 1998 年的山东福瑞达生物工程有限公司(隶属于山东福瑞达医药?

    创业梦想 专业化服务

  • 携程上海成立新公司，主营创业投资等业务

    天眼查数据显示，6月3日，携程创业投资（上海）有限公司成立，该公司注册资本1亿人民币，法定代表人为沈杰。公司经营范围包括一般项目：创业投资，投资咨询，企业管理，由携程旅游网络技术（上海）有限公司全资控股，后者为携程投资（上海）有限公司的全资子公司。

    携程 创业投资 携程公司
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM