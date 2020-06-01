黑客泄露暗网托管服务商DH数据库 涉及七千多个帐户密码

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:据外媒报道，一名黑客日前在网上泄露了全球最大的免费暗网托管服务商Daniel's Hosting (DH)的数据库。

当前泄露的数据是，今年 3 月 10 日黑客入侵DH获得的，当时遭黑客攻击之后，近 7600 个暗网门户网站关闭，攻击者删除了托管门户网站的整个数据库。

日前，一个名为KingNull的黑客在一个文件托管门户网站上传了一份DH被盗数据库的拷贝文件。

经初略的分析，泄漏的数据包括3， 671 个电子邮件地址、7， 205 个帐户密码和8， 580 个.onion (暗网)域名的私钥。

威胁情报公司Under the Breach表示，泄露的数据库包含了几千个暗网域名的所有者和用户的敏感信息。这些信息可以极大地帮助执法部门追踪在这些暗网网站上运行或参与非法活动的个人。

此外，如果网站所有者将他们的黑门户网站迁移到新的主机提供商，但继续使用旧密码，黑客也可能控制他们的新账户。

2020 年 3 月的黑客攻击事件是DH第二次遭遇安全漏洞。该网站曾在 2018 年 11 月被黑客入侵，当时一名攻击者同样侵入了该网站的后端数据库服务器，并删除了所有网站，但没有任何数据泄露。