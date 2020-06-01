美国暴力抗议活动持续，苹果、沃尔玛多家门店遭抢劫后被迫关闭

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美国暴力抗议活动持续，苹果、沃尔玛多家门店遭抢劫后被迫关闭

2020-06-01 10:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:美国多个地区爆发抗议活动，受此影响苹果、亚马逊、沃尔玛等零售商也被迫暂时关闭了店铺。

cnbc报道，苹果和亚马逊旗下的全食超市等零售商宣布，他们将在全市宵禁期间暂时关闭店铺或调整店铺营业时间。随着示威活动在美国几个城市演变成暴力事件，一些苹果、Target和亚马逊旗下的全食超市遭到抢劫。

抗议活动可能会使一些零售商疫情期间的重新开业的计划受挫。例如在疫情爆发期间，苹果公司在美国的 271 家门店已经关闭了大约一半，但上周又重新开放了大约 100 家门店。

关闭，倒闭

受抗议活动影响，亚马逊旗下全食超市周日表示，将暂时关闭或调整全国几个地点的营业时间。该公司发言人表示，全食超市正在确保受影响的地点在全市宵禁开始前关闭，以便商店员工可以安全回家。

Target当地时间周六晚间宣布，由于持续的抗议活动，它将暂时关闭全国 175 家门店。

苹果公司宣布，由于抗议活动，考虑到团队的健康和安全，决定周日关闭在美国的一些门店。在美国各地的抗议活动中，包括明尼阿波利斯、布鲁克林和华盛顿特区在内的几家苹果商店遭到破坏和抢劫。

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注：图片来自YouTube视频截图

另外，沃尔玛周日晚间表示，将关闭全国数百家门店。在演变成暴力的抗议中，一些沃尔玛商店遭到了实体损坏或抢劫。同样，耐克和阿迪达斯也表示将暂时关闭部分美国商店。

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