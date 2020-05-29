红米手机：Redmi K30 Pro 618限时特惠 最高直降400元

618 马上就要到了很多人都开始准备购物车了，其中一些人肯定想入手一个电视机，所以这边小编给大家做一下科普，首先和大家讲一下小米最近发布的redmi X55 是否值得入手，之后再给大家盘点一下 618 还有哪些电视是值得入手的，希望对大家有帮助。Redmi X55 可以说是目前性价比最高的一款电视之一了，我们可以来看redmi X55 的配置，首先是芯片和内存，Redmi X55 使用了NT671D这款芯片，也算是一个高端电视芯片，A73*2+A53* 2 的CPU?