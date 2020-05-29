红米手机：Redmi K30 Pro 618限时特惠 最高直降400元

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息：今日，红米手机官方宣布，性能旗舰Redmi K30Pro618限时特惠，最高直降400元，活动时间仅限6月1日-6月3日。其中，K30 Pro 8+128GB版直降 400 元，到手 2999 元;6GB+128GB直降 300 元，到手 2699 元;8GB+256GB直降 300 元，到手 3399 元。
据悉，Redmi K30Pro于今年3月24日发布，屏幕方面，K30 Pro采用三星E3 AMOLED 高素质屏幕，92.7%屏占比，无水滴无挖孔。峰值亮度1200nit;5000000： 1 超高对比度，支持HDR10+;360°光感自动亮度，多光源下及时调整亮度;德国莱茵TÜV全局护眼认证。
摄像方面，前置 2000 万AI美颜相机相机，弹出速度0. 58 秒，弹出摄像头可变换 5 种颜色。后置索尼 6400 万四摄相机采用居中设计，灵感来自恒星系统。分别为 6400 万超清主摄，旗舰变焦四摄，支持HEIF格式、 800 万像素长焦，变焦版支持 30 倍数码变焦、500mm长焦微距镜头，真长焦微距镜头、 1300 万像素超广角镜头，支持123°超大广角拍摄。
处理器方面，K30 Pro搭载骁龙 865 旗舰处理器，架构性能提升20%，支持双模5G支持SA/NSA双模，支持n41/n78/n79/n1/n3 频段， 360 度环绕集成天线，全系支持Wi-Fi6 协议。同时K30 Pro还配备了LPDDR5 新一代内存技术，最高传输带宽44GB/s、UFS 3.1 新一代闪存协议，顺序写速度最高777MB/s。