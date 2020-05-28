他建了个联盟营销网站，每周花6个小时运营，轻松赚100万元

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他建了个联盟营销网站，每周花6个小时运营，轻松赚100万元

2020-05-28 08:38 · 稿源：站长之家
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在网上，有很多人声称自己靠在网上搞个副业，就轻松月入百万。这其中有不少是骗子，要么就是想要装X，要么就是试图出售一些价格过高的但实际没啥价值的产品、服务或课程。

不过，的确越来越多人利用互联网、自身的专业知识和一些巧妙的营销手段，坐在电脑前赚了大量的钱。

本文中，站长之家跟大家分享一个关于外国创业者Joe Smith搞了个副业，他创建一个网络联盟营销网站“Empire Flippers”帮广告商推广产品，并从中赚了 15 万美元(约 100 万元)的创业案例。

（站长之家注：联盟营销(Affiliate Marketing)，通常是指网络联盟营销，其实 是一种按营销效果付费的网络营销方式。)

首先我们来看看Smith 收入情况：

QQ截图20200527165459.jpg

2018年通过亚马逊收入情况

QQ截图20200527165522.jpg

2018年通过另外一个联盟营销项目获得的收入

重点来了，Smith如何通过数字/联盟营销赚到 15 万美元呢?

具体来说，他是利用数字营销来建立一个内容网站，然后通过联盟营销和广告合作关系变现的。

简单地说就是Smith创建了一个网站，很多想知道该买什么的人都会访问这个网站。只要访问者通过Smith提供的附属链接或网站提供广告进行购买，Smith就能赚取一些佣金。

QQ截图20200527165535.jpg

Empire Flippers网站

深入研究利基市场和长尾关键词

Smith做的第一件事情就是建立一个有利可图的利基市场。首先要抛开局限于自己所喜欢东西的想法，并且要对该领域有所研究。Smith还使用SEO工具Semrush和其他小软件深入挖掘市场需求。

比如，他会搜集一些人们想要购买产品时会搜索的关键词，比如“最佳儿童笔记本电脑”、“ 200 美元以下最佳笔记本电脑”或“MacBook Pro 202015 英寸评论”等等。以“笔记本电脑”一词为例，不要把笔记本电脑作为利基市场，因为它已经饱和了。

Smith关注的关键词还必须满足自己设置的Semrush标准。，比如“关键词难度”小于60，那么每月搜索量超过720。

经过一番研究，Smith确定了网站的前 20 篇左右的文章要写的内容。

在确定了长尾关键词之后，Smith还需要找出竞争对手又是怎么做的。于是，他又使用Moz工具，分析网站DA值(即Domain Authority，它是衡量一个网站权威度的重要体现。这个权威度是有质量得分的，分数在1~100。一个网站在1~ 100 这个评分下，评级是越高越好，越高的评级意味着在google上的搜索排名会更靠前。)，并查看是否其它排名靠前的网站已经在做之前找到的长尾关键词。

如果一个关键词在谷歌上有搜索结果，而多个网站DA评分小于30，那么这个关键词就值得一做，因为相对来说竞争力会更小一些。

总而言之，Smith的总体目标是尽快完让含有“长尾关键词“的 20 篇文章排名靠前，并在此基础上进行构建。

Smith针对的关键词是高度关注买家的列表或超过价格 100 美元(最好是更多)的物品评论，符合前提到的基本Semrush标准。这些关键词出现在谷歌搜索首页的网站AD分数尽可能 30 分，以及尽以及最好没有一些大型信息网站的内容。如果原先搜索结果大多是低质量的帖子，那么这对接下去做关键词排名是有好处的。

下面，我们继续看Smith如何为网络联盟营销业务创建WordPress网站的。

做好定位之后，Smith开始用WordPress建站。利用WordPress可以快速的创建简单的网站，并且可以根据自身喜好进行定制。

另外一些其它需要考虑的事情包括：

域名——Smith从Namecheap购买了一个全新的域名，这是一个可品牌化的域名，虽然不包含任何关键字，但与Smith选择的利基市场有关。

服务器托管——市面上有很多不错的的服务器托管公司，为了保持简单，Smith选择了一个简单的共享托管计划。

WordPress主题——根据网站内容定位选择主题，Smith使用的是Genesis主题，因为它们是轻量级的，可定制的，可以在多个网站上使用。由于Smith有一些web开发经验，还设法定制了完全符合自己喜好的主题。

内容——内容是最重要的，这是Smith努力的重心。其中一点，就是要确保网站的前20- 30 个帖子内容很长，包含的信息量很大。不过，创建网站并没有像计划中的那样顺利，Smith花了 5 个月的时间才完成了 30 篇博文。但在那之后，随着Smith每月几次不断制作内容，网站开始快速发展并持续增长。

向品牌商勤发邮件、利用赠品推广网站

网站正式上线后，接下来的任务就是推广。大多数情况下，关键字和页面SEO将为Smith的网站带来了不少流量。因为一个经过优化的网站自然会在谷歌上获得很高的排名，也就会有用户访问了。

同时，一些实际的推广和建立一些反向链接也相当重要。建立反向链接被认为是提高网站谷歌排名的最好方法之一。

Smith的做法是，向在网站上提到的每一家公司发邮件，告知品牌方Smith网站上介绍过他们的产品，并建议品牌方可以在任何他们需要的地方直接使用这个帖子。

这创造了一些良好的关系和合作机会。通过其中的一个联系，Smith拿下了一个品牌产品测评合作，并获得近 1000 美元的收入。在网站发布第一个产品测评文章后，又有两个新的品牌商与Smith合作，让他写产品测评。另外，Smith还从第一封邮件中获得了多个反向链接。

成功建立合作关系的原因之一就是，Smith很早获得了通过邮件联系方式公司的赠品。获得免费赠品之后，Smith找到了一个网站，可以把赠品送出去。在这过程中，Smith除了发布赠品信息，还把自己的网站、个人简历等也发送到其他博客的网络上，而这实现了双赢的效果。

比如Smith和提供产品的公司老板的关系大大改善了。产品得到了充分的曝光，Smith网站页获取了大量的反向链接。这让他不需要费力通过的电子邮件和其他令人麻木的任务获取反向链接。

从建站到出售，赚了 15 万美元

在最初的 3 个月里，Smith每天平均需要在这个网站上工作大约5- 6 个小时，然后在接下来的 9 个月里，每周只要花大约 5 个小时。主要工作包括回复电子邮件，创造新的内容和接触新的人，平均每月收入 3500 美元。

但是在大约第一年之后，Smith的工作重点转移了，他花在网站上的时间越来越少，这导致了每月收入的轻微下降。

为此，Smith作出了另外一个决定，与其让这个网站走向倒闭的命运，不如把网站卖掉，并把赚来的钱用于下一个项目。

于是，Smith开始包装自己的网站，比如可观的收入数字，高质量的帖子和没有不正当的做法等为卖点，以非常可观的价格出售了。

Smith选择通过一家名为 Empire Flippers的在线商业经纪公司出售网站。在Empire Flippers的网站上进行了大约 3 个月的促销和与潜在买家的谈判后，最终以略高于9. 3 万美元的价格售出了网站。

如果把此前所有的月收入都考虑在内，Smith通过这个网站上的总收入大约是150， 000 美元。

从Smith的案例可以看到，只凭借一台电脑，无需资金投入也能赚到钱。重点在于，愿意花时间学习新技能，创造出人们想要使用的东西，那么仍然有很好赚钱的机会。希望这个案例能够激发你的通过网络赚钱的灵感。

注：本文编译自medium，原文标题《How I Made $150，000 From My Bedroom》。

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