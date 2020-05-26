斗鱼2020Q1财报：营收22.780亿元 同比增长53%

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息：今日，斗鱼发布了截至 2020 年 3 月 31 日的第一季度未经审计财报。财报显示，斗鱼第一季度总净营收为人民币22. 780 亿元(约合3. 211 亿美元)，同比增长53.0%;净利润为人民币2. 545 亿元(约合 3590 万美元)，同比增长12. 98 倍。

其中，斗鱼第一季度毛利润为人民币4. 859 亿元(约合 6850 万美元)，较去年同期的人民币2. 031 亿元增长139.2%;视频直播营收为人民币21. 130 亿元(约合2. 979 亿美元)，较去年同期的人民币13. 541 亿元增长56.0%。广告和其他营收为人民币1. 650 亿元(约合 2320 万美元)，较去年同期的人民币1. 350 亿元增长22.2%。营收成本为人民币17. 922 亿元(约合2. 526 亿美元)，较去年同期的人民币12. 860 亿元增长39.4%。研发支出为人民币 9290 万元(约合 1310 万美元)，相比之下去年同期为人民币 7940 万元。

此外，斗鱼第一季度平均月活跃用户数量为1. 581 亿人，去年同期为1. 592 亿人。平均移动月活跃用户数量为 5660 万人，较去年同期的 4910 万人增长15.3%。平均付费用户数量达到 760 万人，较去年同期的 600 万人增长26.2%。

斗鱼预计，公司第二季度净营收将在人民币23. 60 亿元至人民币24. 10 亿元之间，同比增长26.0%至28.7%。