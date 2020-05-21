暴风集团被证监会立案调查；瑞幸咖啡复牌首日暴跌36%；小米发布2020Q1财报

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暴风集团被证监会立案调查；瑞幸咖啡复牌首日暴跌36%；小米发布2020Q1财报

2020-05-21 08:14 · 稿源：站长之家
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暴风集团被证监会立案调查

昨日晚间，暴风集团发布公告称，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》。因公司未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规， 中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

暴风集团表示，在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

此前，暴风多次发布公告称，尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担 2020 年第一季度报告的编制任务。 自公司披露与审计机构终止合作后，公司暂无年报审计机构。公司预计无法 在法定期限内披露 2019 年年度报告。基于以上原因，公司预计无法在规定期限内披露 2020 年第一季度报告。

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瑞幸咖啡复牌首日暴跌36%

昨日，瑞幸在纳斯达克恢复交易，盘前跌幅一度超过50%，截至昨日收盘，瑞幸咖啡跌幅为35.76%，股价报2.82美元，总市值为7.14亿美元。

 5 月 15 日，纳斯达克向瑞幸咖啡发布了除牌通知。

昨日凌晨，纳斯达克表示，计划于美国东部时间 5 月 20 日上午 7 点(北京时间 5 月 20 日晚上 7 点)恢复瑞幸咖啡的交易。

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小米发布2020Q1财报

昨日，小米集团发布 2020 年第一季度财报。财报显示，第一季度，小米营收497. 02 亿元，同比增长13.6%。

智能手机业务方面， 2020 年第一季度小米智能手机部分的收入达到 303 亿元，同比增长12.3%。智能手机销量达到 2920 万部，同比增长4.7%。 2020 年 3 月，小米在中国大陆的5G智能手机销量市占率已达14.1%。

 2020 年第一季度，小米集团的互联网服务收入达到人民币 59 亿元，每年增长38.6%，占总收入比达到11.9%。 2020 年 3 月，MIUI月活跃用户数达到330. 7 百万，同比增长26.7%，其中，中国大陆地区的MIUI月活跃用户数为111. 5 百万。

此外，2020 年第一季度，小米境外市场收入达到人民币 248 亿元，每年增长47.8%，占总收入50.0%。 2020 年第一季度，按发行量计，小米集团的智能手机在印度连续第十一个季度保持补充量第一，当季市场份额约为31.2%。 2020 年第一季度，小米集团在尼泊尔的智能手机体积量排名第一，市占率达到了30.9%，相当于第二和第三名市占率的总和。

小米

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