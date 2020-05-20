小米集团2020Q1财报：营收497.02亿元 同比增长13.6%

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小米集团2020Q1财报：营收497.02亿元 同比增长13.6%

2020-05-20 19:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:今日，小米集团发布 2020 年第一季度财报。财报显示，第一季度，小米营收497. 02 亿元，同比增长13.6%。

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其中，智能手机业务方面， 2020 年第一季度小米智能手机部分的收入达到 303 亿元，同比增长12.3%。智能手机销量达到 2920 万部，同比增长4.7%。 2020 年 3 月，小米在中国大陆的5G智能手机销量市占率已达14.1%。

此外， 2020 年第一季度，小米物联网与生活消费产品部分收入为人民币 130 亿元。据奥维云网(“奥维云网”)统计， 2020 年第一季度小米电视连续第 5 个季度稳居中国大陆电视重组量的第一位，全球电视投放量前五位。

2020 年第一季度，小米集团的互联网服务收入达到人民币 59 亿元，每年增长38.6%，占总收入比达到11.9%。 2020 年 3 月，MIUI月活跃用户数达到330. 7 百万，同比增长26.7%，其中，中国大陆地区的MIUI月活跃用户数为111. 5 百万。

2020 年第一季度，小米境外市场收入达到人民币 248 亿元，每年增长47.8%，占总收入50.0%。 2020 年第一季度，按发行量计，小米集团的智能手机在印度连续第十一个季度保持补充量第一，当季市场份额约为31.2%。 2020 年第一季度，小米集团在尼泊尔的智能手机体积量排名第一，市占率达到了30.9%，相当于第二和第三名市占率的总和。

此外，截至一季度，小米共有员工 18474 名，薪酬支出22. 099 亿元，平均每人季度收入11. 96 万元，每人月薪约3. 99 万元。

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