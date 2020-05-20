蚂蚁集团CEO胡晓明：数字生活新服务是下一个十年最大的互联网红利

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息：2020 年正在成为数字生活时代元年，过去几个月中，健康码、消费券让“银发族”开始尝试数字化生活服务，各行各业转型升级催生了数字经营规划师、数字营销师等新职业，这其中数字平台成为了重要助力。

“数字生活新服务将是下一个十年最大的互联网红利”，蚂蚁集团CEO胡晓明在今日的支付宝合作伙伴大会上表示。在平台升级两个月后，他也公开了支付宝作为数字生活开放平台的首份“成绩单”，并宣布了包括消费券升级、App首页应用中心改版等一系列生态开放计划。

今年 3 月，支付宝正式宣布升级为数字生活开放平台，聚焦服务业数字化，国民App升级也带动了数字生活新服务热潮，两个月来，各行各业把服务搬进支付宝，设立“数字办事处”，打造线上线下全域数字化的服务体验成为趋势。

胡晓明透露，截至目前，全国已有超 1000 家数字景区、 300 个数字市民中心、首个支付宝数字生活城市已落地湖州，此外，小鹏汽车、上汽集团还联合支付宝推出了首批5G数字出行样板车。

在这份成绩单中，掀起全国发券热潮的支付宝消费券引人关注。最新数据显示，目前全国已有超 100 个城市通过支付宝发券，平均每 1 元支付宝消费券可直接拉动 8 元消费， 9 成受益商家为中小企业。包括重庆、南宁、福州等城市政府部门表示，支付宝消费券对激发消费潜力、经济复苏提振明显，此前更有全国政协委员呼吁互联网平台开放消费券技术。

胡晓明表示，支付宝将推出消费券升级计划，面向商家开放“城市消费券”报名、平台流量及生态服务商代运营能力，为4000万商家降低数字化经营的门槛，今后不仅是商圈综合体和品牌商家，甚至是街边小店也能通支付宝做数字化发券营销。

除了消费券，另一项重要升级来自于支付宝首页。在最新版本的支付宝App中，首页应用中心将全面开放，第三方小程序通过“扶优机制”指引，做好小程序阵地经营，提供优质服务，就有机会进入应用中心、入驻首页“黄金位”，获得亿级流量曝光，最快路径触达用户。据了解，目前首批已经有超过1000个小程序进入了应用中心，平均每周新增100个生活服务类小程序。“支付宝充分发挥去中心化+中心化的平台运营优势，帮助商家数字化生意获得可持续的良性增长”，胡晓明说。

支付宝数字生活平台的建设也带来了周边效应，数字化服务商生意火爆。餐饮服务商企迈云商为商家提供支付宝扫码点餐、智能排队等服务，一个月时间接入商家数量猛增 2 万家，景区服务商快盈科技负责人透露，复工一个月内，已帮助超过 50 家景区上线支付宝数字生活平台，应对数字化爆发的增长需求，员工数量比去年增加了30%，几乎天天有面试，周周有入职。

此前，支付宝表示未来三年，将联合 5 万服务商帮助4000万商家数字化升级，响应阿里巴巴春雷计划，还推出了包括数字化门店改造、流量曝光等七大举措力撑服务业。胡晓明表示：“数字生活带来来新服务、新消费和新机遇，开放是我们不变的追求，支付宝将持续加大生态开放，与合作伙伴携手助力商家享受数字生活的新红利”。