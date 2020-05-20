水滴筹与轻松筹员工再起冲突 双方回应：沟通矛盾 已和解

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息：据澎湃新闻报道，5月19日，有市民反映， 水滴筹、轻松筹员工在重庆肿瘤医院内因扫楼立项起冲突，发生斗殴。

对此，轻松筹方面回应称，双方在沟通上产生了一些矛盾，后续没什么大事。在三四线及以下城市，可能会有病人或者实际困难者不了解轻松筹，就会有人去普及。

水滴筹方面表示，双方已经和解，具体事由还需核实。

此前，水滴筹和轻松筹员工也发生过类似的冲突。

4 月 15 日，一则水滴筹员工暴打脚踹轻松筹员工的视频在网上流传。随后，水滴筹发布声明回应称，此事系因轻松筹员工言语威胁和污蔑导致双方产生肢体冲突和斗殴。目前当事员工正在当地派出所接受调解。水滴筹将继续加强对员工的法治意识教育和管理。近期，轻松筹团队内部以水滴筹为假想敌，公开张贴“干死水滴筹”的攻击性标语，并且明确针对水滴筹开展了一系列不规范的挑衅、骚扰和破坏小动作，致使线下连续发生数起双方纠纷和冲突事件。水滴筹多次呼吁良性竞争，但沟通无果。

4 月 16 日，水滴筹再次表示，该员工因严重违反水滴筹公司相关规定，即日起停职反省，予以重大违规处分，在全公司范围内进行通报批评并扣罚当月全部工资，并追究该员工直属领导张某的管理职责，对其给予全公司通报批评并扣罚工资。

对此，轻松筹方面则表示：“水滴筹多次对轻松筹员工恐吓、挑衅、主动激起冲突。我方员工已多次忍让，不料直接遭受暴力之苦。轻松筹将不遗余力保护员工人身安全，坚决维护员工权益。”