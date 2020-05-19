泄露文件显示：iOS 14或新增一款AR应用，可以读取苹果品牌的QR码

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:根据前TechCrunch记者Josh Constine获得的iOS14 文件显示，苹果即将发布的iOS14 可能会有一款新的AR应用，可读取苹果品牌的QR码，并可能在“Find My app”中加入新功能。

Constine称，这款AR应用名为“Gobi”，不仅能识别传统的 QR维码，还能识别有趣的圆形 QR设计。Constine还分享了一些二维码图片，如下：

根据文件，Gobi该应用似乎能够读取一种新型QR码，可以打开诸如Apple Watch网站、星巴克的注册页面以及iTunes中的电影之类的内容。文件中的代码显然还表明，Gobi还可以利用位置数据，让顾客在星巴克的某些商店获得折扣。

Constine报告说，“Find My app”应用程序还可以获得新的声音和振动提示，帮助用户使用该应用程序时更容易找到设备。比如当用户靠近要找的设备时，会播放特定的声音。

据称，iOS14 还将包括一个新的“主屏幕外观”、新的健身应用程序等等。另外，此前还报道 iOS 14 的代码中发现了一种内部称为「剪辑」的全新 API。即便用户没有安装应用程序，这个新的 API 也能够允许开发人员提供相应应用程序中的交互和动态内容。