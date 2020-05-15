优信二手车CFO被法院限制消费 官方：涉劳动仲裁工资

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优信二手车CFO被法院限制消费 官方：涉劳动仲裁工资

2020-05-15 16:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息：今日，针对“CFO被法院限制消费”一事，优信方面表示，此案为 2019 年发生的劳动纠纷。经核实，前雇员唐某于 2019 年 11 月 4 日- 10 日间，虚假外呼 118 次，欺骗公司、伪造事实、弄虚作假，属于A类违规行为。公司于 2019 年 11 月 20 日依公司管理制度与其解除劳动关系。并于 12 月 13 日支付了其 11 月 1 日- 20 日基本工资。

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优信称，今年初，唐某向北京市劳动人事争议仲裁委员会提出劳动仲裁。经仲裁委员会审理，驳回唐某劳动合同赔偿金申请，但仍要求公司支付其违规离职当月绩效工资 6433 元(依据过往平均绩效水平计算)，尽管其离职当月事实销售量为0。

优信表示：“我们很遗憾仲裁委员会做出这样的裁决，遵照仲裁委员会裁决要求来执行， 6433 元绩效工资正在公司内部支付流程中。”

今日早些时候，北京市朝阳区人民法院发布限制消费令称，因优舫(北京)信息科技有限公司立案执行申请人唐博申请执行单位劳动争议、人事争议一案，因单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，故限制该公司主要负责人、法定代表人曾真不得实施高消费非生活和工作必需的消费行为。

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