官宣！虚幻引擎5将于2021年上线 真实感逆天

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息：5 月 13 日，Epic Games发布了一段虚幻引擎 5 的demo视频，为大家展示了它的强大功能。据了解，虚幻引擎是一款由 Epic Games 开发的游戏引擎，是一个面向下一代游戏机和 DirectX 9 个人电脑的游戏开发平台，能够为游戏开发者提供大量核心技术、数据生成工具和基础支持。

大家所熟知的《绝地求生》的开发就是基于「虚幻引擎 4」。而相较于虚拟引擎4，虚幻引擎 5 要更加强大。它拥有两大核心“黑科技”：一是“Nanite”技术，用于处理游戏场景中复杂的几何体;二是“Lumen”，用于解决游戏的光照细节。有了这 2 项技术的加持，游戏开发者不仅能够以更快速度进行迭代，对美工而言，还能够直接引用影视资源，直接导入游戏画面构建。

虚幻引擎 5 的逆天之处在于，基于其开发的游戏画面真实度超高，画面堪比电影镜头。光照、人物移动等细节都处理得非常完美，效果十分震撼，以至于demo一经发布就在游戏圈引发了震荡。

目前虚幻引擎 5 暂未发布，预计在 2021 年早些时候发布预览版，完整版可能将于 2021 年年末推出。届时，「虚幻引擎 5」将支持次世代主机、现世代主机、PC、Mac、iOS 和 Android平台。