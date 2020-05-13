上海建成首个盒马村 多个数字化系统已进入调试阶段

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:据盒马方面介绍，近日，上海市首家盒马村建成，该项目位于崇明岛绿华镇华西村，是崇明区首家阿里数字农业基地。目前，多个数字化系统已进入调试阶段，数十种高科技装备翠冠梨数字农业基地。未来，该数字农业基地的翠冠梨，将直供盒马线下线上全平台。
崇明区作为上海市重要的“菜篮子”，承担市区1/ 7 的蔬菜供应量，也是盒马优质生鲜农产品的重点直采基地。
站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:据盒马方面介绍，近日，上海市首家盒马村建成，该项目位于崇明岛绿华镇华西村，是崇明区首家阿里数字农业基地。目前，多个数字化系统已进入调试阶段，数十种高科技装备翠冠梨数字农业基地。未来，该数字农业基地的翠冠梨，将直供盒马线下线上全平台。
崇明区作为上海市重要的“菜篮子”，承担市区1/ 7 的蔬菜供应量，也是盒马优质生鲜农产品的重点直采基地。
盒马产业基地4月17日在上海浦东新区航头镇正式动工。阿里巴巴集团副总裁、盒马事业群总裁侯毅宣布，盒马总部将正式落户上海浦东，并在此打造百亿产业基地。据悉，盒马产业基地是集全自动立库、自动存储输送、分拣加工等功能为一体的加工配送中心，预计 2022 年投产使用，年营收将超 100 亿元，服务于上海各大盒马门店。
今日，盒马鲜生天猫旗舰店正式开业，店内物品包括了水果、粮油米面、蔬菜、零食等。据介绍，盒马旗舰店的农产品来自于阿里巴巴 1000 个数字农业基地，产、供、销端全面数字化，实现产地直发。
一场突如其来的疫情，让餐饮、旅游等行业都陷入了危机，至今，在已经恢复了生机的市场下，都还没完全缓过来。但生鲜新零售，却上演了商场的“反转”剧情。2019年底，随着呆萝卜、妙生活、吉及鲜等平台的黯淡离场，这个原本该有无穷想象力的行业，进入了危机四伏的局面，市场对生鲜新零售的质疑声一浪接一浪。
天眼查数据显示，4月9日，杭州盒马网络科技有限公司发生工商变更，创始人侯毅卸任公司法定代表人、总经理一职，均由徐哲纹接任，慎凯卸任公司董事，由严筱磊接任。杭州盒马网络科技有限公司成立于 2018 年 8 月，注册资本为 5000 万美元。
一场始料未及的疫情，让新零售迎来了大考，在这场“战役”中，盒马借由数字化手段，多场景、多元化地满足消费需求，在疫情期间的表现给人们留下了深刻印象。不间断供货、无接触配送、店内自助化的服务，盒马的快速反应与高执行力的背后离不开这两年对智能信息化系统的储备。而从引流拉新、门店运营、自助支付、再到无接触自提服务，商米智能终端产品被应用到盒马的各个业务环节中，为消费者带来更好地服务体验。盒马mini快速发展背
5 月 1 日，杭州盒马尚城 1157 店将正式开业，在这个五一假期又有 30 万杭州人喜提“盒区房”。春节以来，盒马在北京、上海、武汉、长沙、杭州连开 7 家新店，让更多市民享受到最快 30 分钟送货到家的服务。在 2020 年，盒马启动“双百战略”——今年盒马鲜生会员店和盒马mini将各开 100 家店。
随着湖北省、武汉市的解除隔离，湖北农业农产品经济疫后重振就成了一件大事，盒马选择在这个时候用尽心思支援湖北，也展现出了一家企业的社会责任感，通过直播带货的形式让全国人民对湖北省的关切有了一个出口，让购物不再只是简单的交易。
现在的电子产品品牌越来越多，商家打出了各种广告，对于普通消费者而言，买电子产品如果不懂很容易踩坑，比如网络机顶盒，现在的品牌多达 30 种以上，并且产品质量参差不齐，所以小编这里做了一个网络机顶盒选择指南，附上最新网络机顶盒排行。1、 当贝盒子国内大部分的电视盒子配置都很低，并且使用体验上来说都比较的一般，而当贝盒子相对来说配置上和使用体验做得都很用心，特别是配置，晶晨S912 的处理器，3G的运行内存和32G的
现在家庭看电视一般都会配一个网络机顶盒，和以前的有线电视不一样，现在的机顶盒可以连接网络，所以的资源均可在网络上进行下载播放，很好的提升了使用体验，于是就有很多人开始问，机顶盒哪个品牌好?所以今天小编就给大家来盘点一下现在国内好用的网络机顶盒。1、 当贝盒子当贝盒子是目前来说非常适合国内消费者使用的一个机顶盒产品，有着较高的配置和舒适的操作体验，现在很多人都说家里的机顶盒有广告，对于当贝盒子来说，是?
网络机顶盒早已进入了很多老百姓的家中，但是因为发展时间较短，网络机顶盒的质量参差不齐，一些品牌有着丰富的实力，而一些品牌确在原地踏步，今天小编就自己多年来的观察，告诉大家 2020 年网络机顶盒哪个好?1、 当贝盒子当贝盒子是目前电视盒子中一款少有的旗舰产品，配置和系统在行业中都有着很好的表现，对于大部分的消费者而言，这款电视盒子其实非常适合，配置上，当贝盒子高配的处理器和3G运存保证了流畅的运行速度，加上?
近日，全球新冠肺炎疫情升级，疫情蔓延到多个国家和地区， 截至当地时间 4 月 20 日，冰岛的新冠肺炎确诊病例达到 1771 例，这意味着 36 万人口的冰岛平均每 200 人中就有 1 人确诊感染了新冠病毒，冰岛已成为全球感染率最高的国家之一。 在知名医学杂志《柳叶刀》发布的从 2000 年到 2019 年的 全球医疗质量和可及性排行榜上，全球近 200 个国家和地区中始终位列第一的，正是冰岛。 小鹿优鲜副总侯仲林告诉记者，自冰岛新冠肺炎
网络机顶盒这种硬件产品，对于新手来说，买起来还是有一定难度的。首先是技术参数繁多，内存、闪存、4K、HDMI等概念，学起来要很久。然后是有不少很坑的商家，故意虚标配置，混淆视听。为了方便大家的选购，今天爱搞机的我，就给大家整理一份2020年网络机顶盒排行榜！1、泰捷WEBOX GT网络机顶盒中高端盒子代表泰捷WEBOX GT网络机顶盒的选材用料堪称豪华，基本只选用三星、海力士等国际大厂的高品质配件，反观很多低价盒子，用不知?
5月9日，今天阿里巴巴创始人之一的马云在景德镇与年轻人对话，在谈到现在中国旅游景点时，他说现在讲的神话故事都没人听了。景区卖得东西粗制滥造，景德镇的东西可以去这些地方卖。在对话过程中马云还提到了天猫总裁蒋凡。
这笔资金将帮助 COPAN 大幅扩大试剂盒生产规模，「从目前的每周几千份扩大到 7 月初的每周超过 100 万份」。苹果公司表示，除了提供资金外，它还将帮助 COPAN Diagnostics 设计和采购新设备。
作为一个数码产品的热爱者，测评过非常多的数码产品，其中有不少的网络机顶盒，网络机顶盒这几年快速的发展，品牌非常的多，对于普通消费者来说，选择存在着一定的难度，小编根据自己的经验，这里给大家汇总了一个榜单: 2020 网络机顶盒十大排名，这个排名会从多个角度进行分析，给大家推荐最好用的几款产品。一、当贝盒子网络机顶盒作为常用的电子产品，使用体验是非常重要的，但是这也是很多人忽视的一个点，网络机顶盒的使用体?
北京时间 4 月 23 日消息，印度富豪Mukesh Ambani的企业集团Reliance Industries与扎克伯格的Facebook达成一项交易后，公司股价大涨10%，Ambani财富因此增加约 47 亿美元，至 492 亿美元，重夺亚洲首富位置。根据彭博亿万富豪指数，Ambani的财富比马云高出大约 32 亿美元。
近日，苹果宣布从该公司的先进制造基金中拿出 1000 万美元捐赠给新冠肺炎病毒检测试剂盒制造商COPAN Diagnostics。这笔资金将帮助COPAN大幅扩大试剂盒生产规模，“从目前的每周几千份扩大到 7 月初的每周超过 100 万份”。苹果还将利用加州的新设施帮助COPAN采购和设计新的设备。
4月20日据天眼查数据显示，近日7FRESH的运营主体北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，由王敬接任。此外，张雱卸任法定代表人、执行董事，由王敬接任。李娅云卸任监事，由檀赛利接任。据不完全统计，2020年刘强东已卸任京东旗下近 50 家公司的高管职务，包括京东数科、京东物流、京东云计算的运营主体或子公司。
今日，马云宣布马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会和非洲联盟(非盟)合作，启动第三批非洲应急物资捐赠。这批物资将直接捐赠给非盟，由非盟和非洲疾控中心根据疫情发展和当地情况统筹物资分发，更加高效地支持非洲抗疫。
现代人看电视，最好就是买一个网络机顶盒，可以轻松自由的点播各种电视节目和电视电影。那么这样一个可以提升生活质量的神器要怎么买呢，今天小编就推荐给大家现在最值得买的 5 款网络机顶盒。1、 当贝超级盒子B1当贝超级盒子B1 是 2019 年的新款网络机顶盒，也是目前为止性能配置上最强的一款网络机顶盒，处理器使用的是晶晨S912 高端多媒体处理器，处理视频解析等任务非常的强力，而G的运行内存也是让系统运行地更加的流畅，32G?