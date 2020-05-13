上海建成首个盒马村 多个数字化系统已进入调试阶段

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:据盒马方面介绍，近日，上海市首家盒马村建成，该项目位于崇明岛绿华镇华西村，是崇明区首家阿里数字农业基地。目前，多个数字化系统已进入调试阶段，数十种高科技装备翠冠梨数字农业基地。未来，该数字农业基地的翠冠梨，将直供盒马线下线上全平台。

崇明区作为上海市重要的“菜篮子”，承担市区1/ 7 的蔬菜供应量，也是盒马优质生鲜农产品的重点直采基地。